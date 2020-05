അന്ന് എന്നെ കാത്തുനിന്ന് ഹെയ്ഡൻ പറഞ്ഞു; നിന്റെ മുഖമിടിച്ചു ചളുക്കും: പാർഥിവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ അതികായൻമാരിൽ ഒരാളാണ് ഓസ്ട്രേലിയുടെ മുൻ താരം മാത്യു ഹെയ്ഡൻ. എതിർ ടീമിലെ ബോളർമാരോട് ഒരുതരത്തിലും സന്ധി ചെയ്യാത്ത താരം. ‘വെട്ടൊന്ന്, മുറി രണ്ട്’ എന്ന സമീപനവുമായി ക്രീസിൽ നിന്നിരുന്ന ഇതേ ഹെയ്ഡൻ, ‘നിന്റെ മുഖമിടിച്ചു ഞാൻ ചളുക്കു’മെന്ന് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വിവരിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ പാർഥിവ് പട്ടേൽ. ‘100 മണിക്കൂർ, 100 താരങ്ങൾ’ എന്ന ചാറ്റ് ഷോയിലാണ് പാർഥിവ് പട്ടേൽ മാത്യു ഹെയ്ഡന്റെ ഭീഷണി ഓർത്തെടുത്തത്. 2004ലെ ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്കിടെ നടന്ന ആ സംഭവം പാർഥിവ് പട്ടേലിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘ബ്രിസ്ബെയ്നിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ ഞാൻ വെള്ളവുമായി പിച്ചിലേക്കു പോവുകയാണ്. ഇർഫാൻ പഠാന്റെ പന്തിൽ മാത്യു ഹെയ്ഡൻ പുറത്തായപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ഇടവേള. ഞാൻ അങ്ങോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഔട്ടായതിന്റെ നിരാശയിൽ ഹെയ്ഡൻ തിരികെ മടങ്ങുകയാണ്. അദ്ദേഹം സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നെങ്കിലും മത്സരത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് ഇർഫാൻ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയത്. അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ‘ഹൂ ഹൂ’ എന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു.’

‘ഔട്ടായതിന്റെ നിരാശയിൽ നടന്നുവരികയായിരുന്ന ഹെയ്ഡന് എന്റെ കളിയാക്കൽ ഒട്ടും പിടിച്ചില്ല. ഞാൻ വെള്ളം കൊടുത്തശേഷം തിരികെയെത്തുമ്പോൾ ബ്രിസ്ബേനിലെ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ടണലിനു സമീപം അദ്ദേഹം എന്നെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ ഇടിച്ചു നിന്റെ മുഖം ഞാൻ ചളുക്കും’. ഞാൻ ഭയന്ന് ക്ഷമ പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്തബ്ധനായി നിൽക്കെ അദ്ദേഹം അവരുടെ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് പോയി’ – പാർഥിവ് വിവരിച്ചു.

അതേസമയം, ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കളിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ കാര്യവും പാർഥിവ് പങ്കുവച്ചു. ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് നാലു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ഡ്രസിങ് റൂം പങ്കിട്ടത്. ഐപിഎല്ലിനുശേഷം ഒരിക്കൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയപ്പോൾ ഹെയ്ഡൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചതായും പാർഥിവ് വെളിപ്പെടുത്തി.

‘സംഭവം ശരിയാണ്. ബ്രിസ്ബേനിൽവച്ച് എന്നെ തല്ലുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി. ഞങ്ങൾ വളരെ ആസ്വദിച്ചാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് രസകരമായ സംഭവമായിരുന്നു. കളത്തിനു പുറത്തും ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായി. അങ്ങനെ ബ്രിസ്ബേനിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഞങ്ങള്‍ സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റി. പിന്നീട് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. എനിക്കായി സ്പെഷൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ദാലും ഉണ്ടാക്കിത്തന്നു’ – പാർഥിവ് വിശദീകരിച്ചു.‌

