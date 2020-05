ക്രിക്കറ്റ് നിന്റെ മാത്രം മത്സരമാണെന്നു കരുതരുത്: സച്ചിനു കിട്ടിയ ശാസന!

മുംബൈ∙ ഷാർജയിലെ മരുക്കാറ്റിനെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബോളിങ്ങിനെയും എതിരിട്ട് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ നേടിയ ‘ഡെസർട്ട് സ്റ്റോം’ സെഞ്ചുറിക്ക് 22 വർഷം തികഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഷാർജയിലെ 41 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ സച്ചിൻ നേടിയ ആ സെഞ്ചുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ഓർമകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ആരാധകർ പങ്കുവച്ചത്. ഒരു തലമുറയുടെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിറമുള്ള ഓർമകളിലൊന്നാണ് ഈ സെഞ്ചുറിയെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. 1998 മാർച്ച് 22നു ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച ആ ഇന്നിങ്സ് ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടത് ഒരു കോടിയിലേറെപ്പേരാണ്.‌

സച്ചിൻ െതൻഡുൽക്കറിനെ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തുന്നതിൽ ശക്തമായ പങ്കുവച്ച ഇന്നിങ്സാണ് ഇതെന്നത് ശരിതന്നെ! പക്ഷേ, ചരിത്രം കുറിച്ച ഈ ഇന്നിങ്സിനുശേഷം ആദ്യമായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സച്ചിനെ കാത്തിരുന്നത് മൂത്ത സഹോദരനും വഴികാട്ടിയുമായ അജിത് തെൻഡുൽക്കറിന്റെ ശാസനയാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? സംഭവം സത്യമാണ്. കാരണം, ഇതു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തന്നെയാണ്!

എന്താണ് സംഭവമെന്നല്ലേ? മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയ 285 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുയർത്തിയത്. ഇടയ്ക്ക് മരുക്കാറ്റ് നിമിത്തം മത്സരം തടസപ്പെട്ടതിനാൽ വിജയലക്ഷ്യം 46 ഓവറിൽ 276 റൺസായി പുനർനിർണയിച്ചു. നേരിടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയെ എങ്കിലും ടൂർണമെന്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ടീമായ ന്യൂസീലൻഡിനെ മറികടന്ന് ഫൈനലിൽ കടക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 237 റൺസാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്.

തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി ക്രീസിൽനിന്ന സച്ചിനൊപ്പം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത് വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാകട്ടെ തീരെ ചെറുപ്പവും. മത്സരത്തിൽ ഏതുവിധേനയും ജയിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിൽ മത്സരത്തിനിടെ സച്ചിൻ ലക്ഷ്മണിനോട് കുപിതനായി. സച്ചിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘അന്ന് പലതവണ വികാരങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഇടയ്ക്ക് രണ്ടുതവണ അന്ന് യുവതാരമായിരുന്ന ലക്ഷ്മണിനോട് കയർക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുതവണ ഡബിൾ ഓടാനുള്ള എന്റെ വിളിയോട് ലക്ഷ്മൺ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാതിരുന്നതാണ് എന്നെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ‘ഡബിൾ ഓടാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ് കുഴപ്പ’മെന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു’ – സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് എന്ന ഷോയിൽ സച്ചിൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ലക്ഷ്മണിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സച്ചിൻ 104 റൺസാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ബോർഡിൽ ചേർത്തത്. എന്നാൽ, ലക്ഷ്യം നേടും മുൻപ് 131 പന്തിൽ 143 റൺസുമായി സച്ചിൻ പുറത്തായി. മത്സരത്തിൽ ലക്ഷ്മൺ 34 പന്തിൽ 23 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മത്സരം ജയിക്കാനായില്ല. 46 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 250 റൺസ്. 26 റൺസിന് തോറ്റെങ്കിലും റൺനിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിവീസിനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ കടന്നു.

