അന്ന് വീരു പറഞ്ഞു; തെങ്ങിൽനിന്ന് വീഴുന്ന തേങ്ങ പിടിക്കുന്ന മലയാളി ക്യാച്ച് വിടാനോ?

കൊച്ചി∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ച മലയാളി താരം ശ്രീശാന്തിന്റെ ആ സുവർണ ക്യാച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് മറക്കാനാകാത്ത ഒന്നാണ്. ഗാലറിയിലെത്തുമോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ആശങ്കപ്പെട്ടുപോയ മിസ്ബ ഉൾ ഹഖിന്റെ ആ ഷോട്ട് ഷോർട്ട് ഫൈൻ ലെഗ്ഗിൽ ശ്രീശാന്തിന്റെ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലെത്തുമ്പോൾ കന്നി ട്വന്റി20 കിരീടം നേടിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ആരാധകരും. കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലും ആ ക്യാച്ച് കൈവിടാതെ ചേർത്തുപിടിക്കാനായതിന്റെ ആവേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീശാന്ത് പങ്കുവച്ചു. ക്യാച്ചിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശ്രീയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘വീരു ഭായ് (വീരേന്ദർ സേവാഗ്) ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു; വലിയ തെങ്ങുകളിൽനിന്ന് വീഴുന്ന തേങ്ങ പിടിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീശാന്ത് എന്തായാലും ആ ക്യാച്ച് വിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന്. സത്യത്തിൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ പ്രാർഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മിസ്ബയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശം ഷോട്ട് കളിക്കുകയും ചെയ്തു’ – ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

‘ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്യാച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. റോബിൻ സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഞങ്ങൾ യുവാക്കളെ ക്യാച്ച് പരിശീലനത്തിനായി എപ്പോഴും നിർബന്ധിക്കും. പിന്നിലേക്കോടി ക്യാച്ചെടുക്കാനുൾപ്പെടെ പ്രത്യേകം പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. പാക്കിസ്ഥാനോട് തോൽക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കാനാകാത്തതിനാൽ ഞാൻ മനമുരുകി പ്രാർഥിക്കുകയായിരുന്നു’ – ശ്രീശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തി.

∙ ഗാംഗുലിയുടെ സഹായം

2006ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ ചരിത്ര ടെസ്റ്റ് വിജയത്തിന്റെ ഓർമകളും ശ്രീശാന്ത് പങ്കുവച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മണ്ണിലാദ്യമായി ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ജയിച്ചപ്പോൾ കളിയിലെ കേമൻ ശ്രീശാന്തായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ നായകൻ കൂടിയായ സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കായി പരിശീലന സെഷനിൽ പ്രത്യേകം ബോൾ ചെയ്തിരുന്നത് മത്സരത്തിൽ തനിക്ക് ഗുണകരകമായെന്ന് ശ്രീശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തി. അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം ഉൾപ്പെടെ ആ ടെസ്റ്റിൽ എട്ടു വിക്കറ്റുകളാണ് ശ്രീശാന്ത് വീഴ്ത്തിയത്.

‘ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പൊച്ചെഫ്സ്ട്രൂമിൽ ഒരു പരിശീലന മത്സരം കളിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ ടീമിലേക്ക് സൗരവ് ഗാംഗുലി തിരിച്ചുവരവു നടത്തുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. അന്ന് നെറ്റ്സിൽ പരിശീലനത്തിന് എല്ലാവരും എത്തും മുൻപേ ഗാംഗുലി എന്നെയും കൂട്ടി പോകും. സത്യത്തിൽ ഇടംകയ്യൻമാർക്കെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്കത്ര മികവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, അന്ന് ദാദയ്ക്കെതിരെ നെറ്റ്സിൽ എറിഞ്ഞ സുദീർ‌ഘമായ സ്പെല്ലുകൾ ടെസ്റ്റിലും എനിക്ക് സഹായകമായി’ – ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

‘ആ പരമ്പര ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, അന്ന് ഞാൻ ഇടങ്കയ്യൻമാർക്കെതിരെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് ബോൾ ചെയ്തത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രെയിം സ്മിത്തിനെതിരെ. അന്ന് ഓരോ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതിനുശേഷവും ഞാൻ സച്ചിൻ പാജിയുടെ അടുത്തേക്കു പോകും. കാരണം, എവിടെയാണ് ബോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഞാനായിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചെങ്കിലും ആ നേട്ടം ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ജയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇവർക്കൊക്കെ എതിരെ നെറ്റ്സിൽ ബോൾ ചെയ്ത നേടിയ പരിചയമാണ് എന്നെ മികച്ച ബോളറാക്കിയത്’ – ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

