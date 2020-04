3 വിമാനം കയറി, 2 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ്; വിവാഹ വേദിയിൽ ധോണിയുടെ സർപ്രൈസ് എൻട്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാഹം ക്ഷണിച്ച സുഹൃത്തിനെ അന്നു വരാനുള്ള അസൗകര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദ്യം നിരാശപ്പെടുത്തുക, പിന്നീട് ഏറെ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച് ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ‘സർപ്രൈസ് എൻട്രി’യായി വിവാഹ വേദിയിലെത്തുക – ഇങ്ങനെയൊരു സർപ്രൈസ് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻമാരിലൊരാളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന സാക്ഷാൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയാണെങ്കിലോ? ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത അത്തരമൊരു സർപ്രൈസിന്റെ കഥ പറയുകയാണ് പഞ്ചാബിൽനിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മൻദീപ് സിങ്. വെറും മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രം ദേശീയ ജഴ്സിയിൽ ഒരുമിച്ചു കളിച്ചതിന്റെ പരിചയത്തിലാണ് ധോണി മൻദീപിന്റെ വിവാഹത്തിനെത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയേക്കാൾ ഐപിഎല്ലിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ജഴ്സിയിലാകും ഇരുപത്തെട്ടുകാരനായ മൻദീപിനെ ആരാധകർക്ക് കൂടുതൽ പരിചയം. 2016ൽ നടന്ന വിവാഹത്തിന് അന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകനായിരുന്ന ധോണി എത്തിയ രസകരമായ സംഭവകഥ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ മൻദീപ് തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായ ജഗ്ദീപ് ജസ്വാളിനെയാണ് മൻദീപ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. തന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മൂന്നു വിമാനങ്ങളിൽ കയറിയാണ് ധോണി എത്തിയതെന്ന് മൻദീപ് വിശദീകരിച്ചു. മാത്രമല്ല, കൊടുംതണുപ്പത്ത് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് വീട്ടിലെത്തിയത്.

‘ഡിസംബർ 26നായിരുന്നു എന്റെ വിവാഹം. മഹി ഭായിയെ (എം.എസ്. ധോണി) ഞാൻ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം വിവാഹത്തിനു വരുന്ന കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതേ സമയത്ത് ന്യൂയോർക്കിൽ പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ടെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം എന്റെ വിവാഹത്തിനു വന്നു. അതും തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ തിരക്കുള്ള താരവും ക്യാപ്റ്റനുമായിരിക്കെ അദ്ദേഹം വിവാഹത്തിനു വന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമായി’ – മൻദീപ് വിശദീകരിച്ചു.

‘റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് ഡൽഹി വഴി അമൃത്സറിലെത്തണമെങ്കിൽ മൂന്നു വിമാനങ്ങളിൽ കയറണം. അവിടുന്ന് വീട്ടിലെത്താൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് വേറെ. ഡിസംബറിലെ കൊടും തണുപ്പും മഞ്ഞും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കിടെ വേണം ഈ ഡ്രൈവ്. അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം എന്റെ വിവാഹത്തിന് വന്നത്. വളരെ കുറച്ചു മത്സരം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുവന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാളിത്യം, മഹത്വവും’ – മൻദീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇഷാന്ത് ശർമ, സുരേഷ് റെയ്ന എന്നിവരുടെ വിവാഹങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തി സർപ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യം അന്ന് ധോണി വെളിപ്പെടുത്തിയതായി മൻദീപ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി മൂന്നു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രം കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് മൻദീപ്. 2016ലെ സിംബാബ്‌വെ പര്യടനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു അർധസെഞ്ചുറി സഹിതം 43.50 ശരാശരിയിൽ 87 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ആദ്യമായി വിളി ലഭിച്ചത് ദീർഘകാലം കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ സഫലീകരണമായിരുന്നുവെന്ന് മൻദീപ് വിശദീകരിച്ചു. ധോണിയോടൊത്ത് ഒരേ ടീമിൽ കളിച്ചതിന്റെ അനുഭവവും മൻദീപ് പങ്കുവച്ചു.

‘ധോണിക്കൊപ്പം കളിച്ച നിമിഷങ്ങൾ വാക്കുകൾകൊണ്ട് വിവരിക്കാനാകില്ല. അതൊരു സ്വപ്നസാഫല്യമായിരുന്നു. വളരെ ലാളിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഗർവൊന്നും നമ്മളോടുള്ള ഇടപെടലിലില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കും’ – മൻദീപ് പറഞ്ഞു.

