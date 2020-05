‘സെഞ്ചുറിയടിച്ചിട്ടും നേടാത്ത ഇരട്ടസെഞ്ചുറി ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്ന ആരാധകരുള്ള താരം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം രോഹിത് ശർമയാണെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി മിടുക്കനാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം ഇതിനകം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെ തെളിവ്. എങ്കിലും മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ മേധാവിത്തം പുലർത്തുന്നതും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നതും രോഹിത് ശർമയ്ക്കാണെന്ന് ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, വിരമിക്കുന്നതിനു മുൻപേ രോഹിത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരം വിരാട് കോലി തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. സ്പോർട്സ് ടക്കിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഗംഭീറിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

‘എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ എത്രത്തോളം ഇംപാക്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. വിരാട് കോലി തീർച്ചയായും രോഹിത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റൺസ് നേടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇപ്പോഴുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനും കോലി തന്നെ. എങ്കിലും കളിയിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മിടുക്കൻ രോഹിത് തന്നെ’ – ഗംഭീർ വിശദീകരിച്ചു.

‘വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ രോഹിത് ശർമ തന്നെയാണ്. എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരമാണ് രോഹിത് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ, നിലവിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ അദ്ദേഹമാണ്. ഏകദിനത്തിൽ മൂന്ന് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയ ഏക താരമാണ് രോഹിത്. ലോകകപ്പിന്റെ ഒരു എഡിഷനിൽ അഞ്ചു സെഞ്ചുറി നേടിയ ഏക താരവും രോഹിത്താണ്. മാത്രമല്ല, ഏകദിനത്തിൽ െസഞ്ചുറി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ‘ഇരട്ടസെഞ്ചുറി ലഭിച്ചില്ലല്ലോ’ എന്ന് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഏക താരവും രോഹിത്താണ്’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, വിരാട് കോലിയെയും രോഹിത് ശർമയെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. ‘ഇരുവരെയും താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല. കോലിയുടെ ബാറ്റിങ് അവിശ്വസനീയമാണ്. യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകളും അതു ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടും ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടാത്തതിൽ ആരാധകർ നിരാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ താരത്തിന്റെ ലെവൽ എന്തായിരിക്കും?’ – ഗംഭീർ ചോദിച്ചു.

∙ കണക്കുകളിലെ കോലിയും രോഹിത്തും.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 224 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 49.27 ശരാശരിയിൽ 88.92 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് സഹിതം 9115 റൺസ് നേടിയ താരമാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ രോഹിത് ശർമ. ഇതിൽ 29 സെഞ്ചുറിയും 43 അർധസെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ട്വന്റി20യിൽ ആകട്ടെ 108 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 32.62 ശരാശരിയിൽ 138.78 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് സഹിതം 2273 റൺസാണ് രോഹിത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ നാലു സെഞ്ചുറികളുമുണ്ട്.

മറുവശത്ത് 248 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 11,867 റണ്‍സാണ് കോലിയുടെ സമ്പാദ്യം. 59.33 ശരാശരിയും 93.25 ശരാശരിയും സഹിതമാണിത്. കോലി ഇതുവരെ 43 സെ‍ഞ്ചുറിയും 58 അർധസെഞ്ചുറിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 82 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 50.80 ശരാശരിയിൽ 138.24 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് സഹിതം 2794 റൺസാണ് കോലി നേടിയത്.

