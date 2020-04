ഇപ്പോളെനിക്ക് അരങ്ങേറ്റത്തിലെ തൂക്കം: ലോക്ഡൗണിൽ ‘വയസ്സനായി’ ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ഡൗണിൽ കുരുങ്ങിയതോടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ‘ലുക്കു’കൾ പരീക്ഷിച്ച ഒട്ടേറെ കായിക താരങ്ങൾ വാർത്തകൾ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒടുവിൽ ഹിറ്റായത്. ലോക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭാര്യമാരെ ബാർബർമാരാക്കി മുടിയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയവരും കുറവല്ല. വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും ഇതു പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പഠാനെ ബാർബറാക്കി മുടിവെട്ടിയ സഹോദരൻ യൂസഫ് പഠാനും ഇന്ന് വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചു.

ഇതിനിടെ, ഇതുവരെ കണ്ടു പരിചയിച്ച എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ‘ലുക്കു’മായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ. സാധാരണ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത മുഖത്തോടെ മാത്രം ആരാധകർ കണ്ടുപരിചയിച്ച ഗാവസ്കർ ലോക്ഡൗണിൽ താടി വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതാകട്ടെ നരച്ച താടിയും! വയസ്സ് എഴുപതായെങ്കിലും കമന്ററി ബോക്സിൽ നാൽപ്പതുകാരന്റെ ചുറുചുറുക്കോടെ സജീവമായ ഗാവസ്കറിന്റെ ലോക്ഡൗണിലെ ‘വയസ്സൻ ലുക്കും’ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി.

ലോക്ഡൗൺ കാലത്തെ തന്റെ ദിനചര്യകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗാവസ്കറിന്റെ പുതിയ രൂപം പരസ്യമായത്. ലോക്ഡൗണിൽ വെറുതെ വീട്ടിലിരിപ്പാണെങ്കിലും തന്റെ ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞെന്നും ഗാവസ്കർ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ഇപ്പോൾ ദിനചര്യ തന്നെ മൊത്തം മാറി. വൈകിയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ടെറസിലൂടെ കുറച്ചുനേരം നടക്കും. വ്യായാമം ഇതുമാത്രമാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യമറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച കാലത്തെ അതേ ശരീര ഭാരമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത്’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗണിൽ കുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരെല്ലാം ഒപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷവാനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

