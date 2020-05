ആ ധോണി ലജ്ജാലു, വാ തുറന്നു തുടങ്ങിയത് 2008 ലെ ഓസീസ് പര്യടനത്തിൽ: ഹർഭജൻ

ചെന്നൈ ∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ട്വന്റി20, ഏകദിന ലോകകപ്പുകൾ സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റനായ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ ലജ്ജാലുവും തീരെ കുറച്ചുമാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നെന്ന് ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ്. എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയാലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുറിയിലേക്ക് എത്തിനോക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ആളായിരുന്നു ധോണി. ‘മങ്കിഗേറ്റ്’ വിവാദത്തിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധമായ 2008 ലെ സിഡ്നി ടെസ്റ്റിനു ശേഷമാണ് ധോണി സഹതാരങ്ങളോടൊക്കെ മിണ്ടാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും ഹർഭജൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഓസീസ് താരം ആൻഡ്രൂ സൈമണ്ട്സിനെ ഹർഭജൻ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് ആരോപണമുയർന്ന ടെസ്റ്റാണിത്.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് പഴയകാല ധോണിയെക്കുറിച്ച് ഹർഭജൻ മനസ്സു തുറന്നത്. ‘ഞങ്ങളൊരുമിച്ച് ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റിൻഡീസ്, ശ്രീലങ്ക, ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പര്യടനവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ എംഎസ് (ധോണി) വളരെ ലജ്ജാലുവാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെയൊന്നും റൂമുകളിലേക്ക് വരില്ല. സ്വന്തം റൂമിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ സച്ചിൻ, സഹീർ ഖാൻ, ആശിശ് നെഹ്റ, യുവരാജ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ആഘോഷമാക്കും. ധോണി ശാന്തനായി മുറിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടും’ – ഹർഭജൻ വിവരിച്ചു.

‘ഇതിനിടയിലാണ് 2008 ലെ ഓസീസ് പര്യടനം വരുന്നത്. സിഡ്നി ടെസ്റ്റിലെ വിവാദത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനുള്ളിൽ വളരെ ഒത്തൊരുമയുണ്ടായി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒത്തൊരുമിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളെന്ന തോന്നൽ ടീമംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി. അന്നു മുതലാണ് ധോണി ശരിക്കു വായ തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. മാത്രമല്ല, ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വന്നിരിക്കാനും തുടങ്ങി. അന്ന് അദ്ദേഹം തീരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നുവെന്നും മറക്കരുത്’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

ദീർഘകാലം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി കളിച്ചശേഷം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലേക്കു കൂടുമാറിയപ്പോൾ മഞ്ഞ ജഴ്സിയോട് വളരെ അപരിചിതത്വം തോന്നിയെന്നും ഹർഭജൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യ – പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പോലെയായിരുന്നു മുംബൈ – ചെന്നൈ മത്സരങ്ങൾ എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹർഭജൻ, എതിർ പാളയത്തിലേക്കുള്ള വരവ് ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്നും സമ്മതിച്ചു.

English Summary: MS Dhoni was a very shy guy, he started opening up after the 2008 series in Australia: Harbhajan Singh