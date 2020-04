സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നു കാട്ടാൻ യുവതാരങ്ങൾക്ക് വെമ്പൽ: യുവി

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ യുവതാരങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രേമത്തെ വിമർശിച്ച് മുൻ താരം യുവരാജ് സിങ് രംഗത്ത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നു കാട്ടാൻ യുവതാരങ്ങൾക്ക് വെമ്പലാണെന്ന് യുവരാജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുമായുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് യുവരാജ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിതം ലോക്ഡൗണിലായതോടെ താരങ്ങളെല്ലാം ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്, ടിക് ടോക് തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.

ലോക്ഡൗൺ ദിനങ്ങളിൽ യുവരാജും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാണെങ്കിലും യുവതാരങ്ങളുടെ ‘സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭ്രമ’ത്തെ വിമർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടികാട്ടിയില്ല. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിലാണ് അവരെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. അതേസമയം, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നതൊന്നുമല്ല യഥാർഥത്തിൽ യുവതാരങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ യുവതാരങ്ങൾ മറ്റാരോ ആയി മാറുകയാണ്. അതിനായി അവർ വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം. നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള പല യുവതാരങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നത് കാണാറുണ്ട്’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

യുവരാജിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ബുമ്രയും ശരിവച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ അംഗീകാരം നേടാൻ താരങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ‘സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ അംഗീകാരം നേടാനുള്ള യുവതാരങ്ങളുടെ ശ്രമം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾ അവർ നല്ലതാണെന്നു പറയും. പക്ഷേ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ നിലപാടിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വേണം’ – ബുമ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: ‘They become what they are not’: Yuvraj Singh feels young cricketers are trying too hard on social media