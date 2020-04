പോയി അടുത്ത പന്തെറിയൂ, ഞാൻ ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ട്: മഗ്രോയോട് സച്ചിൻ

മുംബൈ∙ ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശമുണർത്തുന്ന മുഖാമുഖങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുൻനിരയിലാണ് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ – ഗ്ലെൻ മഗ്രോ പോരാട്ടങ്ങളുടെ സ്ഥാനം. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലമാണ് ഇവരുടെ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ ത്രസിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടെ ഒരിക്കൽ മഗ്രോയുടെ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കിയ സംഭവം വിവരിച്ച് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ. 1999ൽ അഡ്‌ലെയ്ഡിൽ നടന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഇരുവരും നേർക്കുനേരെത്തിയത്. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സുമായുള്ള ഒരു വിഡിയോ ചാറ്റിലാണ് ഈ സംഭവം സച്ചിൻ അനുസ്മരിച്ചത്. ഈ വിഡിയോ പിന്നീട് ബിസിസിഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അന്ന് മത്സരത്തിനിടെ ഓൺസൈഡിൽ തുടർച്ചയായി പന്തെറിഞ്ഞ് റൺസെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനായിരുന്നു മഗ്രോയുടെ ശ്രമമെന്ന് സച്ചിൻ വിശദീകരിച്ചു. റണ്ണെടുക്കാനാകാതെ നിരാശനായി താൻ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുമെന്നാണ് മഗ്രോ കരുതിയതെന്നും സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

‘1999ലാണ് സംഭവം. അഡ്‌ലെയ്ഡിലായിരുന്നു അന്ന് ആദ്യ ടെസ്റ്റ്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ അന്നത്തെ മത്സരം തീരാൻ കഷ്ടിച്ച് 40 മിനിറ്റ് മാത്രം. അപ്പോഴാണ് മഗ്ലോ ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നത്. എനിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി അഞ്ചോ ആറോ മെയ്ഡൻ ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞു. പന്തുകളിൽ കൂടുതലും ഓൺസൈഡിലാണ് വന്നത്. അത് ഓസീസിന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. റണ്ണനുവദിക്കാതെ നമുക്ക് സച്ചിനെ നിരാശനാക്കാം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത. 70 ശതമാനം പന്തുകളും അവർ എറിഞ്ഞത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആഡം ഗിൽക്രിസ്റ്റിന്റെ കൈകളിലേക്ക്. 10 ശതമാനം പന്ത് ബാറ്റിനോടു ചേർത്ത് ബോൾ ചെയ്തു. ഓഫ്സ്റ്റംപിനു പുറത്തെറിയുന്ന പന്തിലേക്ക് ഞാൻ ബാറ്റുവച്ചാൽ അവരുടെ തന്ത്രം വിജയിച്ചെന്നായിരുന്നു അർഥം’ – സച്ചിൻ വിശദീകരിച്ചു.

‘ഈ തന്ത്രം മനസ്സിലായതോടെ പരമാവധി പന്തുകൾ ഞാൻ കളിക്കാതെ വിട്ടു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ചില അസാധ്യമായ പന്തുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവയെല്ലാം എന്നെ തുടർച്ചയായി ബീറ്റ് ചെയ്തു. ‘നല്ല പന്തുതന്നെ. തിരികെ പോയി ഇനിയും എറിയൂ. ഞാൻ ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ട്’ – ഇതായിരുന്നു എന്റെ നിലപാട്’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് മഗ്രോയ്ക്കു മുന്നിൽ ഏറെനേരെ ചൂളിനിന്നെങ്കിലും പിറ്റേന്ന് ആദ്യ സെഷനിൽ കളിമാറിയെന്ന് സച്ചിൻ വിശദീകരിച്ചു.

‘പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബൗണ്ടറികൾ നേടിയത് ഓർമയുണ്ട്. അത് പുതിയ ദിവസമായിരുന്നതുകൊണ്ടും ക്ഷീണമൊക്കെ മാറി ഉൻമേഷത്തോടെ കളത്തിലെത്തിയ സമയമായതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നു. തലേന്ന് അവർക്ക് എന്നെ വീഴ്ത്താൻ ഒരു തന്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു. നിരാശനാക്കി പുറത്താക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഞാൻ പ്രതിരോധിച്ചു. അന്ന് പ്രതിരോധത്തിലേക്കു വലിഞ്ഞെങ്കിലും പിറ്റേന്ന് തിരിച്ചടിക്കാനായി.’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

