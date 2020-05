അണ്ടർ 19 കാലത്ത് കോലി ഇതിലും ചൂടൻ, തല്ലിൽനിന്ന് കാത്തത് അംപയർ: റൂബൽ

ധാക്ക∙ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമായി അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് കാലം മുതലുള്ള ‘ശത്രുത’ ഓർത്തെടുത്ത് ബംഗ്ലദേശ് പേസ് ബോളർ റൂബൽ ഹുസൈൻ. ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ ഉൾപ്പെടെ കോലിയും റൂബൽ ഹുസൈനും തമ്മിലുള്ള മുഖാമുഖങ്ങൾ കുപ്രസിദ്ധമാണ്. 2011ലെ ലോകകപ്പ് സമയത്ത് റൂബൽ ഹുസൈനെ മത്സരത്തിനിടെ കോലി ചീത്തവിളിച്ചതു മുതൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങൾ ആരാധകർക്ക് സുപരിചിതമാണ്. അന്ന് തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി പടനയിച്ച കോലി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് തകർപ്പൻ ജയം. പിന്നീട് 2015 ലോകകപ്പിൽ കോലിയെ വെറും മൂന്നു റണ്‍സിനു പുറത്താക്കി റൂബൽ ഹുസൈൻ നടത്തിയ ‘അതിരുവിട്ട’ ആഘോഷവും മറക്കുന്നതെങ്ങനെ?

എന്നാൽ, വിരാട് കോലിയും താനും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിന് അണ്ടർ 19 കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് റൂബൽ ഹുസൈൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗ്ലദേശ് ടീമിൽ സഹതാരമായ തമീം ഇക്ബാലുമായി നടത്തിയ ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് കോലിയുമായുള്ള മുഖാമുഖങ്ങൾ റൂബൽ ഹുസൈൻ ഓർത്തെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലദേശും നേർക്കുനേർ എത്തിയെങ്കിലും കോലിക്കെതിരെ റൂബലിന് ബോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. അന്ന് മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാനാണ് കോലിയെ പുറത്താക്കിയത്.

വിരാട് കോലിയുമായുള്ള വാക്പോരിന് 12 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ റൂബൽ ഹുസൈന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2008ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന യൂത്ത് ലോകകപ്പിൽ തുടങ്ങുന്നു ഇതിന്റെ ചരിത്രം. അന്ന് കോലി ഇപ്പോഴത്തേതിനേക്കാൾ ‘ഭീകരനാ’യിരുന്നുവെന്നാണ് റൂബലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘2008ലെ യൂത്ത് ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച ടീമുകളിൽ ഞങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കളത്തിൽ അത്ര രസത്തിലല്ല. അന്നേ എതിർ ടീം താരങ്ങളെ സ്ലെജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കോലി കുപ്രസിദ്ധനാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭേദമാണെന്നു പറയാം. അന്ന് കോലി ഇഷ്ടം പോലെ ചീത്ത വിളിക്കും’ – റൂബൽ പറഞ്ഞു.

‘ആയിടയ്ക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു മത്സരത്തിനിടെ കോലി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങളെയെല്ലാം വാക്കുകൾകൊണ്ട് പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ്. കോലിയുടെ സ്വഭാവം അന്നേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. അന്ന് മത്സരത്തിനിടെ കോലിയെ പുറത്താക്കിയത് ഞാനാണ്. കോലിയെ പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനുനേരെ ശകാരവർഷം ചൊരിഞ്ഞു. അന്ന് കോലി ബാറ്റിന്റെ പിടി എന്റെ നേരെ ചൂണ്ടിയത് ഓർമയുണ്ട്’ – റൂബൽ പറഞ്ഞു.

‘അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എനിക്കെതിരെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഞാൻ കോലിക്കുനേരെ നടന്നു. ഇതുകൂടി കണ്ടതോടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ കോലി എനിക്കെതിരെ പാഞ്ഞുവന്നു. അപ്പോഴേക്കും രംഗം പന്തിയല്ലെന്ന് കണ്ട അംപയർ ഇടപെട്ടു. അന്നുമുതൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നേർക്കുനേരെത്തുമ്പോഴെല്ലാം വാക്പോര് സാധാരണമാണ്. ദേശീയ ടീമിലെത്തിയശേഷവും ഇതിനു കുറവില്ല’ – റൂബൽ പറഞ്ഞു.

