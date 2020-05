ബുമ്ര അത്ര ‘ശിശുവല്ല’, എന്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചു: നിലപാട് തിരുത്തി റസാഖ്

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര വെറും കുട്ടിയാണെന്ന തന്റെ പരാമർശം വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന വിശദീകരണവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ഓൾറൗണ്ടർ അബ്ദുൽ റസാഖ് രംഗത്ത്. ലോകോത്തര നിലവാലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോളറാണ് ബുമ്ര. അദ്ദേഹത്തെ ഗ്ലെൻ മഗ്രോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോളർമാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടിയാണെന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. താനൊക്കെ സജീവമായിരുന്ന കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ക്രിക്കറ്റിൽ പ്രതിഭകളുടെ എണ്ണം തീർത്തും കുറവാണെന്നും റസാഖ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കപിൽ ദേവുമായി തുടർച്ചയായി താരതമ്യത്തിനു വിധേയനാകുന്ന ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, താരത്തിന്റെ അടുത്തെങ്ങുമെത്തില്ലെന്നും റസാഖ് പറഞ്ഞു.

‘എനിക്ക് ബുമ്രയോട് വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഗ്ലെൻ മഗ്രോ, വസിം അക്രം, കട്‌ലി ആംബ്രോസ്, ഷോയ്ബ് അക്തർ തുടങ്ങിയ ബോളർമാരുടമായി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബുമ്ര കുട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ബോളർമാരെയെല്ലാം നേരിടുന്നത് അതികഠിനമായിരുന്നു. ബുമ്രയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു’ – റസാഖ് വിശദീകരിച്ചു.

‘ലോകോത്തര ബോളറായുള്ള വളർച്ചയിലാണ് ഇപ്പോഴും ബുമ്ര. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് പേസ് ബോളർമാരെന്നു പറ‍ഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മികവുറ്റവരായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല’ – റസാഖ് പറഞ്ഞു.

∙ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും കപിലും

ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ കപിൽ ദേവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെ റസാഖ് എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. കപിലിനൊപ്പമെത്താൻ പാണ്ഡ്യ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന അധ്വാനമൊന്നും പോരെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘പാണ്ഡ്യ മികച്ച താരമാണ്. പക്ഷേ, ഓൾറൗണ്ടറെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വളരാനുണ്ട്. അതിന് കഠിനാധ്വാനം മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. ക്രിക്കറ്റിനായി കൂടുതൽ സമയം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതു നിങ്ങളിൽനിന്ന് പതുക്കെ അകന്നുതുടങ്ങും. ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല, മാനസികമായും പാണ്ഡ്യ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹത്തിന് പരുക്കു പറ്റുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. കൂടുതൽ പണം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മടി തോന്നിത്തുടങ്ങും. എല്ലാ കളിക്കാരുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെതന്നെ. മുഹമ്മദ് ആമിർ ഉദാഹരണമാണ്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതായതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം മോശമായി’ – റസാഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘കപിൽ ദേവും ഇമ്രാൻ ഖാനുമൊക്കെ വേറെ ലെവൽ താരങ്ങളാണ്. ഹാർദിക് അവരുടെയൊന്നും അടുത്തുപോലും വരില്ല. ഞാനും ഒരു ഓൾറൗണ്ടറായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇമ്രാൻ ഖാനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ?’ – റസാഖ് ചോദിച്ചു.

∙ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരത്തകർച്ച

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരം തകർന്നെന്നും റസാഖ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ഇപ്പോഴത്തെ മുൻനിര ബോളർമാരെ നേരിടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സമ്മർദ്ദമില്ല. ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മോശമാണ്. 10–15 വർഷം മുൻപുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലോകോത്തര താരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല’ – റസാഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘മുൻപ് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, സഹീർ ഖാൻ, വീരേന്ദർ സേവാഗ്, സൗരവ് ഗാംഗുലി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളൊക്കെ ഒരേ ടീമിൽ കളിച്ചിരുന്നു. ഏതു ടീമിലും അനായാസം ഇടം നേടാൻ കഴിയുന്നവരായിരുന്നു അവർ. ഒരുപക്ഷേ, ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ വരവായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഈ വിധത്തിലുള്ള നിലവാരത്തകർച്ചയ്ക്കു കാരണം’ – റസാഖ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Former Pakistan all-rounder Abdul Razzaq says Hardik Pandya is nowhere near the league of Kapil Dev and needs to work harder to become a world-class cricketer