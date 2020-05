ഒറ്റ ജോടി ഷൂവുമായി നെഹ്റയുടെ അരങ്ങേറ്റം; ടെസ്റ്റിനിടെ പലതവണ തുന്നിക്കെട്ടി!

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പഴയ ജോടി ഷൂ മാത്രമായിരുന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസർ ആശിഷ് നെഹ്റ രംഗത്ത്. അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റിനിടെ ഓരോ ഇന്നിങ്സിന്റെ ഇടവേളയിലും ഈ ഷൂ തുന്നി ഉപയോഗിച്ചാണ് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് നെഹ്റ വെളിപ്പെടുത്തി. ഡൽഹി ടീമിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ടീമിലും തന്റെ സഹതാരമായിരുന്ന കമന്റേറ്റർ ആകാശ് ചോപ്രയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് നെഹ്റ കഷ്ടപ്പാടു നിറഞ്ഞ ആദ്യ ദിനങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തത്.

‘1999ലാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വിളി ലഭിക്കുന്നത്. അന്ന് രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരേയൊരു ഷൂവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുമായാണ് ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നത്. ഓരോ ഇന്നിങ്സിനുശേഷവും ‍ഡ്രസിങ് റൂമിൽ പോയിരുന്ന് തുന്നിയാണ് ആ ഷൂ ഉപയോഗിച്ച് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്’ – നെഹ്റ വിവരിച്ചു.

തുടക്കക്കാലത്ത് കളിച്ചിരുന്ന ക്ലബ്ബിന്റെ പരിശീലകനൊപ്പമുള്ള രസകരമായ നിമിഷങ്ങളും ചോപ്രയുടെ ആകാശവാണി എന്ന പരിപാടിയിൽ നെഹ്റ ഓർത്തെടുത്തു. ‘അന്ന് ഞങ്ങളാണ് കോച്ചിനെ സ്ഥിരമായി ഡൽഹി കന്റോണ്‍മെന്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിരുന്നത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടമാളുകളുണ്ടായിരുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തുമ്പോൾ കോച്ച് ഞങ്ങളോട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബോളിങ് ആക്ഷനുകൾ കാണിക്കാൻ പറയും. സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളെടുത്താണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബോളിങ് ആക്ഷൻ കാണിച്ചിരുന്നത്’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

1999ൽ ഏഷ്യൻ ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് നെഹ്റ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. കൊളംബോയിലായിരുന്നു മത്സരം. ഇതിനു മുന്നോടിയുള്ള പരിശീലന സെഷനിൽ ആദ്യമായാണ് താൻ കൂക്കബൂറ പന്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും നെഹ്റ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘അന്ന് ആദ്യമായാണ് ഞാൻ കൂക്കബൂറ പന്ത് കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നത്. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. 21 വർഷം മുൻപത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വെറും രണ്ട് നെറ്റ് സെഷനുകളിൽ കൂക്കബൂറ പന്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പരിചയത്തിലാണ് ഞാൻ കന്നി ടെസ്റ്റിനിറങ്ങിയത്’ – നെഹ്റ വിശദീകരിച്ചു.

∙ പരിചയം ഹർഭജനെ മാത്രം

ആദ്യമായി ദേശീയ ടീമിലെത്തുമ്പോൾ ആകെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നത് ഹർഭജൻ സിങ്ങിനെ മാത്രമായിരുന്നെന്നും നെഹ്റ അനുസ്മരിച്ചു. ‘ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ആദ്യമായി വിളി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തിയശേഷം അവിടെനിന്നാണ് ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോയത്. ചെന്നൈയിൽ ടീം താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ എന്റെ റൂമിന്റെ താക്കോൽ തന്നു. ഹർഭജന്‍ സിങ്ങിന്റെ റൂം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. എനിക്കന്ന് ആകെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നത് ഹർഭജനെയാണ്. ആകെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹത്തോടു മാത്രം. ഹോട്ടലിലെ അന്തരീക്ഷം വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു. അന്ന് പരിശീലന സമയത്തും ഞാൻ എപ്പോഴും ഹർഭജന്റെ അടുത്തു പോയിരിക്കും’ – നെഹ്റ ഓർമിച്ചു.

കൊളംബോയിലെ അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കൻ താരം മർവൻ അട്ടപ്പട്ടുവിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടിയത് നെഹ്റയായിരുന്നു. ടെസ്റ്റിനിടെ ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം ‍ഡ്രസിങ് റൂം പങ്കിട്ടത് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരുന്നെന്ന് നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

‘തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരുന്നു അത്. ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ അസ്ഹറുദ്ദീനെയും സച്ചിനെയും നോക്കിനിന്നുപോയി. അതുവരെ അവരെയൊക്കെ ടിവിയിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഐപിഎല്ലൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് യുവതാരങ്ങൾക്ക് സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലതുമാണ്. ഞാൻ ടീമിലെത്തുമ്പോൾ ടീമിലെ പലരും എന്റെ ബോളിങ് കണ്ടിട്ടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പതിവില്ലായിരുന്നു’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

തുടർച്ചയായി പരുക്കുകൾ അലട്ടിയ കരിയറിനൊടുവിൽ 2017ലാണ് നെഹ്റ വിരമിച്ചത്. ഇതിനിടെ രണ്ടു ലോകകപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചു. 2003ലെ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ 2011ൽ ഇന്ത്യ ചാംപ്യൻമാരായി. 120 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 157 വിക്കറ്റും 17 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 44 വിക്കറ്റും 27 ട്വന്റി20കളിൽനിന്ന് 34 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

English Summary: ‘I used to get the shoe stitched after each innings’ – Ashish Nehra remembers his debut Test match