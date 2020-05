എനിക്ക് മുൻപും ഒത്തുകളിച്ചവരുണ്ട്, അവർ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിലുണ്ട്: ആസിഫ്

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ‘ഉവ്വ്, എനിക്കു മുൻപും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒത്തുകളിച്ച താരങ്ങളുണ്ട്. അവരിൽ പലരും ഇപ്പോഴും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ (പിസിബി) താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട്’ – പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ പേസ് ബോളറും ഒത്തുകളി വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ട് വിലക്കപ്പെട്ട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ആസിഫിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. ഒത്തുകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻതാരങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിവാദച്ചുഴിയിലായ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ കൂടുതൽ വിഷമവൃത്തത്തിലാക്കുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് ആസിഫിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നൽകി 2005ൽ അരങ്ങേറിയ മുഹമ്മദ് ആസിഫ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കളമൊഴിഞ്ഞുപോയി. ഇതിനിടെ കളിച്ചത് 23 ടെസ്റ്റും 38 ഏകദിനവും 11 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും മാത്രം. ടെസ്റ്റിൽ 106 വിക്കറ്റും ഏകദിനത്തിൽ 46 വിക്കറ്റും ട്വന്റി20യിൽ 13 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. പ്രതിഭയുള്ള താരമെങ്കിലും ഉത്തേജക, ഒത്തുകളി വിവാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അകാലത്തിൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആസിഫിന്റെ വിധി.

ഇഎസ്പിഎൻ ക്രിക്ഇൻഫോയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ഞെട്ടിച്ചത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന രീതി നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം. ‘കൂടുതൽ മികച്ച നിലയിൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു’ എന്നായിരുന്നു ആസിഫിന്റെ മറുപടി. ‘തീർച്ചയായും. എന്റെ കരിയർ കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അക്കാര്യത്തിൽ ഖേദമുണ്ട്. അതെല്ലാം പഴയ കഥകൾ. സംഭവിച്ചതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് ഞാൻ. എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ഖേദങ്ങളുണ്ടാകും. ചിലർ മാത്രമേ പുറത്തു പറയൂ. എല്ലാവരും തെറ്റുവരുത്താറുണ്ട്. ഞാനും വരുത്തി’ – ആസിഫ് പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ തനിക്കു മുന്‍പും ഒത്തുകളിച്ച താരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആസിഫ് വെളിപ്പെടുത്തി. അവരിൽ ചിലർ ഇപ്പോഴും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിലുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനായി കളിക്കാൻ മറ്റുപലർക്കും രണ്ടാമത് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ലെന്നും ആസിഫ് പറഞ്ഞു.

‘എനിക്കു മുൻപും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒത്തുകളിച്ച താരങ്ങളുണ്ട്. എനിക്കുശേഷം വന്നവരിലും ഒത്തുകളിക്കാരുണ്ട്. എനിക്കു മുൻപ് ഒത്തുകളിച്ചവരിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാന‍് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിലുണ്ട്. എനിക്കുശേഷം ഒത്തുകളിച്ചവരിൽ ചിലർ ഇപ്പോഴും പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമത് ഒരു അവസരം കൂടി ലഭിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. എന്നേപ്പോലെ ചിലർക്കു മാത്രം അങ്ങനെയൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. എന്റെ ബോളിങ് വളരെ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് ഒട്ടേറെപ്പേർ പറയുമ്പോഴും പിസിബി എന്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ പരിഗണനയൊന്നും കാട്ടിയില്ല. എന്തായാലും പഴയ കാര്യങ്ങളോർത്ത് സങ്കടപ്പെടാൻ ഞാനില്ല’ – ആസിഫ് പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ട മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, ഹാഷിം അംല തുടങ്ങിയവർ തന്നേക്കുറിച്ച് നല്ലതുപറഞ്ഞത് അഭിമാനകരമാണെന്നും ആസിഫ് പറഞ്ഞു. താൻ നേരിട്ടിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ബോളർ മുഹമ്മദ് ആസിഫാണെന്ന് പീറ്റേഴ്സൻ അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആസിഫിന്റെ ബോളിങ്ങിനെ ഡിവില്ലിയേഴ്സും അംലയും പരസ്യമായി പുകഴ്ത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

‘കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചുകാലമേ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും ആ സമയത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചുവെന്ന ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്. പിന്നിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം. ഞാൻ സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് മാറിയിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഒട്ടേറെ മികച്ച താരങ്ങൾ എന്നെ ഓർമിക്കുന്നു, എന്നേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ എനിക്ക് നേടാനായ സ്വാധീനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനവും. കെവിൻ പീറ്റേഴ്സനും എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സും അംലയും പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു’ – ആസിഫ് പറഞ്ഞു.

