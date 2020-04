പ്രിയപ്പെട്ട അനിയാ, ഇവരെ മാതൃകയാക്കൂ; ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചൂണ്ടി കമ്രാൻ അക്മൽ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഒത്തുകളി വിവാദത്തിൽ മൂന്നു വർഷത്തെ വിലക്കു ലഭിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഉമർ അക്മലിന് മാതൃകയാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിലേക്കു വിരൽചൂണ്ടി പാക്കിസ്ഥാന്‍ താരവും മൂത്ത സഹോദരനുമായ കമ്രാൻ അക്മൽ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾക്കായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ സച്ചിന്‍ തെൻഡുൽക്കർ, വിരാട് കോലി, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി തുടങ്ങിയവരെ കണ്ടു പഠിക്കാമെന്നാണ് കമ്രാന്റെ ഉപദേശം. പാക്കിസ്ഥാന്റെ തന്നെ ബാബർ അസമിനെയും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണെന്ന് കമ്രാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഒത്തുകളിക്കാൻ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ച കാര്യം അധികൃതരെ അറിയിക്കാത്തതിനാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഉമർ അക്മലിന് മൂന്നു വർഷത്തെ സമ്പൂർണ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കാലയളവിൽ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാൻ അക്മലിന് അനുവാദമില്ല.

‘ഉമർ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അവനോടുള്ള എന്റെ ഉപദേശം അതുതന്നെ. തെറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അവൻ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം പല വെല്ലുവിളികളും വരും’ – ‘കൗ കോർണർ ക്രോണിക്കിൾസ്’ എന്ന ചാറ്റ് ഷോയിൽ കമ്രാൻ പറഞ്ഞു.

‘ഉദാഹരണത്തിന് ഉമറിന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ മാതൃകയാക്കാം. ഐപിഎല്ലിലെ ആദ്യ നാളുകളിൽ കണ്ട കോലിയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കോലി. മനോഭാവത്തിലും സമീപനത്തിലും ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അദ്ദേഹം ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായി വളർന്നതു നോക്കൂ’ – കമ്രാൻ പറഞ്ഞു.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി തുടങ്ങിയവർ വിവാദങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ കാണിച്ച ശ്രദ്ധയും മാതൃകാപരമാണെന്ന് കമ്രാൻ അക്മൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്നു താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ നമ്മുടെ ബാബർ അസമുണ്ട്. ധോണിയേപ്പോലുള്ള മാതൃകകളുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം തന്റെ ടീമുകളെ നയിച്ച രീതി നോക്കൂ. എക്കാലവും വിവാദങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നുനിന്ന സച്ചിൻ പാജിയുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഉമറിന് മാതൃകയാക്കാവുന്നവരാണ്’ – കമ്രാൻ അക്മൽ പറഞ്ഞു.

‘ഇവരെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു പഠിക്കാവുന്നതല്ലേയുള്ളൂ. മേൽപ്പറഞ്ഞവരെല്ലാം ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചവരാണ്. കളത്തിനു പുറത്താണെങ്കിലും ആരാധകരുമായി അവർ പുലർത്തിയ സംശുദ്ധമായ ബന്ധവും മാതൃകാപരമാണ്. മാത്രമല്ല, എക്കാലവും ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രചാരകരുമാണ് ഇവരെല്ലാം. ഇവരെയൊക്കെ മാതൃകയാക്കിയാൽ നമുക്കു ഗുണം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ’ – കമ്രാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, പാക്ക് ബോർഡ് ഉമറിന് നൽകിയ മൂന്നു വർഷത്തെ വിലക്ക് കടുത്തുപോയെന്നും കമ്രാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Kamran wants Umar to learn from conduct of Tendulkar, Dhoni and Kohli