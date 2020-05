ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ജീവനൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി 3 തവണ ചിന്തിച്ചുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് ഷമി. സഹതാരം രോഹിത് ശർമയുമായുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചാറ്റിലാണു ഷമിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. താൻ എന്തെങ്കിലും കടുംകൈ ചെയ്തേക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ അക്കാലത്തു സുഹൃത്തുക്കൾ 24 മണിക്കൂറും തനിക്കു കാവലിരുന്നെന്നും ഷമി പറഞ്ഞു.



ഭാര്യ ഹസിൻ ജഹാനുമായുള്ള കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളാണു തന്നെ അലട്ടിയതെന്നു താരം പറഞ്ഞു. ഷമിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനം ആരോപിച്ച് 2018ൽ ഹസിൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഷമി അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു. ‘ആ സമയത്ത് എന്റെ ജീവിതം ഉലഞ്ഞുപോയി. വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ തകർന്നു. 3 തവണയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിച്ചത്. ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന 24 നില അപാർട്മെന്റിന്റെ മുകളിൽനിന്നു ഞാൻ ചാടുമോയെന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ ഭയം. കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും നൽകിയ ഉറച്ച പിന്തുണയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്’ – ഷമി പറഞ്ഞു. ഏറെ വിയർപ്പൊഴുക്കിയാണു ക്രിക്കറ്റിലേക്കു താൻ മടങ്ങിയെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഉറക്കം കെടുത്തിയത് ബ്രെറ്റ് ലീ: രോഹിത്



ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ പേസ് ബോളർ ബ്രെറ്റ് ലീയുടെ പന്തുകൾ നേരിടുന്നതിനെപ്പറ്റിയോർത്തു തനിക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമ. ‘2007ൽ ആദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയപ്പോൾ മത്സരത്തലേന്ന് എനിക്ക് ഉറങ്ങാനായില്ല. 150 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പന്തെറിയുന്ന ലീയെ നേരിടുന്നത് ഓർത്തപ്പോൾ ഈ തുടക്കക്കാരന്റെ ഉറക്കം പോയി’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.



കോലിയെക്കാൾ മിടുക്കൻ രോഹിത്: ഗംഭീർ



ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം രോഹിത് ശർമയാണെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. ‘വിരാട് കോലിയെക്കാൾ മിടുക്കനാണു രോഹിത്. ഒരുപക്ഷേ, രോഹിത്തിനെക്കാൾ കൂടുതൽ റൺസ് നേടുക കോലിയായിരിക്കും. കളത്തിലെ മേധാവിത്തം വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രോഹിത്താണു മുന്നിൽ’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Thought of committing suicide three times due to severe stress, personal problems, reveals Mohammed Shami