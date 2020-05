ബ്രെറ്റ് ലീയുടെ പന്തുകൾ നേരിടുന്നതോർത്ത് ഉറക്കം പോയിട്ടുണ്ട്: വെളിപ്പെടുത്തി രോഹിത്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുന്‍ പേസ് ബോളർ ബ്രെറ്റ് ലീയുടെ പന്തുകൾ നേരിടുന്നതോർത്ത് കരിയറിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തനിക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രോഹിത് ശർമ. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ്’ എന്ന ചാറ്റ് ഷോയിലാണ് രോഹിത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇപ്പോഴത്തെ താരങ്ങളിൽ നേരിടാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടു തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ജോഷ് ഹെയ്‍സൽവുഡിനെയാണെന്നും രോഹിത് പറഞ്ഞു. ടെസ്റ്റിൽ ഹെയ്‍സ‌ൽവുഡിനെ നേരിടാൻ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല എന്നാണ് താരത്തിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

ഇതുവരെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പേസ് ബോളർമാരി‍ൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച താരമാരെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് രോഹിത് ബ്രെറ്റ് ലീയുടെ പേര് ഉത്തരമായി നൽകിയത്. ‘ഒരു ബോളർ തീർച്ചയായും ബ്രെറ്റ് ലീയാണ്. 2007ൽ ആദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനത്തിനു പോയപ്പോൾ മത്സരത്തലേന്ന് എനിക്ക് ഉറങ്ങാന്‍ പോലുമായില്ല. എപ്പോഴും 150 കിലോമീറ്റിനു മുകളിൽ വേഗത്തിൽ പന്തെറിയുന്ന ഈ ബോളറെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നോർത്തായിരുന്നു എന്റെ ആധി’ – രോഹിത് വിശദീകരിച്ചു.

‘2007ൽ ബ്രെറ്റ് ലീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോളിങ് ഞാൻ എപ്പോഴും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എപ്പോഴും 150–155 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ലീയുടെ ബോളിങ്. ആ സ്പീഡും പേസും നേരിടുന്നത് ഓർത്തപ്പോൾ എന്നെപ്പോലൊരു തുടക്കക്കാരന്റെ ഉറക്കം പോയി’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

2007ൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറിയ രോഹിത് ശർമ പിന്നീട് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ ബാറ്റ്സ്മാനായി വളരുകയായിരുന്നു. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ സ്വന്തമാക്കിയ രോഹിത്, ഓരോ വർഷവും കൂടുതൽ സിക്സ് നേടുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരവും രോഹിത് തന്നെ. ഇതുവരെ ഏകദിനത്തിൽ 29 സെഞ്ചുറികളും ടെസ്റ്റിൽ ആറു സെഞ്ചുറികളും നേടി. ട്വന്റി20യിൽ നാല് സെഞ്ചുറികളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

‘ഇപ്പോഴത്തെ ബോളർമാരിൽ ടെസ്റ്റിൽ എനിക്ക് നേരിടാൻ ഒട്ടും താൽപര്യമില്ലാത്തയാൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡാണ്. വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെയാണ് ഹെയ്സൽവുഡിന്റെ ബോളിങ്. സ്ഥിരം ലെങ്തിൽനിന്ന് ഒരിഞ്ച് മാറില്ല. മാത്രമല്ല, ലൂസ് ബോളുകളും വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും’ – രോഹിത് വിശദീകരിച്ചു. തനിക്ക് നേരിടാൻ ഒട്ടും താൽപര്യമില്ലാത്ത മറ്റൊരാൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഡെയ്‍ൽ സ്റ്റെയിനാണെന്നും രോഹിത് പറഞ്ഞു.

‘റിട്ടയർ ചെയ്ത ബോളർമാരിൽ നേരിടാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മറ്റൊരാൾ ഡെയ്‍ൽ സ്റ്റെയിനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേസും സ്വിങ്ങും എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞ അനവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്’ – രോഹിത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

