‘പാക്കിസ്ഥാന് വീണ്ടും ലോകകപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കിയതാണ് അക്രത്തിന്റെ സംഭാവന’

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ 1992ലെ കിരീടവിജയത്തിനുശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ ഒരിക്കൽപ്പോലും ലോകകപ്പ് നേടുന്നില്ല എന്ന് ‘ഉറപ്പാക്കിയതാ’ണ് വസിം അക്രം രാജ്യത്തിനു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയെന്ന് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ആമിർ സുഹൈൽ. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ തുടർച്ചയാണ് ആമിർ സുഹൈലിന്റെ വാക്കുകൾ. 1992നുശേഷമുള്ള മൂന്നു ലോകകപ്പുകളിൽ രണ്ടിലും ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന വസിം അക്രം കുറച്ചുകൂടി ആത്മാർഥത കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ 1996, 1999, 2003 ലോകകപ്പുകൾ പാക്കിസ്ഥാന് ലഭിക്കുമായിരുന്നുവെന്നാണ് സുഹൈലിന്റെ അവകാശവാദം.

വസിം അക്രം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന 1996ലെ ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു ആമിർ സുഹൈൽ. 1996ലെ ലോകകപ്പിന് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് റമീസ് രാജയെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചതെന്ന് സുഹൈൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒട്ടേറെ മികച്ച വിജയങ്ങളുമായി സലിം മാലിക്ക് പാക്കിസ്ഥാനെ നയിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. സലിം തന്നെ ക്യാപ്റ്റനായി തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ 1996 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ നയിക്കാനുള്ള അവസരം അക്രത്തിനു ലഭിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൈൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകകപ്പിന് സമയമായപ്പോഴേക്കും റമീസ് രാജയെ മാറ്റി അക്രത്തെ ക്യാപ്റ്റനാക്കി.

‘1992ലെ ലോകകപ്പ് വിജയം മാറ്റിനിർത്തൂ. നമുക്ക് 1996 ലോകകപ്പിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. 1995ൽ റമീസ് രാജയെ ക്യാപ്റ്റനാക്കി. അതിനു മുൻപ് സലിം മാലിക്കായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ. അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിലാണ് ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം തൽസ്ഥാനത്തു തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ലോകകപ്പിൽ അക്രം ക്യാപ്റ്റനാകുമായിരുന്നില്ല’ – സുഹൈൽ പറഞ്ഞു.

1992നുശേഷം ഓരോ ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്തും നിലവിലുള്ള ക്യാപ്റ്റനെ നീക്കി വസിം അക്രത്തെ ക്യാപ്റ്റനാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നിരുന്നതായി സുഹൈൽ ആരോപിച്ചു. 1999ലും പാക്കിസ്ഥാനെ നയിച്ചത് അക്രമായിരുന്നു. അന്ന് ഫൈനലിൽ കടന്നെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയോട് തോറ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തൊതുങ്ങി.

‘2003ൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ. എല്ലാത്തവണയും ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി ക്യാപ്റ്റനെ മാറ്റി വസിം അക്രത്തെ ക്യാപ്റ്റനാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കാണാം. വസിം അക്രം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? 1992നുശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് നേടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയെന്നതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കൃതജ്ഞതയുള്ളവനായിരിക്കണം. പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൻ അവാർഡും കൊടുക്കണം. പാക്കിസ്ഥാനോട് അക്രത്തിന് ആത്മാർഥതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 1996, 1999, 2003 വർഷങ്ങളിലെ ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നമുക്കു കിട്ടിയേനെ’ – സുഹൈൽ പറഞ്ഞു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന എല്ലാ നാടകങ്ങള്‍ക്കും വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടെന്നും സുഹൈൽ ആരോപിച്ചു. ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ‘എല്ലാ നാടകങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട്. അത് അന്വേഷിക്കണം. ഇതിനു പിന്നിലുള്ള കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം’ – സുഹൈൽ പറഞ്ഞു.

∙ ആമിർ– പ്രസാദ് പോരാട്ടം

ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കാഴ്ച സമ്മാനിച്ച താരം കൂടിയാണ് ആമിർ സുഹൈൽ. 1996ലെ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിലാണ് സംഭവം. ബാംഗ്ലൂർ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ഇന്ത്യയുടെ 287 റൺസിനെതിരെ പാക്ക് മറുപടി ബാറ്റിങ്. മികച്ച ഫോമിലുള്ള ആമിർ സൊഹൈൽ വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദിനെതിരെ ബൗണ്ടറി നേടിയശേഷം പന്തുപോയ ഭാഗത്തേക്ക് ബാറ്റുചൂണ്ടി കളിയാക്കി. എന്നാൽ സുഹൈലിന്റെ ഓഫ് സ്റ്റംപ് തെറിപ്പിച്ച് പ്രസാദ് തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ പകരം വീട്ടി, പുറത്തേക്കുള്ള വഴി ആംഗ്യത്തിലൂടെകാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഇന്ത്യ 39 റൺസിന് ജയിച്ചു. പ്രസാദ് അന്നു വീഴ്ത്തിയത് മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ.

