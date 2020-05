1983 എന്ന വർഷം ഇന്ത്യയ്ക്കു ‘ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം’ എന്നതിന്റെ പര്യായമാണ്. തൊട്ടയൽപ്പക്കത്തുള്ള ശ്രീലങ്കയ്ക്കോ.. 2011ൽ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തിയ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് കൗഡ്രി പ്രഭാഷണത്തിൽ കുമാർ സംഗക്കാര അതു പറയുന്നതിങ്ങനെ: ‘‘അതിരൂക്ഷമായ വംശീയ കലാപത്തിന്റെ വർഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കത്. തമിഴ് വംശജർ കൂട്ടത്തോടെ വേട്ടയാടപ്പെട്ട കാലം. സിംഹള വംശജരായിരുന്നിട്ടും അച്ഛൻ ഉയർന്ന കാഴ്ച്ചപ്പാടുള്ള ആളായതിനാൽ എത്രയോ തമിഴ് കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു. സന്തോഷം ആറു വയസുള്ള എനിക്കും മാത്രം..സ്കൂളുകൾ അടച്ചു പൂട്ടിയതിനാൽ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും കളിച്ചു നടക്കാമല്ലോ..കലാപം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അച്ഛനോടു ഞാൻ ചോദിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും ഇതു പോലെ കൂട്ടുകാർ വരുമോ?’’

ലോർഡ്സിലെ ആ വിഖ്യാത പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സംഗ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രം എന്നതായിരുന്നു. ഒരു മനോഹരമായ ഇന്നിങ്സിലെ കവർഡ്രൈവുകളെയും ലോഫ്റ്റഡ് ഷോട്ടുകളെയും പോലെ മാനവികതയും രാഷ്ട്രീയതയും ചേർത്ത വാക്കുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ കേട്ടിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളും അല്ലാത്തവരും കയ്യടിച്ചു. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനും ഇത്ര മനോഹരമായി സംസാരിക്കാനാകില്ല എന്നാണ് ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്രഗുഹ അതിനെക്കുറിച്ചു പിന്നീടു പറഞ്ഞത്. സ്റ്റംപിനു പിന്നിൽ ‘ഷാർപ്പ്’ ആയി സ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന സംഗക്കാരയ്ക്കു പകരം മൈക്കിനു പിന്നിൽ ‘എറുഡൈറ്റ്’ ആയി സംസാരിക്കുന്ന സംഗയെയാണ് അന്ന് ലോർഡ്സ് കണ്ടത്. ആ പ്രസംഗം സംഗയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ലോർഡ്സിലെ ഓണേഴ്സ് ബോർഡിലല്ല; മെരിൽബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ (എംസിസി) പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു തന്നെയാണ്!

സംഗയെ ക്രിക്കറ്റും സംസാരവും പഠിപ്പിച്ചത് ഒരാൾ തന്നെയാണ്– അച്ഛൻ ക്ഷേമ സംഗക്കാര. കാൻഡിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കായികരംഗത്തെ മറ്റൊരു പിതാവുമായി ക്ഷേമയെ താരതമ്യപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ അത് ടെന്നിസ് താരം ആന്ദ്രെ ആഗസിയുടെ അച്ഛൻ ഇമ്മാനുവലുമായിട്ടാകും. കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വിശ്രമം തരാതെ തന്നെ ടെന്നിസ് പഠിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ആന്ദ്രെ തന്റെ ആത്മകഥയായ ‘ഓപ്പണിൽ’ പറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷേമയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു– അത്ര ക്രൂരനായിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രം.സംഗയാവട്ടെ ആഗസിയെപ്പോലെ ഒട്ടും ‘റിലക്റ്റന്റ്’ ആയിരുന്നില്ല താനും. മകൻ ഇഛ്ചിച്ചതും അച്ഛൻ കൽപ്പിച്ചതും ക്രിക്കറ്റ് തന്നെ!

സംഗ തന്റെ ഇംഗിഷിനെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുത്തത് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ കൂടിയാണ്. കോളജ് പഠനകാലത്തു തന്നെ കൂടെയുള്ള ഭാര്യ യെഹാലിക്കെഴുതിയ പ്രണയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ. ഇംഗ്ലിഷ് പോയട്രി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സംഗയുടെ കത്തുകൾ നിറയെ ഷെല്ലിയും കീറ്റ്സും ടെന്നിസനുമെല്ലാമായിരുന്നെന്ന് യെഹാലിയും, ആ കത്തുകളുടെ ‘ഹംസ’ങ്ങളായിരുന്ന കൂട്ടുകാരികളും പറയുന്നു– സംഗ ആ കത്തുകളുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ ശക്തമായി നിഷേധിക്കുമെങ്കിലും. അതു കൊണ്ടെന്ത്? യെഹാലിക്ക് ‘റൊമാന്റിക്’ ആയ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടി. ക്രിക്കറ്റിന് ‘പോയറ്റിക്’ ആയ ഒരു കളിക്കാരനെയും!

‘റൊമാൻസ്’ മാത്രമല്ല, ‘ട്രാജിക്കൽ കോമഡി’ കൂടി സംഗയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുന്നവർ പറയും. ഇഎസ്പിഎൻ ക്രിക് ഇൻഫോയിൽ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചെഴുതുന്ന ആൻഡ്രൂ ഫിഡൽ ഫെർണാണ്ടോ ഒരനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലഹോറിൽ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്കു വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദ്യത്തിന് സംഗയുടെ മറുപടിയിങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘‍‘ഞാൻ ആലോചിച്ചത് പുതുമുഖ ഓപ്പണർ തരംഗ പരണവിതാനയെക്കുറിച്ചാണ്. അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ അവൻ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ റൺഔട്ടായി, ഇപ്പോഴിതാ വെടിയുമേറ്റിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു കഷ്ടം..!’’

