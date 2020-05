ഓസീസ് പര്യടനത്തിന് ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധം? ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ എന്തിനും തയാർ!

സിഡ്നി ∙ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിമൂലം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനു വഴിതെളിയുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ തയാറാണെന്നു ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കളിക്കാർ അറിയിച്ചതായാണു റിപ്പോർട്ട്. ബിസിസിഐ ട്രഷറർ അരുൺ ധൂമലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച സൂചന നൽകിയത്. ‘പരമ്പര നടക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടി വരും. ക്രിക്കറ്റ് പുനരാരംഭിക്കുക എന്നതാണു പ്രധാനം’– ഓസ്ട്രേലിയൻ ദിനപത്രമായ സിഡ്നി മോണിങ് ഹെറാൾഡിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ധൂമൽ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, അഞ്ചാമതൊരു ടെസ്റ്റ് കൂടി പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ താൽപര്യത്തോടു ധൂമൽ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചില്ല. ടെസ്റ്റിനെക്കാളേറെ അധികമായി ഒരു ഏകദിനമോ ട്വന്റി20യോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ‘ലോക്ഡൗൺ മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നികത്താനാണ് അധികമായി ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകദിനമോ ട്വന്റി20യോ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്’– ധൂമൽ പറഞ്ഞു. മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കളിക്കുകയെന്നതു ടീമികൾക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഈ ഒക്ടോബർ മുതൽ 2021 ജനുവരി വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഓസീസ് പര്യടനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 ടെസ്റ്റുകൾ, 3 വീതം ഏകദിനങ്ങളും ട്വന്റി20യും എന്നിവയാണു പരമ്പരയിലുള്ളത്. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിനിടെ, ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ നവംബർ 15 വരെയാണു ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്.

∙ 1450 കോടി

ലോക്ഡൗൺ മൂലം ഇന്ത്യൻ പര്യടനവും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും നടക്കാതായാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനു സാമ്പത്തികമായി വൻ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ പരമ്പര റദ്ദാക്കിയാൽ മാത്രം 30 കോടി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ (ഏകദേശം 1450 കോടി രൂപ) ആയിരിക്കും നഷ്ടം. പരമ്പര നടന്നില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ 5 കോടി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ (ഏകദേശം 250 കോടി രൂപ) ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വായ്പയെടുത്തിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിനു നിർബന്ധിത ഐസലേഷൻ കേന്ദ്രമായി അഡ്‌ലെയ്ഡ് ഓവലിൽ പണിതീർത്ത പുതിയ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

English Summary: Team India open to be in two-week quarantine to save Australia series: BCCI official