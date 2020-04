‘വെള്ളം തരാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉമർ പറഞ്ഞു; അത്ര നന്നായി ബാറ്റു ചെയ്യേണ്ട!’

ലണ്ടൻ∙ ഒത്തുകളി വിവാദത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഉമർ അക്മലിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ മൂന്നു വർഷത്തെ സമ്പൂർണ വിലക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ, താരത്തിനെതിരെ ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ദേശീയ ടീമിൽ സഹതാരമായിരുന്നു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ സുൽഖർനയ്ൻ ഹൈദർ. 10 വർഷം മുൻപ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു മത്സരത്തിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉമർ അക്മ‌ൽ മോശമായി കളിക്കാൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. മത്സരത്തിനിടെ ഡ്രിങ്ക്സുമായി കളത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ബാറ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്ന സുൽഖർനയ്നോട് ‘അത്രയ്ക്ക് നല്ല ബാറ്റിങ്ങി’ന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഉമർ പറഞ്ഞത്.

‘ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ആ മത്സരം പാക്കിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ഞാൻ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡ്രിങ്ക്സിനായി ഇടവേള വന്നത്. ഉമർ അക്മ‌ലാണ് അന്ന് വെള്ളവുമായി വന്നത്. ഇതിനിടെ ഞങ്ങളോട് മോശമായി കളിക്കാന്‍ അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉമറിന്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമായിരുന്നു: ബാറ്റിങ്ങിൽ ഉഴപ്പുക. വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നയാൾ അതു തന്നിട്ടു പോയാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. മത്സരശേഷം ഇക്കാര്യം ഞാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു’ – ഹൈദർ വെളിപ്പെടുത്തി.

പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയശേഷം തീർത്തും നിഗൂഢമായി കളംവിട്ട താരമാണ് ഹൈദർ. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറി വെറും മൂന്നു മാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് 24–ാം വയസ്സിൽ ഹൈദർ അപ്രതീക്ഷിതമായി ടീമിൽനിന്ന് ‘മുങ്ങിയത്’. 2007ൽ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയെങ്കിലും 2010ലായിരുന്നു ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം. അതേ വർഷം തന്നെ കളമൊഴിയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ആകെ കളിച്ചത് ഒരു ടെസ്റ്റും നാല് ഏകദിനവും മൂന്ന് ട്വന്റി20യും!

സഹതാരങ്ങൾ ഒത്തുകളിക്കു നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ പേരിൽ വധഭീഷണിയുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2010ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ യുഎഇയിൽ നടന്ന പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് ഹൈദർ മുങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രാഷ്ട്രീയാഭയം തേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അവിടെയാണുള്ളത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി ദുബായിൽവച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആരോടും പറയാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോയത്.

ഒത്തുകളിക്കാൻ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നും അതു സഹിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും ഹൈദർ പിന്നീട് ജിയോ ന്യൂസിനോടു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വീട്ടുകാർക്കു പോലും വധഭീഷണി ലഭിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാൻ 3–2നു തോറ്റ പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരത്തിൽ ഒത്തുകളിക്കു വഴങ്ങാത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്ന് പിന്നീട് ഹൈദർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഉമർ അക്മലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്തതെന്ന് ഹൈദർ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ അറിയിച്ചതായി 2011ൽ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

