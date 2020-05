ഏകദിനം മുഖ്യമല്ലേൽ കളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണോ? കോലിയെ ‘പൊളിച്ചടുക്കി’ നെഹ്റ

ന്യൂഡൽഹി∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര തോറ്റതിനു പിന്നാലെ ‘ഈ വർഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ്’ അത്ര പ്രധാനമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയെ പൊളിച്ചടുക്കി മുൻ പേസ് ബോളർ ആശിഷ് നെഹ്റ. മൂന്നു മത്സരങ്ങടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരവും തോറ്റതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ വർഷം ഏകദിനം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് കോലി അവകാശപ്പെട്ടത്. ഏകദിനത്തിൽ ആറു വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരയിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയത്.

ടെസ്റ്റും ട്വന്റി20യുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം ഏകദിനം പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെന്ന കോലിയുടെ നിരീക്ഷണം നെഹ്റ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരവും തോറ്റ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനോട് സമ്പൂർണ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. അതേസമയം, ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി നടന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പര ഇന്ത്യ 5–0ന് ജയിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ ട്വന്റി20ക്കാണ് ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനെ നെഹ്റ വിമർശിച്ചു.

‘മത്സരം ജയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഈ വർഷം ട്വന്റി20ക്കാണ് പ്രാധാന്യം, അതുകൊണ്ട് ഏകദിനത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് കളിച്ച് സമയം കളയുന്നത്? ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം ശ്രമിച്ചില്ലെന്നാണോ ഇതിന്റെ അർഥം? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കോലിയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

English Summary: Don’t agree with Kohli’s statement that ODIs are not important in T20 World Cup year: Ashish Nehra