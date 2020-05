സച്ചിൻ ക്ലാസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ ജയസൂര്യ മാസ്; ഇന്ത്യയെ കരയിച്ച ‘സ്പ്രിങ് ബാറ്റ്’!

പന്ത് ഓഫ്സ്റ്റംപ് ലൈനിന് ഒരിഞ്ച് പുറത്തായാൽ പാരാബോളിക് ആയ ഒരു ലോഫ്റ്റഡ് കട്ട്. ഷോർട്ട് പിച്ച്ഡ് ആയാൽ പെർഫക്ട് പുൾ ഉറപ്പ്. യോർക്കറെന്നു പോലും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഫുൾലെങ്ത് പന്തുകൾ ഒരു മാജിക്കൽ ഫ്ലിക്കിൽ സിക്സറുകൾ. തൊണ്ണൂറുകളുടെ രണ്ടാം പാദം മുതൽ ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ പന്തെറിഞ്ഞ എല്ലാ ബോളർമാർക്കും സനത് തെരാൻ ജയസൂര്യ എന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന വികാരം ഒന്നേയുള്ളൂ– ഭയം! ആഞ്ഞെറിയുന്ന പന്തുകൾ ഒട്ടും ആയാസമില്ലാതെ ജയസൂര്യയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പരസ്യപ്പലകകളിൽ ചെന്നിടിക്കുമ്പോൾ ആ നെഞ്ചിടിപ്പ് പൂർണമാകുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഹ്യൂമനോയ്ഡ് റോബോട്ടിനെതിരെ പന്തെറിയുന്ന പോലെ അവർ ക്ഷീണിച്ചാലും ജയസൂര്യ അടുത്ത പന്തിനായി ദാഹിച്ചു നിൽക്കും. ഒരു സീരിയൽ കില്ലറുടെ മുഖത്തു മാത്രം വിരിയുന്ന ചിരിയോടെ..!

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർക്ക് സമാന്തരമായി തുടങ്ങിയ കരിയർ. സച്ചിൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ജയസൂര്യ മാസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ തന്റെ ജനറേഷനിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനെക്കാൾ ബോളർമാർക്ക് ഇന്റിമിഡേറ്റിങ് ആയിരുന്നു അയാൾ. കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടർ എന്നതിൽ നിന്ന് മെറ്റമോർഫോസിസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയതോടെ ജയസൂര്യ ഒരു അസാസിൻ ആയി മാറുന്നു. വലതുകാൽ കുറുകെ വയ്ക്കുക എന്ന ലളിതമായ ഫുട്ട്‌വർക്ക്, അപ്പർ ബോഡി കൊണ്ടുള്ള ഓസിലേഷൻ, ഉജ്വലമായ ഹാൻഡ്–ഐ കോർഡിനേഷൻ.. അന്നത്തെ എല്ലാ ബോളർമാരുടെയും ഇക്കോണമി റേറ്റിനെ ജയസൂര്യ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ പോലെ ചലിപ്പിച്ചു. നിർഭാഗ്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, അയൽക്കാരായ ഇന്ത്യ തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ. അക്കാലത്ത് ടിവിക്കു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളും ജയസൂര്യയെ ഭയന്നു. പ്രസാദിന്റെയും ശ്രീനാഥിന്റെയുമെല്ലാം പന്തുകൾ ജയസൂര്യയുടെ ഒറ്റ ഫ്ലിക്കിൽ ആകാശം കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു: ജയസൂര്യയുടെ ബാറ്റിൽ സ്പ്രിങ്ങുണ്ട്!

സച്ചിനും ജയസൂര്യയും

വെറും നാലു പന്തുകളിലാണ് ജയസൂര്യ മനോജ് പ്രഭാകറിന്റെ കരിയർ തന്നെ തീർത്തു കളഞ്ഞത്. 1996 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലൊന്നിൽ ഫിറോസ്ഷാ കോട്‌ലയിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ 137 റൺസിന്റെ മികവിൽ ഇന്ത്യ കുറിച്ചത് 271 റൺസ്. പ്രീ–ട്വന്റി20 കാലത്തെ മികച്ച സ്കോറുകളിലൊന്ന്. പക്ഷേ ലങ്കൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് ഓവർ കണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ തരിച്ചു നിന്നു. 42 റൺസ്. പ്രഭാകറിന്റെ രണ്ട് ഓവറിൽ 33 റൺസ്. പേടിച്ചരണ്ട പ്രഭാകർ മത്സരത്തിൽ പിന്നീട് ഓഫ്സ്പിൻ വരെ എറിഞ്ഞു നോക്കി. 4–0–47–0 എന്ന ട്വന്റി20 ബോളിങ് ഫിഗറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂ ബോൾ ബോളർ എരിഞ്ഞു തീർന്നു. പിന്നീടൊരിക്കലും പ്രഭാകർ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി കളിച്ചില്ല എന്നത് യാദൃശ്ചികതയോ അതോ അനിവാര്യതയോ..! എട്ടു പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ലങ്ക ആറു വിക്കറ്റിനു ജയിച്ചപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഒരു ബോർഡുയർത്തി: Can't indian mothers give birth to one Jayasuriya?.. ഓർക്കണം, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർമാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ അമ്മമാരോടാണ് ആ ചോദ്യം!

