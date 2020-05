ബില്ലു കൊടുക്കാമോ, ഡിന്നറാകാം: വിജയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് പെറിയുടെ പച്ചക്കൊടി

സിഡ്നി∙ ‘ഒരു രാത്രി ഒന്നിച്ച് പുറത്തുപോയി ഡിന്നർ കഴിക്കണം’ – ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുരളി വിജയിന്റെ ആ ആഗ്രഹം ഒടുവിൽ ഓസീസ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം എലിസ് പെറിയുടെ ചെവിയിലുമെത്തി. ലോക്ഡൗൺ കാലത്തെ പുത്തൻ രീതിയായ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ലൈവ് ചാറ്റുകളിൽ ഒന്നിനിടയ്ക്കാണ് ഓസീസ് വനിതാ താരം എലിസ് പെറിക്കൊപ്പം ഒരു ദിവസം പുറത്തുപോയി ഡിന്നർ കഴിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മുരളി വിജയ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഐപിഎൽ ക്ലബ്ബായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുമായുള്ള ലൈവ് ചാറ്റിലായിരുന്നു ഇത്.

രണ്ടു പേർക്കൊപ്പം ഡിന്നറിനായി പുറത്തുപോകാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ആരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു മുപ്പത്താറുകാരനായ മുരളി വിജയിനോടുള്ള ചോദ്യം. എലിസ് പെറിയെയാണ് വിജയ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തന്റെ സഹതാരമായിരുന്ന ശിഖർ ധവാനെയും. ‘ആദ്യം എലിസ് പെറി. അവരോടൊപ്പം ഒരു ഡിന്നറായാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയാണ് പെറി. പിന്നെ തീർച്ചയായും ശിഖർ ധവാൻ. അദ്ദേഹം രസികനായ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കുക. ഞാൻ തമിഴിലും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം’ – വിജയ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിനിടെയാണ് പ്രശസ്ത ടിവി അവതാരകയായ റിഥിമ പഥക് വിജയിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം പെറിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. മുരളി വിജയിന്റെ ആഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായിരുന്നെങ്കിലും പെറിയുടെ ചെവിയിലെത്തിയിരുന്നില്ല. റിഥിമ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചപ്പോഴാണ് പെറിയും സംഭവമറിയുന്നത്. അവരുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ:

‘അദ്ദേഹമാണ് ബില്ലു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. അതെന്തായാലും വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ വീണിരിക്കുന്നു’ – ഇരുപത്തൊൻപതുകാരിയായ പെറി പറഞ്ഞു.

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രശസ്ത റഗ്ബി താരമായ മാറ്റ് തൂമുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നുംതാരമായ എലിസ് പെറി. ഒരു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട കരിയറിൽ ഇതുവരെ കളിച്ചത് എട്ടു ടെസ്റ്റും 112 ഏകദിനവും 120 ട്വന്റി20 മത്സരവും. ടെസ്റ്റിൽ 78.00 ശരാശരിയിൽ 624 റൺസും 31 വിക്കറ്റും നേടി. ഏകദിനത്തിൽ 52.10 ശരാശരിയിൽ 3022 റൺസും 152 വിക്കറ്റും ട്വന്റി20യിൽ 28.32 ശരാശരിയിൽ 1218 റൺസും 114 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

