എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ കോലിയെ വിളിക്കും: രാഹുൽ

മുംബൈ ∙ ‘‘നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ബാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നു കരുതുക. നിങ്ങളാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും?’’– ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിലെ ചോദ്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ താരം കെ.എൽ രാഹുലിന്റെ ഉത്തരം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ. ‘‘ഞാൻ തന്നെ എനിക്കു വേണ്ടി ബാറ്റു ചെയ്യും. എന്റെ ജീവിതം എനിക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത്..’’ എന്നാൽ മറ്റൊരു താരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ മതിയെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ‘‘കാരണം എല്ലാർക്കുമറിയാവുന്നതു തന്നെ. അദ്ദേഹം മഹാനായൊരു കളിക്കാരനാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്ത സൗഹൃദവുമുണ്ട്. എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്തും ചെയ്യും എന്നുറപ്പ്..’’. ടെലിവിഷൻ അവതാരകൻ സുഹെയ്ൽ ചന്ദോക്കുമായിട്ടായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ലൈവ് ചാറ്റ്.

English Summary: Will call Kohli to rescue my life says Rahul