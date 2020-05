സ്റ്റാർക്കിന് പകരം മാലിക്കെങ്കിൽ ‘ഭാര്യയുടെ സാരിത്തുമ്പിൽ തൂങ്ങി’യാകും: സാനിയ

ഹൈദരാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കായിക താരങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ‘ശല്യങ്ങളായി’ കാണുന്ന രീതിയുണ്ടെന്ന് ടെന്നിസ് താരം സാനിയ മിർസ. കായിക താരങ്ങളായ ഭർത്താക്കൻമാർക്കൊപ്പം ഭാര്യമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശല്യങ്ങളായാണ് ആരാധകർ കാണുക. കളിയിൽ അവരുടെ പ്രകടനം മോശമാകുകകൂടി ചെയ്താൽ കുറ്റം മൊത്തം ഭാര്യമാർക്കാകുമെന്നും സാനിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുട്യൂബിലെ ‘ഡബിൾ ട്രബിൾ’ എന്ന ഷോയിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ജമീമ റോഡ്രിഗസ്, സ്മൃതി മന്ഥന എന്നിവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സാനിയ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന്റെ സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ടീമംഗമായ അലീസ ഹീലിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഭർത്താവും പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ‍ പര്യടനത്തിനിടെ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിച്ചെത്തിയത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ‘ഭാര്യയുടെ സാരിത്തുമ്പിൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്നയാൾ’ എന്നായിരിക്കും പരിഹാസമെന്ന് സാനിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല, സ്റ്റാർക്കിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യവും മൂവർക്കുമിടയിൽ ചർച്ചയായി. ചില സമയങ്ങളിൽ സത്യം തുറന്നുപറയാൻ ഇത്തരം രസകരമായ വഴികളാണ് നല്ലതെന്ന് സാനിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പാതി തമാശയെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ആ ട്വീറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എനിക്കും അനുഷ്ക ശർമയ്ക്കും (വിരാട് കോലിയുടെ ഭാര്യ) ശരിക്കു മനസ്സിലാകും. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭർത്താക്കൻമാർ കളത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ അത് അവരുടെ മാത്രം മികവാണ്. പ്രകടനം മോശമായാൽ കുറ്റം ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാരുടേതു മാത്രമാകും. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെയെന്നു മാത്രം എനിക്കറിയില്ല’ – സാനിയ പറഞ്ഞു.

‘ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് തമാശരൂപേണയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇതിനു പിന്നിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും പുരുഷൻമാർക്കു പിന്നിലെ ശക്തിയാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ ശല്യക്കാരാണെന്നുമുള്ള പൊതു ധാരണയാണ് പ്രശ്നം. ഭാര്യയോ കാമുകിയോ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇടയ്ക്കിടെ കറങ്ങാൻ പോകും, ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും. ഇതെല്ലാം കളിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുമെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണിത്’ – സാനിയ ചോദിച്ചു.

‘ഭാര്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ടീം ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കടന്നപ്പോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി പറന്നെത്തിയ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെ എല്ലാവരും അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കൊണ്ടു മൂടി. പക്ഷേ, ആ സ്ഥാനത്ത് എന്നെയും ഷോയ്ബിനെയും (ഷോയ്ബ് മാലിക്ക്) സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അരങ്ങേറുമായിരുന്നു. അവൻ ഭാര്യയുടെ സാരിത്തുമ്പിൽ തൂങ്ങി നടക്കുന്നവനാണെന്ന പരിഹാസമുയരുമെന്ന് തീർച്ച. മറുവശത്ത് സ്റ്റാർക്ക് ഭാര്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി പറന്നെത്തുന്നു. ഇതെനിക്ക് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്തു. ചില സമയത്ത് തമാശകളാകും സത്യം തുറന്നുപറയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്’ – സാനിയ പറഞ്ഞു. ഇതേക്കുറിച്ച് താൻ അനുഷ്കയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നതായും താൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അനുഷ്ക ശരിവച്ചതായും സാനിയ വെളിപ്പെടുത്തി.

English Summary: Women are considered a distraction, not strength, Anushka Sharma and I relate to it the most: Sania Mirza