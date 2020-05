കോവിഡിനിടെ കോലിപ്പടയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; 3 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി 1–ാം സ്ഥാനം നഷ്ടം!

ദുബായ്∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് അതിനിടെ ഒരു തിരിച്ചടി. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ വിരാട് കോലിക്കും സംഘത്തിനും കൊറോണക്കാലത്ത് തിരിച്ചിറക്കം. ഒന്നാം റാങ്കിൽനിന്ന ഇന്ത്യ പുതിയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് പതിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പകരം ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിലെ പുതിയ രാജാക്കൻമാർ. ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചുകയറിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നാം റാങ്ക് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നത്.

പുതിയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 116 റേറ്റിങ് പോയിന്റുണ്ട്. ന്യൂസീലൻഡ് 115 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ, 114 പോയിന്റോടെയാണ് ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണത്. 2016 ഒക്ടോബറിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കയ്യാളിയശേഷം ഇക്കാലത്തിനിടെ തൽസ്ഥാനം ഇന്ത്യ കൈവിടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. 2016–17 സീസണിൽ 12 ടെസ്റ്റുകളിൽ ജയിക്കുകയും ഒരേയൊരു മത്സരം മാത്രം തോൽക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു മുന്നോടിയായി ന്യൂസീലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളും തോറ്റ് പരമ്പര അടിയറവു വച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായതും ന്യൂസീലൻഡിന് നേട്ടമായതും. അതേസമയം, ഐസിസി ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

∙ ട്വന്റി20യിലും നേട്ടംകൊയ്ത് ഓസ്ട്രേലിയ

ഇതിനിടെ ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം റാങ്കിലെത്തി. ദീർഘകാലമായി ഒന്നാം റാങ്കിലുള്ള പാക്കിസ്ഥാനെ പിന്തള്ളിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കുതിപ്പ്. 2011ൽ ട്വന്റി20 റാങ്കിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാമതെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. 278 പോയിന്റോടെയാണ് അവർ ഒന്നാം റാങ്കിലെത്തിയത്. 2018 ജനുവരിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ പിന്തള്ളി ഒന്നാം റാങ്കിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ നീണ്ട 27 മാസക്കാലമാണ് തൽസ്ഥാനത്ത് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 260 പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് അവർ.

268 പോയിന്റുമായി ഇംഗ്ലണ്ടാണ് രണ്ടാമത്. അതേസമയം, ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങിൽ ഒരു സ്ഥാനം കയറിയ ഇന്ത്യ മൂന്നാമതെത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിനേക്കാൾ രണ്ടു പോയിന്റു മാത്രം പിന്നിലാണ് കോലിയും സംഘവും. അതേസമയം, റാങ്കിങ്ങിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 10–ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പതിച്ചു.

∙ ഏകദിനത്തിൽ ‘സമനില’ തെറ്റാതെ ഇന്ത്യ

ടെസ്റ്റിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. 119 പോയിന്റോടെയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു തുടരുന്നത്. 127 പോയിന്റുമായി ലോകചാംപ്യൻമാരായ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഒന്നാമത്. ന്യൂസിലൻഡ് (116), ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (108), ഓസ്ട്രേലിയ (107), പാക്കിസ്ഥാൻ (102) ടീമുകളാണ് മൂന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.

