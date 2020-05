കൊറോണ ഇനി ഇവിടൊക്കെത്തന്നെ കാണും, അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്: ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കാവുന്ന തലത്തിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടാലും കൊറോണ വൈറസും അതുയർത്തുന്ന ഭീഷണിയും ഇനിയങ്ങോട്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നല്ലാതെ കോവിഡിനുശേഷം ക്രിക്കറ്റിൽ മറ്റു കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.

‘കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം ക്രിക്കറ്റ് നിർത്തിവച്ചെങ്കിലും ഇനി പുനഃരാരംഭിക്കുമ്പോൾ നിയമങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും അതിനു പകരം കൃത്രിമ പദാർഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ലാതെ മറ്റു മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല’– ഗംഭീർ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിനോടു പറഞ്ഞു.

‘ഇനിയങ്ങോട്ട് കളിക്കാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഈ വൈറസിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടിവരും. ഇങ്ങനെയൊരു വൈറസ് ഉണ്ടെന്നും അത് ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നതും യാഥാർഥ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ കളിക്കാർക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് വൈറസ് ഇനിയങ്ങോട്ട് നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനാണ് സാധ്യത’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒരു പരിധി വരെ ക്രിക്കറ്റിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് നടപ്പാക്കാമെങ്കിലും അതിനും പരിമിതിയുണ്ടെന്ന് ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ക്രിക്കറ്റിനു പുറമെയുള്ള കായിക മത്സരങ്ങളിൽ അകലം പാലിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാകുമെന്നും ഗംഭീർ ചോദിച്ചു.

‘ഒരു കായിക മത്സരത്തിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം പൂർണമായി നടപ്പാക്കാനാകില്ല. ക്രിക്കറ്റിൽ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ, ഫുട്ബോളിലും ഹോക്കിയിലും മറ്റ് കായിക ഇനങ്ങളിലും ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യവും അതുയർത്തുന്ന ഭീഷണിയും അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുക. എത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ യാഥാർഥ്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നോ അത്രയും നല്ലത്’ – ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.

