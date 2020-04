നസീർ സേവാഗിനേക്കാൾ പ്രതിഭയുണ്ടായിരുന്ന താരം, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞുപോയി: അക്തർ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വീരേന്ദർ സേവാഗിനേക്കാൾ പ്രതിഭയുള്ള താരമായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ഓപ്പണർ ഇമ്രാൻ നസീറെന്ന് മുൻ പാക്ക് താരം കൂടിയായ ഷോയ്ബ് അക്തർ. പക്ഷേ, സേവാഗിന്റെ അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് താരം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ എങ്ങുമെത്താതിരുന്നതെന്നും അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു കാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകി ഉദിച്ചുയർന്ന നസീർ, പിന്നീട് എങ്ങുമെത്താതെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അക്തറിന്റെ പരാമർശം.

‘വീരേന്ദർ സേവാഗിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്ര ബുദ്ധി ഇമ്രാൻ നസീറിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഇമ്രാൻ നസീറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്ര പ്രതിഭ സേവാഗിനും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. തീർച്ചയായും നസീർ വളരെ പ്രതിഭാധനനായ താരമായിരുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചതാണ്’ – ക്രിക്കറ്റ് പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ടിവി ഷോയിൽ അക്തർ പറഞ്ഞു.

ഇത്രയേറെ പ്രതിഭയുള്ള താരമായിട്ടും നസീറിനെ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് സാധിച്ചില്ലെന്നും അക്തർ വിമർശിച്ചു. സേവാഗിനേക്കാൾ മികച്ച താരമായി വളരേണ്ടിയിരുന്ന താരത്തെയാണ് എങ്ങുമെത്താതെ പാക്ക് ബോർഡ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതെന്ന് അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കതിരായ ഒരു മത്സരത്തിൽ ആക്രമിച്ചുകളിച്ച് അദ്ദേഹം നേടിയ സെഞ്ചുറി കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി കളിപ്പിക്കാൻ. പക്ഷേ, അവർ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവിതന്നില്ല’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടവിധം ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. വീരേന്ദർ സേവാഗിനേക്കാൾ നല്ലൊരു കളിക്കാരനെയാണ് ഇമ്രാൻ നസീറിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമില്ലാത്ത ഷോട്ടുകളില്ലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, മികച്ച ഫീൽഡറുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ സാധിച്ചില്ല’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

ഇമ്രാൻ നസീറിന്റെ കരിയറിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ താരം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ജാവേദ് മിയാൻദാദാണെന്നും അക്തർ വെളിപ്പെടുത്തി. ‘ഇമ്രാൻ നസീർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിയാൻദാദ് കാരണമാണ്. ഡ്രസിങി റൂമിൽ നസീറിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ചെറുതല്ല. കളത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ മോശം ഷോട്ടുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം സന്ദേശമയയ്ക്കും’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

2007ൽ ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടിയ പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ തീകോരിയിട്ട താരമാണ് നസീർ. അന്ന് 158 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാന് നസീർ നൽകിയ മിന്നുന്ന തുടക്കം അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാനൊക്കുമോ? വെറും 14 പന്തിൽനിന്ന് നാലു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 33 റണ്‍സെടുത്ത നസീർ അന്ന് ഉത്തപ്പയുടെ ശ്രമത്തിൽ റണ്ണൗട്ടാവുകയായിരുന്നു. മലയാളി താരം ശ്രീശാന്ത് എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറിൽ രണ്ടു സിക്സും രണ്ടു ഫോറും സഹിതം 21 റൺസാണ് നസീർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

1999ൽ വെറും 18 വയസ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ദേശീയ ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറിയ താരമാണ് ഇമ്രാൻ നസീർ. 2012ലാണ് അവസാനമായി രാജ്യാന്തര മത്സരം കളിച്ചത്. ഇതിനിടെ എട്ടു ടെസ്റ്റുകളിലും 79 ഏകദിനങ്ങളിലും 25 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചു. ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടു സെഞ്ചുറികളും ഒരു അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 32.84 ശരാശരിയിൽ 427 റൺസാണ് നേടിയത്. ഏകദിനത്തിൽ രണ്ടു സെഞ്ചുറിയും ഒൻപത് അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 24.61 ശരാശരിയിൽ 1895 റൺസും ട്വന്റി20യിൽ മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 21.73 ശരാശരിയിൽ 500 റൺസും നേടി. ഏകദിനത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, 104 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 8586 റൺസും 251 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 8273 റൺസും നേടിയ താരമാണ് സേവാഗ്.



English Summary: Had more talent than Sehwag, but not brain: Shoaib Akhtar names Pakistan batsman, blames PCB for not using him