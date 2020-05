കോലിക്കുശേഷം ടീം ഇന്ത്യയെ ആരു നയിക്കും? ശ്രീശാന്തിന്റെ വോട്ട് രാഹുലിന്!

കൊച്ചി∙ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ തുടങ്ങിയ വമ്പൻമാർക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ആരു നയിക്കും? നിലവിൽ മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് വിരാട് കോലി. ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും കോലി വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റനുമാണ് രോഹിത് ശർമ. ഇവർക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ആരാകും നയിക്കുക?

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ചോദ്യം നേരിട്ടത് മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്. ശ്രീശാന്താണ്. ഹലോ ആപ്പിലെ ഒരു ലൈവ് സെഷനിടെയാണ് ശ്രീശാന്തിനു നേരെ ഈ ചോദ്യമുയർന്നത്. ‘കോലിക്കും രോഹിത്തിനും ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ക്യാപ്റ്റനായി ആരെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത്?’ – ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം.

കെ.എൽ. രാഹുൽ എന്നായിരുന്നു ശ്രീശാന്തിന്റെ ഉത്തരം. കർണാടകക്കാരനായ രാഹുൽ മൂന്നു ഫോർമാറ്റിനും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യനായ താരമാണെന്ന് ശ്രീശാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാത്രമല്ല, ഏതു പൊസിഷനിലും ബാറ്റിങ്ങിന് അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയുമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും മടിക്കാറില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ പാത പിന്തുടരുന്ന താരം കൂടിയാണ് രാഹുലെന്ന് ശ്രീശാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരുവരും വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങളേക്കാൾ ടീമിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ്.

∙ ഏകദിനത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി ആരടിക്കും?

ഏകദിനത്തിൽ ആരാകും ആദ്യ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടുക എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം. ഇത്തവണയും ശ്രീശാന്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പേര് കെ.എൽ. രാഹുൽ തന്നെ. രാഹുലിനൊപ്പം വിരാട് കോലിയുടെ പേരും ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയെങ്കിലും മൂന്നു തവണ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയ ഏകതാരമായ രോഹിത് ശർമയെ വിട്ടുകളഞ്ഞു. 264 റൺസടിച്ച രോഹിത് ശർമയുടെ പേരിലാണ് നിലവിൽ ഏകദിനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ. ഇവർക്കുപുറമെ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ പേരും ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

∙ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റൻ?

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാരെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ശ്രീശാന്ത് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പേരു പറയാതിരുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ധോണിക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യ ട്വന്റി20, ഏകദിന ലോകകപ്പുകൾ നേടുമ്പോൾ ശ്രീശാന്തും ഈ ടീമുകളിൽ അംഗമായിരുന്നു. പകരം, 1983ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രഥമ ലോകകപ്പ് സമ്മാനിച്ച കപിൽ ദേവിന്റെ പേരാണ് ശ്രീശാന്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.



