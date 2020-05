ഉമറിന് അപസ്മാരം, ചികിത്സയ്ക്ക് വിസമ്മതിച്ചു: ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ

കറാച്ചി∙ ഒത്തുകളി വിവാദത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കിയ ഉമർ അക്മലിന് അപസ്മാരം ഉണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. പിസിബി മുൻ ചെയർമാൻ നജാം സേഥിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണെന്നും ചികിത്സ തേടണമെന്നും പലതവണ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും ഉമർ അക്മൽ വഴങ്ങിയില്ലെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും സേഥി നടത്തി. പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിനു മുന്നോടിയായി ഒത്തുകളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വാതുവയ്പുകാർ സമീപിച്ച വിവരം അധികൃതരെ അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാണ് ഉമർ അക്മലിന് പിസിബി മൂന്നു വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 2013 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള അഞ്ചു വർഷക്കാലം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് സേഥി.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ചുമതലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ താൻ ആദ്യം നേരിട്ട വെല്ലുവിളി ഉമർ അക്‌മലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നുവെന്ന് സേഥി വിശദീകരിച്ചു. ‘ഉമർ അക്‌മലിന് അപസ്മാരം ഉണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അന്നത്തെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനിടെ ഉമറിനെ ഞങ്ങൾ തിരികെവിളിച്ചു. അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഇതു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്നും ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് ഇടവേളയെടുത്ത് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ‍ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. ഉമർ മാനസികമായി വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു’ – സേഥി വിശദീകരിച്ചു.

‘എന്നിട്ടുകൂടി കളത്തിലിറങ്ങുന്നതിൽനിന്ന് ഉമറിനെ ഞാൻ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് തടഞ്ഞു. അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് സിലക്ടർമാർക്ക് അയച്ചശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. കാരണം, ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഞാൻ കയ്യിടുന്നതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ’ – സേഥി പറഞ്ഞു.

മികച്ച പ്രതിഭയുള്ള താരമായിട്ടും പലപ്പോഴും സ്വയം ടീമിനുമുകളിൽ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിരുന്നു ഉമറിന്റെ ശ്രമമെന്നും സേഥി വിമർശിച്ചു. ‘അച്ചടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉമർ ഗൗനിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കളിക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ. ഉമറിന്റെ കളി ഉമറിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്, ടീമിനു വേണ്ടിയല്ല. അച്ചടക്കത്തെ എക്കാലവും പടിക്കുപുറത്ത് നിർത്തിയാണ് ഉമറിനു ശീലം’ – സേഥി വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ മൂന്നു വർഷത്തെ വിലക്കോടെ ഉമറിന്റെ കരിയർ ഏറെക്കുറെ അവസാനിച്ചെന്നും സേഥി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Umar suffers from epilepsy, plays for himself: Najam Sethi