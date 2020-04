സച്ചിനെ ‘തോണ്ടാൻ’ നിൽക്കരുത്: ടീമിൽ എത്തിയ ലീക്ക് മഗ്രോയുടെ ആദ്യ ഉപദേശം!

മെൽബൺ∙ ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ ബാറ്റിനും പന്തിനുമൊപ്പം നാവും ആയുധമാക്കിയവരാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ. നിലയുറപ്പിച്ച ബാറ്റ്സ്മാനെ ബോളിങ്ങിലൂടെ പുറത്താക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാവുകൊണ്ട് എതിരിടുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ ഒരുകാലത്ത് പതിവു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ‘സ്ലെജിങ്’ എന്ന ഈ ആയുധത്തിന് ഇരയാകാത്ത താരങ്ങൾ വിരളം. ഗ്ലെൻ മഗ്രോയും ബ്രെറ്റ് ലീയുമൊക്കെ ഓസീസിന്റെ ബോളിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നയിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരേക്കാൾ സജീവമായിരുന്നു ‘സ്ലെജിങ്’ എന്നു പറയാം. പിന്നീട് പന്തുചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ സൽപ്പേരു നഷ്ടമായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ പതിവിനു മാറ്റം വന്നത്.

‘സ്ലെജിങ്’ മുഖമുദ്രയാക്കി ക്രിക്കറ്റ് ലോകം അടക്കി ഭരിക്കുമ്പോഴും ഓസീസ് താരങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു താരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ മുൻ താരം ബ്രെറ്റ് ലീയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അത് മറ്റാരുമല്ല; സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തന്നെ. ആദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംകിട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് ടീമിലെ മുതിർന്ന താരമായിരുന്ന ഗ്ലെൻ മഗ്രോ ബ്രെറ്റ് ലീക്ക് നൽകിയത് ഒരേയൊരു ഉപദേശമാണ്: ‘ആവശ്യമില്ലാതെ സച്ചിനെ തോണ്ടാന്‍ നിൽക്കരുത്’!

‘ഞാനൊക്കെ ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമാകുന്ന കാലത്ത് ബോളിങ്ങിന് ഒരു ക്യാപ്റ്റനേയുള്ളൂ, ഗ്ലെൻ മഗ്രോ. അന്ന് ടീമിലെത്തുന്ന യുവതാരങ്ങൾക്ക് അത് മിച്ചൽ ജോൺസനായാലും മറ്റേതെങ്കിലും താരമായാലും മഗ്രോ ഒരു ഉപദേശം മാത്രമേ നൽകൂ: സച്ചിനോട് മിണ്ടാൻ നിൽക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പോയാൽ ആ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വേദനിക്കേണ്ടി വരും! (ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപ്) ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ ബോളർമാരുടെ യോഗങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാന തീരുമാനം സച്ചിനോട് മിണ്ടാൻ നിൽക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു’ – ബ്രെറ്റ് ലീ അനുസ്മരിച്ചു.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചിരുന്ന മുഖാമുഖങ്ങളായിരുന്നു സച്ചിൻ – മഗ്രോ, സച്ചിൻ – ഷെയ്ൻ വോൺ തുടങ്ങിയവ. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽത്തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ സുവർണ നിമിഷങ്ങൾ ഇവർ സമ്മാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ എക്കാലവും മികവു പുലർത്തിയിട്ടുള്ള താരമാണ് സച്ചിനെന്നതിന് കണക്കുകൾ തന്നെ സാക്ഷി. 39 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 55 ശരാശരിയിൽ 11 സെഞ്ചുറിയും ഒരു ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 3630 റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണ് സച്ചിൻ. ഏകദിനത്തിൽ 71 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 9 സെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 3077 റൺസും നേടി.

∙ അനുഭവം പങ്കുവച്ച് മുഷ്താഖും

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനെ ‘സ്ലെജ്’ ചെയ്ത് ചമ്മിയ സംഭവം വിവരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം സഖ്‍ലെയ്ൻ മുഷ്താഖും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കരിയറിന്റെ തുടക്കക്കാലത്തായിരുന്നു സംഭവമെന്ന് മുഷ്താഖ് അനുസ്മരിച്ചു. അന്ന് ചീത്തവിളിച്ചതിനു പിന്നാലെ സച്ചിൻ ശാന്തനായി അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് താൻ ഇളിഭ്യനായെന്നു പറഞ്ഞ മുഷ്താഖ്, അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും സച്ചിനെ ചീത്തവിളിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് ഒട്ടേറെത്തവണ കളത്തിൽ സച്ചിന്റെ തല്ലുമേടിച്ചു വശംകെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരിക്കലും സച്ചിനെ ചീത്തവിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു.

1997ൽ കാനഡയിൽ നടന്ന സഹാറാകപ്പിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം. ‘ആദ്യമായി സച്ചിനെ സ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പുതുമുഖ താരമായിരുന്നു. എന്റെ ഓർമ ശരിയാണെങ്കിൽ 1997ലെ സഹാറാകപ്പിലാണ് സംഭവം. എന്റെ ചീത്തവിളി കേട്ട് സച്ചിൻ പതുക്കെ നടന്ന് അടുത്തുവന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു: ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മോശമായി പെരുമാറിയോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്? സച്ചിന്റെ ശാന്തമായ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ ആകെ ഇളിഭ്യനായി. അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നു പോലും എനിക്കു പിടികിട്ടിയില്ല’ – സച്ചിന്റെ 47–ാം ജന്മദിനത്തിൽ മുഷ്താഖ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

