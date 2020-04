കിങ്സ്റ്റൺ∙ അസാധാരണ പരാമർശങ്ങളടങ്ങിയ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുമായി വെസ്റ്റിൻഡീസ് സൂപ്പർതാരം ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ തുറന്നുവിട്ട വിവാദക്കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടിയുലഞ്ഞ് കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗ്. ക്രിസ് ഗെയ്‍ലിനെ കരാർ പൂർത്തിയാകും മുൻപ് ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ജമൈക്ക ടാലവാസിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുമായി ഗെയ്‍ലിന്റെ സഹതാരവും ടാലവാസിന്റെ മുൻ നായകനുമായ ആന്ദ്രെ റസ്സലും രംഗത്തെത്തി. ഗെയ്‍ൽ നിർത്തിയിടത്തുനിന്ന് തുടങ്ങിയ റസ്സൽ, താൻ കരിയറിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ടീമാണ് ജമൈക്ക ടാലവാസെന്ന് തുറന്നടിച്ചു. വിൻഡീസ് ടീമിലെ തുടക്കക്കാലത്ത് തന്റെ സഹതാരം കൂടിയായിരുന്ന ടാലവാസ് സഹപരിശീലകൻ രാംനരേഷ് സർവനെ ഉന്നമിട്ടായിരുന്നു ഗെയ്‌ലിന്റെ വിമർശനങ്ങളെങ്കിൽ സർവന്റെ പേരെടുത്തു പറയാതെയാണ് റസ്സലിന്റെ രൂക്ഷ പ്രതികരണം.

ഈ സീസൺ ജമൈക്ക ടാലവാസിനൊപ്പമുള്ള തന്റെ അവസാന സീസണായിരിക്കുമെന്നും റസ്സൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തജേകമരുന്ന് വിവാദത്തിനുശേഷം കളിക്കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ റസ്സൽ 2018ലാണ് ടാലവാസുമായി കരാർ ഒപ്പിടുന്നത്. കരാർ കലാവാധി തീരാൻ ഇനിയും നാളുകൾ ശേഷിക്കെയാണ് ഇത് തന്റെ അവസാന സീസണായിരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം. പ്രഫഷണലിസത്തിന്റെ പോരായ്മയും ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയുമാണ് ജമൈക്ക ടാലവാസ് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് റസ്സൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2018ൽ വിലക്കിനുശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ കാലത്ത് എന്നെ ക്യാപ്റ്റനാക്കിയത് വളരെയധികം സഹായകരമായ നടപടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ, മുന്നോട്ടു പോകുന്തോറും ടീമിന്റെ നടപടികൾ വളരെ വിചിത്രമായി അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും റസ്സൽ തുറന്നടിച്ചു.

‘ജയിക്കാനായി കളത്തിലെത്തുന്നയാളാണ് ഞാൻ. എല്ലാ ശ്രമവും ആത്യന്തികമായി ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ട്വന്റി20യിൽ ഇതുവരെ 13 കിരീടനേട്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തോൽക്കാൻ എനിക്ക് താൽപര്യമില്ല. ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പോലും അത് അദ്ദേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസംകൊണ്ടാണ്. ടാലവാസിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. 2018ലെ താരലേലത്തിന്റെ സമയത്ത് മികച്ച ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടിക നൽകിയിരുന്നു. ലേലത്തിന്റെ അന്ന് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ടീം അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചുപോലുമില്ല’ – റസ്സൽ ആരോപിച്ചു.

‘ഈ വർഷവും കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഞാൻ കളിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ടീമാണ് ടാലവാസ്. ഞാൻ ഈ ടീമിലെ വെറുമൊരു താരം മാത്രമല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. ഒരു കാലത്ത് ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ഇവർ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുമുണ്ട്. ഇത്തവണ ടീമിലെത്തിയപ്പോൾ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കാനെത്തിയ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് താരത്തിന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക്. എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിലയുമില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ’ – റസ്സൽ വിവരിച്ചു.

ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടാറില്ലെന്നും റസ്സൽ വ്യക്തമാക്കി. ‘ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും. ആരെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തവണ നിലനിർത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നത്? ആരെയൊക്കെയാണ് ഇനി വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്? ഒരിക്കലും ഉത്തരം കിട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലൊന്നും തലയിടാറുമില്ല’ – റസ്സൽ പറഞ്ഞു.

ആശയവിനിമയവും പ്രഫഷനലിസത്തിന്റെ കുറവുമാണ് ഈ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ആശയവിനിമയമാണ് എപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. ഈ നിമിഷം വരെ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ജമൈക്ക ടാലവാസ് ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതെന്തെന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്നിട്ടോ? സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാനും റൂവും ഫ്ലോയ്ഡ് റീഫറും പഴി കേൾക്കുന്നു. ക്രിസിനെ (ഗെയ്ൽ) പുറത്താക്കാൻ കാരണം ഞാൻ കൂടിയാണെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ എന്തിന് ഗെയ്‌ലിനെ പുറത്താക്കണം? ടാലവാസുമായി മൂന്നു വർഷത്തെ കരാറുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം. കരാർ ലംഘിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല’ – റസ്സൽ വിശദീകരിച്ചു.

∙ ‘കൊറോണയേക്കാൾ ഭീകരൻ’

നേരത്തെ, ജമൈക്ക ടാലവാസിൽനിന്ന് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയാണ് രാംനരേഷ് സർവനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ക്രിസ് ഗെയ്ൽ രംഗത്തെത്തിയത്. ‘കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ ഭീകരൻ’ എന്നുതുടങ്ങി കഠിനമായ പ്രയോഗങ്ങളുമായി അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഗെയ്‍ൽ സർവനെതിരെ നടത്തിയത്. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് ഗെയ്‌ൽ സർവനെ കടന്നാക്രമിച്ചത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നും താരങ്ങളിലൊരാളായ ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ, മറ്റു താരങ്ങളെ പേരെടുത്തു വിമർശിക്കുന്നത് അത്യപൂർവമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സർവനെതിരായ കടന്നാക്രമണത്തെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ടത്. ഗെയ്‍ലിന്റെ വിമർശനത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ആന്ദ്ര റസ്സലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സമാനമായ വിമർശനം.

‘സർവൻ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ ഭീകരനാണ്. ടാലവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കു സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പങ്കുണ്ട്. എന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വാതോരാതെ വലിയ പ്രസംഗം നടത്തിയത് എനിക്ക് ഓർമയുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു വിഷപ്പാമ്പാണ്. കരീബിയൻ നാടുകളിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കുതന്നെ അറിയാം. നിങ്ങൾ വളരെ പ്രതികാര ദാഹിയാണ്. ഇപ്പോഴും പക്വതയെത്തിയിട്ടുമില്ല. പിന്നിൽനിന്നു കുത്താനും മിടുക്കനാണ്. എന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുക?’ – ഗെയ്‍ൽ ചോദിച്ചു.

