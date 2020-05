ഒത്തുകളിച്ചില്ല, സഹതാരങ്ങൾ പീഡിപ്പിച്ചു; പരമ്പരയ്ക്കിടെ ‘മുങ്ങിയ’ പാക്ക് താരം

കറാച്ചി∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു മത്സരത്തിനിടെ ഉഴപ്പിക്കളിച്ച് തോറ്റുകൊടുക്കാനുള്ള സഹതാരങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങാത്തതാണ് തന്റെ കരിയറിലെ എല്ലാ തിരിച്ചടികൾക്കും പിന്നിലെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം സുൽഖർനെയ്ൻ ഹൈദർ രംഗത്ത്. 2010ൽ യുഎഇയിൽ നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ മത്സരം തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ഉമർ അക്മൽ നിർബന്ധിച്ചെന്നാണ് ഹൈദറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ തുടർച്ചയാണിത്. പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയശേഷം തീർത്തും നിഗൂഢമായി കളംവിട്ട താരമാണ് ഹൈദർ. 2007ൽ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയെങ്കിലും 2010ലായിരുന്നു ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം. അതേ വർഷം തന്നെ കളമൊഴിയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ആകെ കളിച്ചത് ഒരു ടെസ്റ്റും നാല് ഏകദിനവും മൂന്ന് ട്വന്റി20യും!

അന്ന് ഒത്തുകളിക്കു സമ്മതിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത മാനസിക പീഡനത്തിന് വിധേയനായെന്നും ഇതേത്തുടർന്നാണ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ ആരോടും പറയാതെ ലണ്ടനിലേക്കു മുങ്ങിയതെന്നും ഹൈദർ വെളിപ്പെടുത്തി. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഒത്തുകളിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിന് ഉമർ അക്മൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളാണ് ഒറ്റപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചത്. അന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഹൈദർ ആരെയും അറിയിക്കാതെ ടീം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽനിന്ന് മുങ്ങിയത്. ഇയാൾ പിന്നീട് ലണ്ടനിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ് ടീം അധികൃതരും സഹതാരങ്ങളും വിവരമറിയുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ താൻ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതിനിടെ വെള്ളവുമായി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഉഴപ്പിക്കളിക്കാൻ ഉമർ നിർബന്ധിച്ചതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

‘വെള്ളം തരാൻ വന്നയാൾ അതു ചെയ്തിട്ടു പോയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ അക്മലിനോടു കയർത്തത് ഇപ്പോഴും എനിക്കോർമയുണ്ട്. എന്നാൽ, ആ മത്സരത്തിനുശേഷം ഉമറും മറ്റു ചിലരും ചേർന്ന് എന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. ടീമിനൊപ്പം ഒരു തരത്തിലും തുടരാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചത്. സഹിക്കാവുന്നതിനുമപ്പുറമായപ്പോഴാണ് ആരോടും പറയാതെ ലണ്ടനിലേക്കു പോകേണ്ടിവന്നത്’ – ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഹൈദർ വിശദീകരിച്ചു.

ഒത്തുകളിക്കായി ആളുകൾ സമീപിച്ച വിവരം അധികൃതരെ അറിയിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഉമർ അക്മലിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ മൂന്നു വർഷത്തെ വിലക്ക് തീരെ കുറഞ്ഞുപോയെന്നും ഹൈദർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിനെ നാണംകെടുത്തിയ ഒട്ടേറെ ദുരൂഹമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ താരമാണ് ഉമർ അക്മൽ. അയാള്‍ക്ക് ആജീവനാന്ത വിലക്കു നൽകിയാൽപ്പോലും അതു കുറഞ്ഞുപോയെന്ന് ഞാൻ പറയും. അയാളുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടുകയും കൂടി ചെയ്യണം’ – ഹൈദർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഒത്തുകളിക്കാൻ ഉമർ അക്മൽ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും ഹൈദർ അറിയിച്ചു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരേയൊരു ടെസ്റ്റ് മാത്രം കളിച്ച് മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഹൈദർ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ ടീം വിട്ടത്. അന്ന് വയസ് 24 മാത്രം. ഉമർ അക്മ‌ലിന്റെ സഹോദരൻ കൂടിയായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ കമ്രാൻ അക്‌മലിനു പകരം ടീമിലെത്തിയ ഹൈദർ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അവരുടെ മണ്ണിൽ പൊരുതിനേടിയ 88 റൺസ് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

‘സത്യത്തിൽ ഒത്തുകളിക്കാത്തതിന് അവർ ചെലുത്തിയ സമ്മർദ്ദം എനിക്കു സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. വീട്ടുകാർക്കു നേരെ പോലും ഭീഷണി ഉയർന്നു. ഇപ്പോഴും പേരറിയാത്തവർ പോലും ഉഴപ്പിക്കളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നു’ – ഹൈദർ വിശദീകരിച്ചു. ലണ്ടനിൽ അഭയം തേടിയ ഹൈദർ പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി റഹ്മാൻ മാലിക്കിന്റെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് 2011ൽ രാജ്യത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്രിക്കറ്റിൽ പിന്നീട് ശോഭിക്കാനായില്ല.

English Summary: Had to flee after being constantly threatened by Umar Akmal: Zulqarnain