1996 ലോകകപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് അർജുന രണതുംഗ വളർത്തിയ സിംഹമായിരുന്നു ജയസൂര്യ. ശ്രീകാന്തും ഗ്രേറ്റ്ബാച്ചുമെല്ലാം വമ്പനടിയുടെ ചൂതാട്ട സാധ്യതകൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിനു കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും അതൊരു ടാക്റ്റിക്സ് ആയി മാറ്റാനുള്ള രണതുംഗയുടെ ലീത്തൽ ടൂൾ. ലോകകപ്പിനു മുൻപ് രണതുംഗ പറ‍ഞ്ഞു: ‘ഞങ്ങളുടെ ബാറ്റിങ്, വൺഡൗൺ ആയി അസങ്ക ഗുരുസിംഹ വരുമ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്..’’ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ജയസൂര്യയും കലുവിതരണയും മുതലെടുത്തു. ലങ്കൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ ആദ്യ 15 ഓവറുകൾ മത്സരങ്ങളുടെ തന്നെ ഗതി നിർണയിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സെമിഫൈനലിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റിന് ഒരു റൺ എന്ന നിലയിൽ ഇരുവരെയും പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ ഇത്തവണ നിരുപദ്രവകരമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ പന്തുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ജയസൂര്യയുടെ ഇന്ത്യൻ വധം. സച്ചിനെയും മഞ്ജരേക്കറെയും ജഡേജയെയും ജയസൂര്യ വീഴ്ത്തിയതോടെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഗാലറി കത്തി, കാംബ്ലി കരഞ്ഞു, ലങ്ക ചിരിച്ചു...

മുംബൈയിൽ ഒരു റിയലിറ്റി ഷോയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ ജയസൂര്യയുടെ നൃത്തം.

ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഫോർമാറ്റ് മാത്രം മാറുന്നു. ഏകദിനത്തിനു പകരം ടെസ്റ്റ്. അഗ്രഷനു പകരം ജയസൂര്യയുടെ പേഷ്യൻസും ഇന്ത്യ കണ്ടു. കൊളംബോയിൽ സനതിന്റെ 340 റൺസ് മികവിൽ ലങ്ക കുറിച്ചത് 952 റൺസ്. 578 പന്തുകൾ, 799 മിനിറ്റ്. 172 മിനിറ്റ് കൂടി കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ഇന്നിങ്സെന്ന ഹനീഫ് മുഹമ്മദിന്റെ ലോക റെക്കോർഡ് ജയസൂര്യ തകർത്തേനെ! മത്സരം സമനിലയായതു കൊണ്ടു മാത്രം അതൊരു ‘ബ്രൂട്ടൽ അസോൾട്ട്’ ആയി ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്നു വേണമെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കാം. പക്ഷേ ഷാർജയിൽ കഥ മാറി. സച്ചിന്റെ ‘സാൻഡ് സ്റ്റോം’ ഇന്നിങ്സിന്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയയിൽ അഭിരമിച്ച് 2000ൽ കൊക്കോക്കോള ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനൽ കാണാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ജയസൂര്യയുടെ ‘ഡിഫോൾട്ട് വേർഷൻ’ തന്നെ കാണുന്നു. അർഹിച്ച ഇരട്ട സെഞ്ചുറി വെറും 11 റൺസിന് ജയസൂര്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായി എന്നതു മാത്രമാണ് ലങ്കൻ ആരാധകർക്കുള്ള സങ്കടം. ലങ്ക കുറിച്ച 299 റൺസിന് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി 54 റൺസ്!

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളെ കൂട്ടുപിടിക്കാം. ജയസൂര്യ നേടിയ 28 ഏകദിന സെഞ്ചുറികളിൽ ഏഴും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു. അതിൽ ലങ്ക തോറ്റത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം. ശരാശരി ബോളിങ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പോട്ടെ. വഖാറും അക്രമും കത്തി നിന്ന കാലത്ത് കാൻഡിയിലും കറാച്ചിയിലും ഫൈസലാബാദിലും അവരെ ഹെൽപ്‌ലെസ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജയസൂര്യ. ജയസൂര്യയ്ക്കെതിരെ തന്റെ ഔട്ട്സ്വിങ്ങറുകൾ വിപരീത ഫലം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് വസിം അക്രം പറ‍ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുറത്തേക്കു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പന്തിലും ഒരു ‘സനത് കട്ടി’നുള്ള സാധ്യത ഗുണനക്രിയ പോലെ പെരുകുന്നു. വഖാറിനെപ്പോലെ അക്രമും അതോടെ ജയസൂര്യയ്ക്കെതിരെ ഇൻസ്വിങ്ങർ മാത്രം എറിയാൻ തുടങ്ങി. പുതിയ കാലത്തെ സ്വിങ് സുൽത്താൻ ആയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനും ജയസൂര്യയുടെ പ്രഹരശേഷി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരോവറിൽ ആറു ഫോറുകൾ!

ജയസൂര്യയുടെ കുക്കാബുറ ബാറ്റിൽ നിന്നു പന്ത് പായുന്ന വെലോസിറ്റിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു ‘എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എഫ്ക്ട്’ ഉണ്ട്. ഒരു ഓർഡിനറി ബാറ്റ്സ്മാന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ സിംഗിളും ഡബിളുമായി തീരേണ്ട കട്ടുകളും പുള്ളുകളും ഫോറും സിക്സുമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മട്ടാരയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തുഴയെറിയുന്ന ഓരോ മുക്കുവന്റെയും കൈക്കരുത്തിന്റെ ജീൻ ജയസൂര്യയ്ക്കും കിട്ടിയുണ്ടാകാം. വെറുതെയല്ല ടോണി ഗ്രെയ്ഗ് പറഞ്ഞത്: "Jayasuriya must get tired, carrying all those muscles around.."

