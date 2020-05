ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത കാലത്തായി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രതിഭകളുടെ പിറവി. പ്രതിഭാധനരായ താരങ്ങൾ അനവധിയുണ്ടായിട്ടും ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ അതിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ടീമാണ് പാക്കിസ്ഥാനെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ഡീന്‍ ജോൺസാണ്. പ്രതിഭകൾക്കു ജൻമം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ‘ക്രിക്കറ്റിലെ ബ്രസീലാ’ പാക്കിസ്ഥാനെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അവരുടെ തന്നെ മുൻതാരം വസിം അക്രവും.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ തന്നെ ഷോയ്ബ് അക്തറും മറ്റൊരു ‘പ്രതിഭാ കമന്റു’മായി രംഗത്തെത്തിയത്. വീരേന്ദർ സേവാഗിനേക്കാൾ പ്രതിഭയുള്ള താരമായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ഓപ്പണർ ഇമ്രാൻ നിസാറെന്നായിരുന്നു അക്തറിന്റെ നിരീക്ഷണം. പക്ഷേ സേവാഗിന്റെയത്ര ബുദ്ധിയില്ലാതെ പോയതാണ് നിസാറിനു തിരിച്ചടിയായതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇമ്രാൻ നിസാറിനെ വേണ്ടവിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് നഷ്ടമായ പ്രതിഭകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത കമന്റേറ്ററും ക്രിക്കറ്റ് ജേർണലിസ്റ്റുമായ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ പ്രതിഭാധനരായ ‘മൂന്നര’ താരങ്ങളെയാണ് പാക്കിസ്ഥാനു നഷ്ടമായതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ റമീസ് രാജയുമായി യുട്യൂബ് ചാനലിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാന് നഷ്ടമായ ‘മൂന്നര’ പ്രതിഭകളെക്കുറിച്ച് ഭോഗ്‍ലെ സംസാരിച്ചത്.

മുഹമ്മദ് ആസിഫ്, മുഹമ്മദ് ആമിർ, ഉമർ അക്മൽ എന്നിവരാണ് പ്രതിഭയോടു നീതി പുലർത്താതെ പോയ, അല്ലെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ മൂന്നു പ്രതിഭകൾ. ഇനി ആരാണ് ആ ‘അര’ പ്രതിഭയെന്നല്ലേ? പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഓപ്പണറായ അഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദാണ് ആ ‘അര’. ചില മികച്ച പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ പ്രതിഭയോട് പകുതി മാത്രം നീതി പുലർത്താനേ ഷെഹ്സാദിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഭോഗ്‍ലെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് നഷ്ടമായത് ‘മൂന്നര’ പ്രതിഭകളെയാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെയാൾ മുഹമ്മദ് ആസിഫാണ്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ബോളറായി ഇപ്പോഴും പല ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും കണക്കാക്കുന്നത് ആസിഫിനെയാണ്’ – ഭോഗ്‍ലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന രണ്ടാമൻ മുഹമ്മദ് ആമിറാണ്. ഒട്ടേറെ ടൂർണമെന്റുകളിൽ അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ പ്രതിഭയോടു നീതി പുലർത്താനായിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മൂന്നാമൻ ഉമർ അക്മൽ തന്നെ. ബാക്കിയുള്ള പകുതി അഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദും’ – ഭോഗ്‌ലെ പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നൽകി 2005ൽ അരങ്ങേറിയ മുഹമ്മദ് ആസിഫ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കളമൊഴിഞ്ഞുപോയി. ഇതിനിടെ കളിച്ചത് 23 ടെസ്റ്റും 38 ഏകദിനവും 11 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും മാത്രം. ടെസ്റ്റിൽ 106 വിക്കറ്റും ഏകദിനത്തിൽ 46 വിക്കറ്റും ട്വന്റി20യിൽ 13 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. പ്രതിഭയുള്ള താരമെങ്കിലും ഉത്തേജക, ഒത്തുകളി വിവാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അകാലത്തിൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആസിഫിന്റെ വിധി. സമാനമായ പാതകളിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ് മുഹമ്മദ് ആമിറും ഉമർ അക്‌മലും. ഒരാൾ ഒത്തുകളിക്ക് പിടിക്കപ്പെട്ട് ജയിൽ ശിക്ഷ പോലും അനുഭവിച്ചയാൾ. രണ്ടാമൻ ഇപ്പോൾ സമാനമായ കുറ്റത്തിന് വിലക്കപ്പെട്ടയാളും. പ്രതിഭയ്ക്കൊത്ത് കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സമകാലീന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പേസ് ബോളർ ആകേണ്ടിയിരുന്നയാളാണ് ആമിറെന്നാണ് വിദഗ്ധമതം. അക്മലും വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ തുടക്കത്തിനുശേഷം വിവാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.

അപ്പോൾ ഷെഹ്സാദോ? 15-ാം വയസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ ഷെഹ്സാദ് പലപ്പോഴും റിക്കി പോണ്ടിങ്ങുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അണ്ടർ 19 ക്രിക്കറ്റിൽ മിന്നും താരമായിരുന്നെങ്കിലും സീനിയർ ടീമിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രതിഭയോടു നീതിപുലർത്താനായില്ല. 13 ടെസ്റ്റും 81 ഏകദിനവും 50 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് കളിച്ചത്. മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ള താരവുമാണ്. പക്ഷേ 2017ലാണ് ഇദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാക്കിസ്ഥാനായി ഏകദിനവും െടസ്റ്റും കളിച്ചത്. 2019 ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു അവസാന രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരം.