കളിയിലേക്കു വരാം. രണതുംഗയെപ്പോലെ ഒരു റെബെല്യസ് ക്യാപ്റ്റനല്ല സംഗ, ഡിസിൽവയെപ്പോലെ കാറ്റിനെതിരെ കപ്പലോട്ടുന്നയാളുമല്ല, ജയസൂര്യയെപ്പോലെ ഫ്ലംബോയന്റ് അല്ല, മഹേളയെപ്പോലെ കാൽക്കുലേറ്റഡ്? ദിൽഷനെപ്പോലെ അഡ്വഞ്ചറസ്? അല്ല.. പക്ഷേ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ‘ക്രിക്കറ്റർ’ കുമാർ ചോക്ഷനന്ദ സംഗക്കാരയാണ്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രിക്കറ്റർമാരോടു ചോദിച്ചു നോക്കൂ. അവരുടെയെല്ലാം സങ്കൽപ്പത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഒരു ലങ്കൻ താരം സംഗയായിരിക്കും. മറ്റു ലങ്കൻ ഇതിഹാസങ്ങളെപ്പോലെയല്ല, ബാറ്റു കൊണ്ട് സംഗ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും ശ്രീലങ്കയുടെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമൻ, ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസെടുത്ത ലോകതാരം, ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ തുടർച്ചയായി നാലു സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ എകതാരം, ഏതൊരു വിക്കറ്റിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടിലെ പങ്കാളി, ബ്രാഡ്മാനു മാത്രം പിന്നിലായി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറികൾ (11) പേരിലുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ..

ഈ റെക്കോർഡുകളിൽ സംഗ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന ഒന്ന് മഹേള ജയവർധനെയുമൊത്തുള്ള മൂന്നാം വിക്കറ്റിലെ ലോകറെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെയാകും. 2006ൽ സിംഹളീസ് സ്പോർട് ക്ലബിൽ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ, മഖായ എൻടിനി തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പേരുകേട്ട പേസ് നിരയെ സംഹരിച്ച 624 റൺസ്. ഒന്നിച്ചു പിറന്ന ഇരട്ടകളെപ്പോലെയുള്ള സംഗയുടെയും മഹേലയുടെയും കരിയറിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ശിലാഫലകമാണ് ആ കൂട്ടുകെട്ട്. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇവർ ചേർന്നെടുത്ത റൺസുകൾ തന്നെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ മാത്രം കരിയറിനോളം വരും–5890 റൺസ്. ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹോട്ടൽ ശൃംഖല ‘മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ക്രാബ്’ രണ്ടു പേരുടെയും മറ്റൊരു ‘പാർട്ണർഷിപ്പ്’.

ലോകകപ്പ് വരെ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടു വന്ന രണതുംഗ–ഡിസിൽവ തലമുറയ്ക്കു ശേഷം ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോയത് പ്രധാനമായും മഹേളയും സംഗയുമാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ലങ്കയുടെ 96ലെ വിജയം ഒരു ‘ഫ്ലൂക്ക്’ ആയില്ല. 96നു ശേഷം 2014 വരെ അഞ്ച് ഐസിസി ലോകകപ്പുകളുടെ ഫൈനലിലാണ് ലങ്ക കളിച്ചത്. 2011 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ധോണിയും യുവരാജും ഇന്ത്യൻ വിജയം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റംപിനു പിന്നിൽ നിന്ന് മന്ദഹസിക്കുകയായിരുന്നു സംഗ. സംഗയുടെയും ലങ്കയുടെയും നിമിഷം വന്നത് 2014ലാണ്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ തന്നെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം. സംഗ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

സംഗയുടെ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽപ്പുള്ള ആ സ്റ്റാൻസും ഇനിയെന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുന്ന ആ ഫോളോത്രൂവുമാണ്. എ.ബി ഡിവില്ലിയേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ ബാറ്റ് എങ്ങോട്ടും വീശാവുന്ന വാളും ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ കയ്യിൽ എന്തും തച്ചുടക്കുന്ന ഗദയുമാണെങ്കിൽ സംഗക്കാരയുടെ കയ്യിലത് പെയിന്റിങ് ബ്രഷ് ആണ്. മൈതാനം ഒരു കാൻവാസും. കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഒരു മന്ദിരത്തിനു ചായം പൂശുന്നതു പോലെ മനോഹരമാണ് ഓരോ സംഗ ഇന്നിങ്സും. ഇടംകാലിൽ മുട്ടുകുത്തി പിച്ചിനെ തൂത്തുവാരുന്ന കവർഡ്രൈവ് ആ കാഴ്ച്ചയുടെ ചെറുകഷ്ണം. ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഇത്ര ക്ലീൻ ആയി പന്തിനെ മിഡിൽ ചെയ്യുന്ന അധികം പേരുണ്ടോ..? ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിനു ശേഷം ഏറ്റവുമധികം വേഷങ്ങൾ കയ്യാളിയ ഒരു കളിക്കാരനും സംഗക്കാരയാകും. കമന്റേറ്റർ, ഒറേറ്റർ, സിലക്ടർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ..

Yes, He is a person loved by both east and west,

He is a cricketer adored by both purists and modernists!