പഠാനെ തഴയാൻ ധോണി ആർ.പി.സിങ്ങിനെ പിന്തുണച്ചോ? മറുപടിയുമായി താരം

മുംബൈ∙ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2008ൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ പിടിച്ചുലച്ച ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആർ.പി. സിങ് രംഗത്ത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ നാലും അഞ്ചും മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഇർഫാൻ പഠാനു പകരം ധോണി ആർ.പി. സിങ്ങിനായി വാദിച്ചുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് വിവാദത്തിനു കാരണമായത്. സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പഠാനായി പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് ധോണി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആർ.പി. സിങ്ങിനായി ധോണി വാദിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സിലക്ടർമാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പഠാനെയായിരുന്നു. അതേസമയം, ആർ.പി. സിങ്ങിനെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിക്കൊരുങ്ങിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ധോണി തള്ളുകയും ചെയ്തു.

നിലപാടുകളിലെ സത്യസന്ധതയാണ് ധോണിയെ ധോണിയാക്കുന്നതെന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കവെ ആർ.പി. സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്വന്തം നിലപാടിലും ബോധ്യങ്ങളിലും വെള്ളംചേർക്കുന്നയാളല്ല ധോണി. തന്റെ പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ യോജിച്ച ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതി ധോണിക്കുണ്ടെന്നും ആർ.പി. സിങ് വെളിപ്പെടുത്തി. ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് ഉടലെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആർ.പി. സിങ് വ്യക്തമാക്കി. അന്ന് ഏഴു മത്സരങ്ങടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾക്കുശേഷം ആർ.പി. സിങ് കളിച്ചിരുന്നില്ല.

‘ആ വിവാദം എന്നെ ഒട്ടും ബാധിച്ചില്ല. അന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ഇൻഡോറിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നമുക്കു രണ്ടോ മൂന്നോ അവസരം കൂടി കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? പക്ഷേ, എനിക്കതിനുള്ള യോഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലർക്ക് അഞ്ച് അവസരം കിട്ടും. കൂടുതൽ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് 10 അവസരവും ലഭിക്കും. ഇതേ അവസ്ഥ പലതവണ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രകടനം മോശമാകുമ്പോഴെല്ലാം അവർ എന്ന ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കാനയച്ചു. ചിലപ്പോൾ കളിക്കാരുടെ പ്രകടനം മോശമായാലും ടീമിനൊപ്പം നിന്ന് മികച്ച പരിശീലനം നേടാൻ ചിലരെ അനുവദിക്കാറുണ്ട്. ആഭ്യന്തര തലത്തിലേക്കു പോയാൽ പരശീലനത്തിന്റെ നിലവാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും’ – ആർ.പി. സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘കളിയിൽ എന്തു മാറ്റം വരുത്തിയാലാണ് മെച്ചപ്പെടുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനും ധോണിയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ധോണിയെ എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് സൗഹൃദം വേറെ, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന സ്ഥാനം വേറെ. ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ മികച്ചയാളെന്നു തോന്നിയ വ്യക്തിയെ ധോണി പിന്തുണച്ചുവെന്നേ ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ’ – ആർ.പി. സിങ് വിശദീകരിച്ചു.

‘ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ധോണി ഇന്നും ധോണിയായിരിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ബോധ്യങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കില്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. എന്റെ വേഗവും സ്വിങ്ങും നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാകാം എനിക്ക് ടീമിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാനാകാതെ പോയത്. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം സാധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേനെ. എന്തായാലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഖേദമില്ല’ – സിങ് പറഞ്ഞു.

