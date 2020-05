90കളിൽ തപ്പിത്തടയില്ല; സച്ചിനേക്കാൾ മികച്ച ഏകദിനതാരം രോഹിത്തെന്ന് കിവീസ് താരം

മുംബൈ∙ സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനേക്കാൾ മികച്ച ഏകദിന താരം രോഹിത് ശർമയാണെന്ന അഭിപ്രായവുമായി മുൻ ന്യൂസീലൻഡ് ബോളറും ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്ററുമായ സൈമൺ ഡവ്ൽ രംഗത്ത്. ഏകദിനത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ രോഹിത് ശർമയാണെന്ന് പലതവണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡവ്ൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഏകദിനത്തിൽ സച്ചിനേക്കാൾ മികച്ച താരമാണ് രോഹിത് ശർമയെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്നിങ്സിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ബാറ്റിങ്ങിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാത്ത താരമാണ് രോഹിത് എന്ന് ഡവ്ൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രോഹിത് ശർമ 90കളിൽ തപ്പിത്തടയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണില്ല. ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടു പോകുന്തോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തൊണ്ണൂറുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ വല്ലാതെ വിയർക്കുന്ന പതിവും രോഹിത്തിനില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിഹാസ താരം തന്നെയാണ്’ – ഐസിസിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് എന്ന പരിപാടിയിൽ ഡവ്ൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രോഹിത്താണ് ഏറ്റവും മികച്ച താരമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ വിമർശനത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. അവർ എന്നോടു ക്ഷമിക്കട്ടെ. കാരണം കണക്കുകളും നമ്പറുകളും നോക്കൂ. ഏകദിന കരിയറിൽ രോഹിത്തിന്റെ ശരാശരി 49ന് മുകളിലാണ്. സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 88ഉം. സച്ചിന്റെ ശരാശരി 44ഉം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 86ഉം ആണ്’ – സൈമൺ ഡവ്‌ൽ പറഞ്ഞു.

‘അതുകൊണ്ട് നമ്പർ നോക്കിയാൽ രോഹിത് തന്നെയാണ് മുന്നിൽ. സച്ചിന്റെ നമ്പറിനേക്കാളുമൊക്കെ ഉയരെയാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ മികച്ച ഏകദിന ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ ഓപ്പണറാക്കിയത്. ഈ പട്ടികയിൽ കോലിയും ധോണിയുമെല്ലാം താഴെയുണ്ടെന്നും ഓർക്കണം’ – ഡവ്ൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, 2007ൽ മാത്രം ഏഴു തവണ 90കളിൽ പുറത്തായ താരമാണ് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ. ഇതിൽ രണ്ടു തവണ 99ലാണ് പുറത്തായത്. ഇതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറുകളിലേക്കെത്തുമ്പോൾ സച്ചിൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് പതിവു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ സച്ചിൻ ഏറെ വിമർശനത്തിനും ഇരയായി. 2012ലെ ഏഷ്യാകപ്പിൽ തന്റെ 100–ാം രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറി സച്ചിൻ നേടുമ്പോൾ ഈ മെല്ലെപ്പോക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. അന്ന് 102 പന്തുകളിൽനിന്ന് 80 കടന്ന സച്ചിൻ 36 പന്തുകൾ കൂടി നേരിട്ട ശേഷമാണ് സെഞ്ചുറിയിലെത്തിയത്. ഏകദിനത്തിൽ സച്ചിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറിയായിരുന്നു ഇത്. മത്സരം ഇന്ത്യ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, 2019ൽ ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമായിരുന്ന രോഹിത് ശർമ. 28 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 57.30 ശരാശരിയിൽ 89.00 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് സഹിതം 1490 റൺസാണ് രോഹിത് നേടിയത്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം രോഹിത് നേടിയ ഏഴു സെഞ്ചുറികൾ ഏഴു വ്യത്യസ്ത ടീമുകൾക്കെതിരെയായിരുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഏകദിനത്തിൽ മൂന്ന് ഇരട്ടസെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഏക താരമായ രോഹിത്, അഞ്ചു തവണ 150നും 200നും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്കോറും നേടി. ഇതും റെക്കോർഡാണ്.

English Summary: Simon Doull on why he rates Sharma higher than Tendulkar in ODIs