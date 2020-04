കിങ്സ്റ്റൺ∙ കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീമായ ജമൈക്ക ടാലവാസിൽനിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കാൻ ചരടുവലിച്ചത് സഹപരിശീലകനും മുൻ വിൻഡീസ് താരവുമായ രാംനരേഷ് സർവനാണെന്ന സൂപ്പർതാരം ക്രിസ് ഗെയ്‍ലിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി ടീം മാനേജ്മെന്റ്. പ്രത്യേകം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഗെയ്‌ലിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ജമൈക്ക ടാലവാസ് മറുപടി നൽകിയത്. ടീമിൽനിന്ന് ഗെയ്‍ലിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനം ടീം ഉടമകളും മാനേജ്മെന്റും സംയുക്തമായി കൈക്കൊണ്ടതാണെന്ന് ക്ലബ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ തീരുമാനത്തിൽ സർവനു യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും ക്ലബ് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തീർത്തും മോശം പ്രകടനത്തോടെ അവസാന സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ടീം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സീസണിലേക്ക് ശക്തമായ ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കളിക്കാരെ പുറത്താക്കുന്നതും പുതിയ താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും. കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവുമായും ടീമിന് ബന്ധമില്ല. മേലിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നും ജമൈക്ക ടാലവാസ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഇപ്പോഴും ടീമിലംഗമായ ആന്ദ്രെ റസ്സൽ ഗെയ്‍ലിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചും ടീമിനെ വിമർശിച്ചും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവനയിൽ പരാമർശമില്ല.

∙ ജമൈക്ക ടാലവാസിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പൂർണരൂപം:

ജമൈക്ക ടാലവാസിൽനിന്ന് പുതിയ സീസണിനു മുന്നോടിയായി റിലീസ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിസ് ഗെയ്ൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ നിരാശാജനകമാണ്. ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ സ്വകാര്യമായി നടത്താമായിരുന്നു. ടാലവാസിൽ തുടരാൻ അവസരം നൽകാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗെയ്ൽ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതു കണ്ടു. ഗെയ്‌ലിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ജമൈക്ക ടാലവാസ് ടീമിന്റെ ഉടമകളും മാനേജ്മെന്റും ഏകകണ്ഠമായി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ തീരുമാനമെടുത്ത സംഘത്തിൽ രാംനരേഷ് സർവൻ അംഗവുമല്ല. ഗെയ്‍ലിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ ബിസിനസുമായും ക്രിക്കറ്റുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്.

ജമൈക്ക ടാലവാസിന്റെ ഉടമകൾക്കോ മാനേജ്മെന്റിനോ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ചായ്‌വില്ല. കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുമായും ടാലാവസിനു ബന്ധമില്ല. 2019ലെ കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തീർത്തും നിരാശാജനകമായ പ്രകടനത്തോടെ ടാലവാസ് ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്താണ് എത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടീമിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടാലവാസ് ഉടമകൾ പുതിയ താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പുതിയ ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളുള്ളതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി യാതൊരുവിധ പ്രതികരണത്തിനും ജമൈക്ക ടാലവാസ് തയാറല്ലെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

∙ ‘കൊറോണയേക്കാൾ ഭീകരൻ’

നേരത്തെ, ജമൈക്ക ടാലവാസിൽനിന്ന് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയാണ് രാംനരേഷ് സർവനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ക്രിസ് ഗെയ്ൽ രംഗത്തെത്തിയത്. ‘കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ ഭീകരൻ’ എന്നുതുടങ്ങി കഠിനമായ പ്രയോഗങ്ങളുമായി അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഗെയ്‍ൽ സർവനെതിരെ നടത്തിയത്. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് ഗെയ്‌ൽ സർവനെ കടന്നാക്രമിച്ചത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നും താരങ്ങളിലൊരാളായ ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ, മറ്റു താരങ്ങളെ പേരെടുത്തു വിമർശിക്കുന്നത് അത്യപൂർവമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സർവനെതിരായ കടന്നാക്രമണത്തെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ടത്. ഗെയ്‍ലിന്റെ വിമർശനത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ആന്ദ്ര റസ്സലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സമാനമായ വിമർശനം.

‘സർവൻ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ ഭീകരനാണ്. ടാലവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കു സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പങ്കുണ്ട്. എന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വാതോരാതെ വലിയ പ്രസംഗം നടത്തിയത് എനിക്ക് ഓർമയുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു വിഷപ്പാമ്പാണ്. കരീബിയൻ നാടുകളിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കുതന്നെ അറിയാം. നിങ്ങൾ വളരെ പ്രതികാര ദാഹിയാണ്. ഇപ്പോഴും പക്വതയെത്തിയിട്ടുമില്ല. പിന്നിൽനിന്നു കുത്താനും മിടുക്കനാണ്. എന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുക?’ – ഗെയ്‍ൽ ചോദിച്ചു.

