ഇന്ത്യയുടെ ബോളിങ് കോച്ചാക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിലും നല്ല പേസർമാരെ തരാം: അക്തർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ബോളിങ് പരിശീലകനാകാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് എക്കാലത്തേയും വേഗമേറിയ ബോളറായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷോയ്ബ് അക്തർ രംഗത്ത്. തന്റെ കരിയറിൽനിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളൂ. ബോളിങ് പരിശീലകനാക്കിയാൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ച പേസ് ബോളർമാരെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സമ്മാനിക്കാമെന്നും അക്തർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിങ് ആപ്പായ ‘ഹലോ’യിലെ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് അക്തർ മനസ്സു തുറന്നത്.

ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുമായി സഹകരിച്ച് ബോളർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അഭിമുഖത്തിൽ അക്തറിനോടുള്ള ഒരു ചോദ്യം. അനുകൂലമായാണ് അക്തർ പ്രതികരിച്ചത്. ‘തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ടീമുമായി സഹകരിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ട്. അറിവ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ജോലിയാണ്. ഇക്കണ്ട കാലത്തിനിടെ ഞാൻ നേടിയ ഒട്ടേറെ അറിവുകളുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവർക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളൂ’ – അക്തർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഭരത് അരുണാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ബോളിങ് പരിശീലകൻ.

‘ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകാം. ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്രമണകാരികളും അതിവേഗക്കാരുമായ ബോളർമാരെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് നൽകാം. ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്ന വിധത്തിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന ബോളർമാരാകും അവർ’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

തന്റെ അറിവ് യുവതാരങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ എക്കാലവും സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും അക്തർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ ആക്രമണകാരികളായ പേസ് ബോളർമാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യ സീസണിൽ താൻ കളിച്ചിരുന്ന ടീമായ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും അക്തർ പങ്കുവച്ചു. ആദ്യമായി സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനെ കണ്ട സമയത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും അക്തർ വ്യക്തമാക്കി. 1998ലെ പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് ആദ്യമായി സച്ചിനെ കണ്ടതെന്ന് അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘1998ൽ ഞാൻ സച്ചിനെ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണെന്ന് അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ചെന്നൈയിൽ കളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കിടയിൽ ‘ദൈവം’ എന്ന വിളിപ്പേരു കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സച്ചിൻ. 1998ലെ പരമ്പരയിൽ ഞാൻ അതിവേഗ ബോളുകളുമായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ എതിരിട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊപ്പം ആഘോഷിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ. ഇന്ത്യയിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Will produce more aggressive fast bowlers: Shoaib Akhtar on coaching India pacers