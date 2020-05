തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒരുപടി മുന്നിൽ; പോണ്ടിങ്ങിനെക്കാൾ മിടുക്കൻ ധോണി: മൈക് ഹസ്സി

സിഡ്നി ∙ റിക്കി പോണ്ടിങ്, എം.എസ്.ധോണി എന്നീ 2 ക്യാപ്റ്റൻമാരെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ധോണി മുൻ ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റൻ പോണ്ടിങ്ങിനെക്കാൾ കേമനാണെന്നു മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം മൈക് ഹസ്സി. ഓസീസ് ടീമിൽ പോണ്ടിങ്ങിനു കീഴിലും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ ധോണിക്കു കീഴിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹസ്സി.

‘മുന്നിൽനിന്നു നയിക്കുന്നയാളാണു പോണ്ടിങ്. സഹതാരങ്ങളെ 100% പിന്തുണയ്ക്കും. ധോണി ശാന്തനാണ്. സമ്മർദങ്ങളിലും കൂളാണ്. കളത്തിലെ തന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ധോണി ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കും’ – ഹസ്സി പറഞ്ഞു.

