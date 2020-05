ഈ ‘ദയനീയ’ ടീമിന് 1–ാം റാങ്കോ? ഓസീസിനെ കളിയാക്കി ഗംഭീർ, ഐസിസിക്ക് വിമർശനം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) റാങ്കിങ് സംവിധാനത്തെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്ത്. നാലു വർഷത്തോളമായി ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ മറികടന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം റാങ്കിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് റാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിനെതിരെ ചോദ്യമുയർത്തി ഗംഭീറിന്റെ രംഗപ്രവേശം. വിദേശ മണ്ണിൽ തീർത്തും മോശം റെക്കോർഡുള്ള ഓസീസ് എങ്ങനെയാണ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമൻമാരാകുന്നതെന്ന് ഗംഭീർ ചോദിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയെ അപേക്ഷിച്ച് ടെസ്റ്റിൽ സമീപകാലത്ത് കൂടുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയിൽ പോയിട്ടും ഇന്ത്യ പരമ്പര നേടി. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രകടനം ‘പരമ ദയനീയ’മാണെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും സമീപകാലത്ത് താരതമ്യേന ആധിപത്യം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ടീം ഇന്ത്യയാണെന്ന് ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഇല്ല, ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാന നഷ്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു അദ്ഭുതവും തോന്നിയില്ല. എനിക്ക് നേരത്തേ മുതൽ ഈ പോയിന്റ് സമ്പ്രദായത്തിലും റാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലും വിശ്വാസമില്ല. അതിൽത്തന്നെ ഏറ്റവും മോശം പോയിന്റ് സമ്പ്രദായം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലായിരിക്കും. വിദേശത്തുപോയി ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് ഒരേ പോയിന്റാണ്. എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണിത്’ – സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് എന്ന ചാറ്റ് ഷോയിൽ ഗംഭീർ ചോദിച്ചു.

‘ഓരോ ടീമും ഇക്കാലയളവിൽ പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ആധിപത്യം നോക്കൂ. ഇന്ത്യ വിദേശത്ത് പരമ്പരകൾ തോറ്റെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ടീം തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. അവർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും പോയി ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചു. അധികം രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടില്ല’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒന്നാം റാങ്കിൽ തുടരേണ്ട ടീം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വിദേശ മണ്ണിൽ തീർത്തും മോശം പ്രകടനമാണ് അവരുടേത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

∙ ഓസ്ട്രേലിയ നമ്പർ വൺ

നാലു വർഷത്തോളമായി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ വിരാട് കോലിയെയും സംഘത്തെയും പിന്തള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഒന്നാം റാങ്കിൽനിന്ന ഇന്ത്യ പുതിയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് പതിച്ചത്. ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചുകയറിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നാം റാങ്ക് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു മുന്നോടിയായി ന്യൂസീലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളും തോറ്റ് പരമ്പര അടിയറവു വച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായതും ന്യൂസീലൻഡിന് നേട്ടമായതും.

പുതിയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 116 റേറ്റിങ് പോയിന്റുണ്ട്. ന്യൂസീലൻഡ് 115 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ, 114 പോയിന്റോടെയാണ് ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണത്. 2016 ഒക്ടോബറിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കയ്യാളിയശേഷം ഇക്കാലത്തിനിടെ തൽസ്ഥാനം ഇന്ത്യ കൈവിടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. 2016–17 സീസണിൽ 12 ടെസ്റ്റുകളിൽ ജയിക്കുകയും ഒരേയൊരു മത്സരം മാത്രം തോൽക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

English Summary: On what front are Australia the No. 1-ranked Test team? Gautam Gambhir says India most competitive side