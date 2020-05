നമ്മുടെ ചെലവിലല്ലേ കോലിയും സ്മിത്തും മികച്ചവരായത്: രോഹിത്തിനോട് വാർണർ

മുംബൈ∙ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങൾ വിരാട് കോലിയും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തുമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഓസീസ് താരം ഡേവിഡ് വാർണറിന് സംശയമില്ല. പക്ഷേ, അവരെ ഏറ്റവും മികച്ചവരാക്കുന്നത് ആരാണ്? അത് വാർണറും ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമയുമാണ്! ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ രോഹിത് ശർമയുമായി നടത്തിയ ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെയും വിരാട് കോലിയെയും മികച്ചവരാക്കുന്നത് നമ്മളാണെന്ന് വാർണർ രോഹിത്തിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. തമാശരൂപേണ വാർണർ നടത്തിയ പരാമർശം ആരാധകർക്കും ഇഷ്ടമായി! ലൈവ് ചാറ്റിനിടെ ഇരുവരും കളിക്കളത്തിലെ രസകരമായ ഒട്ടേറെ നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തു. ഓപ്പണിങ് പങ്കാളികളായ ആരോൺ ഫിഞ്ച്, ശിഖർ ധവാൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സു തുറന്നു. ഓപ്പണിങ്ങിലേക്കുള്ള വരവിന്റെ കഥയും വെളിപ്പെടുത്തി.

‘കോലിയും സ്മിത്തുമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ, പന്തിന്റെ തിളക്കം കളഞ്ഞ് അവർക്ക് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ? ഓപ്പണർമാരെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജോലി വളരെ വലുതാണ്’ – വാർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തമാശരൂപേണയാണ് വാർണറിതു പറഞ്ഞതെങ്കിലും അതിൽ കുറച്ചു കാര്യവുമുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ ടീമുകളുടെ ഓപ്പണർമാരാണ് വാർണറും രോഹിത്തും. മത്സരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സർവകരുത്തും ആവാഹിച്ച് ബോൾ ചെയ്യുന്ന എതിർ ടീമിന്റെ മുഖ്യ ബോളർമാരെ നേരിടുന്നത് ഇവരുടെ ചുമതലയാണ്. ഇരുവരും ചേർന്ന് അടിച്ചു പതംവരുത്തിയ പന്താണ് പിന്നാലെയെത്തുന്ന സ്മിത്തിനും കോലിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇതോടെ അവരുടെ ജോലി താരതമ്യേന എളുപ്പമാകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാർണറിന്റെ അവകാശവാദം ശരിയല്ലേ?

∙ മധ്യനിരയിൽ തുടക്കം

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ വിനാശകാരികളായ ഓപ്പണർമാരെങ്കിലും ഇരുവരുടെയും തുടക്കകാലം ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. കരിയറിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായിരുന്നു രോഹിത്തും വാർണറും. ആദ്യമായി ഓപ്പണറുടെ വേഷമണി‍ഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് വാർണർ രോഹിത്തിനോടു വിവരിച്ചു.

‘സത്യത്തിൽ ആരംഭകാലത്ത് ഞാൻ മധ്യനിരയിലാണ് ബാറ്റു ചെയ്തിരുന്നത്. 2009ൽ ന്യൂസൗത്ത് വെയിൽസിനു കളിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഡൊമിനിക് തോൺലി ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന കാലത്താണ് ഫിലിപ് ഹ്യൂസിനൊപ്പം എന്നോടും ഓപ്പണറാകാൻ ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ബോളിങ് പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു’ – വാർണർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടീമായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ 2009ലെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഹാട്രിക് നേടിയ കാര്യം രോഹിത് ശർമയും അനുസ്മരിച്ചു. അന്ന് ഡെക്കാൻ ചാർജേഴ്സിന്റെ (ഇപ്പോഴത്തെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്) താരമായിരുന്നു രോഹിത്. മുംബൈ താരങ്ങളായ അഭിഷേക് നായർ, ഹർഭജൻ സിങ്, ജെ.പി. ഡുമിനി എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയാണ് രോഹിത് ഹാട്രിക് നേടിയത്. ‘അന്ന് പുറത്താക്കിയവരെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. പിന്നീട് വിരലിനു പരുക്കേറ്റതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ബോളിങ് നിർത്തിയത്’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

∙ ഫിഞ്ച്, ധവാൻ

ഓപ്പണിങ്ങിൽ സ്ഥിരം പങ്കാളികളായ ആരോൺ ഫിഞ്ച്, ശിഖർ ധവാൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും മനസ്സു തുറന്നു. ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൽ ഫിഞ്ചിനൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വാർണറിന്റെ ഐപിഎല്ലിലെ ഓപ്പണിങ് പങ്കാളിയാണ് ധവാൻ. അതേസമയം, ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പണിങ് സഖ്യത്തിലൊന്നാണ് രോഹിത്തും ധവാനും.

കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ പന്തു നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ വൈമുഖ്യമുള്ളവരാണ് ഇരുവരുമെന്ന് വാർണറും രോഹിത്തും അനുസ്മരിച്ചു. ‘ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം 2013 ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ മോണി മോർക്കലിനെയും ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്നെയും നേരിട്ടിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പന്ത് നേരിടാൻ ധവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, എനിക്കാണ് കൂടുതൽ അനുഭവസമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ധവാൻ പതുക്കെ വലിഞ്ഞു. ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഞാൻ മോണി‍ മോർക്കൽ എറിഞ്ഞ ആദ്യ മൂന്നു പന്തുകൾ കണ്ടുകൂടിയില്ല’ – രോഹിത് അനുസ്മരിച്ചു. ഇടംകയ്യൻമാരാണ് ബോളിങ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഫിഞ്ചും ആദ്യ പന്തു നേരിടാൻ മടിക്കാറുണ്ടെന്ന് വാർണറും വെളിപ്പെടുത്തി.