‘മത്സരശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ എന്നെ ശകാരവാക്കുകളോടെയാണ് അജിത് സ്വീകരിച്ചത്. ഇത്തരം പെരുമാറ്റം കളത്തിൽ പാടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോടു പറഞ്ഞു. അവൻ (ലക്ഷ്മൺ) നിന്റെ സഹതാരമാണ്. അദ്ദേഹവും ടീമിനുവേണ്ടിത്തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇത് നിന്റെ മാത്രം മത്സരമാണെന്ന് കരുതരുത്. അവനും നിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് അജിത് എന്നോട് സംസാരിച്ചത്’ – സച്ചിൻ ഓർത്തെടുത്തു.

‘മത്സര സമയത്ത് എന്റെ സമയത്ത് മത്സരം ജയിച്ച് ഫൈനലിനു യോഗ്യത നേടുക എന്നത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ജയിച്ച് ഫൈനലിനു യോഗ്യത നേടിയാൽ മാനസികമായി ആധിപത്യം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നിയിരുന്നു. തോറ്റിട്ടും യോഗ്യത കിട്ടിയാൽ അത്ര ബലം തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മത്സരം ജയിക്കുന്നതിനായിരുന്നു പ്രഥമ പരിഗണന. അതു പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നും കരുതി’ – സച്ചിൻ വിശദീകരിച്ചു.

∙ സച്ചിൻ ദ സ്റ്റാർ!

ഇനി ഷാർജ കപ്പിലെ സച്ചിന്റെ ഇന്നിങ്സുകളെക്കുറിച്ച്. ഓസ്ട്രേലിയയും സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു അത്. ന്യൂസീലൻഡ് കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യ 4 കളികളും ജയിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഡബിൾ ഹെഡർ രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചത് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെയുള്ള ഒരു മത്സരം മാത്രം. ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഓസീസിനെ നേരിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ കിവീസിനെക്കാൾ മികച്ച റൺറേറ്റ്. മൈക്കിൾ ബെവന്റെ സെഞ്ചുറി (101 നോട്ടൗട്ട്) മികവിൽ ഓസ്ട്രേലിയ 50 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസെടുത്തു.

മരുക്കാറ്റുമൂലം മത്സരം 25 മിനിറ്റ് തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യൻ വിജയലക്ഷ്യം 46 ഓവറിൽ 276 റൺസാക്കി നിശ്ചയിച്ചു. റൺനിരക്കിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ മറികടന്ന് ഫൈനലിലെത്താൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 237 റൺസും. ലക്ഷ്യം മനസ്സിലിട്ട് ബാറ്റുമായിറങ്ങിയ സച്ചിനെ മരുക്കാറ്റിനും തോൽപിക്കാനായില്ല. ഡാമിയൻ ഫ്ലെമിങ്ങിനെയും മൈക്കൽ കാസ്പ്രോവിച്ചിനെയും ഷെയ്ൻ വോണിനെയും നിലം തൊടാതെ പറത്തിയ സച്ചിൻ 131 പന്തിൽ നേടിയത് 143 റൺസ് (9 ഫോറും 5 സിക്സും). ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പ്രവേശം ഉറപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണു സച്ചിൻ പുറത്തായത്.

മത്സരം 26 റൺസിനു തോറ്റെങ്കിലും പിറ്റേന്ന് തന്റെ 25–ാം ജന്മദിനത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ സച്ചിൻ പകരംവീട്ടി. സ്റ്റീവ് വോയുടെയും (70) ഡാരൻ ലേമാന്റെയും (70) അർധ സെഞ്ചുറികളുടെ മികവിൽ ഓസ്ട്രേലിയ നേടിയ സ്കോർ (9ന് 272) സച്ചിന്റെ മാസ്മരിക ഇന്നിങ്സിൽ (134) ഇന്ത്യ മറികടന്നു. 248ൽ വിവാദമായ എൽബിയിലൂടെ സച്ചിൻ പുറത്തായെങ്കിലും 9 പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ജയത്തിലെത്തി. 2 കളികളിലെയും മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചും ടൂർണമെന്റിന്റെ താരവും സച്ചിൻ തന്നെ!

