കോലിയും രോഹിത്തും രണ്ടിടത്ത് കളിക്കുന്നു, ആരുടെ കളി കാണും: രോഹിത്തെന്ന് കൈഫ്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും രണ്ടു ടീമിലാണെന്നു കരുതുക. ഇരുവരും കളിക്കുന്ന ടീമുകളുടെ മത്സരം ഓരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ടു മൈതാനങ്ങളിലായി നടക്കുന്നു. ഇതിൽ ആരുടെ മത്സരം കാണാനാണ് നിങ്ങൾ പോകുക? ചോദ്യം മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡർമാരിൽ ഒരാളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നയാളുമായ മുഹമ്മദ് കൈഫിനോടെങ്കിൽ ഉത്തരം സുവ്യക്തം; രോഹിത് ശർമ! കഴിഞ്ഞ ദിവസം ‘സ്പോർട്സ്ക്രീന്‍’ എന്ന യുട്യൂബ് ചാനലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കോലിയേക്കാൾ ഇഷ്ടം രോഹിത് ശർമയുടെ കളികാണാനാണെന്ന് കൈഫ് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തന്നെയും യുവരാജ് സിങ്ങിനെയും പോലുള്ള ‘കംപ്ലീറ്റ്’ ഫീൽഡർമാരില്ലെന്നും കൈഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഒരേസമയത്ത് ഒരേ നഗരത്തിൽ വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും കളിക്കുന്ന രണ്ടു ടീമുകളുടെ കളി നടന്നാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും രോഹിത്തിന്റെ ടീമിന്റെ കളി കാണാനാകും പോകുക. ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലുമെല്ലാം വിരാടിന് മികച്ച റെക്കോർ‍ഡുണ്ടെന്നത് മറക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏതൊരു ബോളറെയും നേരിടുമ്പോൾ രോഹിത്തിന്റെത്ര ഭംഗി കോലിയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനില്ല. ബോളറെപ്പോലും ‘അറിയിക്കാതെ’ അയാളുടെ പന്ത് വേലിക്കെട്ടു കടത്താൻ ശേഷിയുള്ള താരമാണ് രോഹിത് ശർമ’ – കൈഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിലെ മികച്ച ഫീൽഡർ?

ഒരു ഫീൽഡറെന്ന നിലയിൽ ‘കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ്’ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു താരം പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിലില്ലെന്നും കൈഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. താനും യുവരാജുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ‘കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ്’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഫീൽഡർമാരായിരുന്നുവെന്നും കൈഫ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി നൂറിലധികം മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള കൈഫ്, ബാറ്റിങ്ങിൽ മോശം ഫോമിലായിരുന്ന കാലത്തുപോലും ഫീൽഡിങ് മികവുകൊണ്ടു മാത്രം ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയ വ്യക്തിയാണ്.

ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ്ങിനെ കൈഫും യുവരാജും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ടീമിന്റെ കാലത്തെ ഫീൽഡിങ്ങുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിലവിൽ ഒരു ‘കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ്’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഫീൽഡറില്ലെന്ന് കൈഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ‘ഫീൽഡറെന്ന നിലയിൽ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങൾ ഒത്തുവരണം. മികച്ച രീതിയിൽ ക്യാച്ചുകളെടുക്കണം, തുടർച്ചയായി ഡയറക്ട് ത്രോയിലൂടെ സ്റ്റംപ് വീഴ്ത്താൻ കഴിയണം, പരമാവധി വേഗത്തിൽ ഓടാൻ സാധിക്കണം, നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്തിനെ കൈപ്പിയിടിലൊതുക്കാനുള്ള ശരിയായ ടെക്നിക്കും വേണം’ – കൈഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഞങ്ങളൊക്കെ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാനും യുവരാജുമൊക്കെ മികച്ച ഫീൽഡർമാരെന്ന നിലയിൽ പേരെടുത്തവരാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മികച്ച ഒട്ടേറെ ഫീൽഡർമാരുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. എങ്കിലും ‘കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ്’ എന്നു പറയാവുന്ന ഒരു താരമില്ല’ – കൈഫ് പറഞ്ഞു.

‘സ്ലിപ്പിലും ഷോർട്ട് ലെഗ്ഗിലും ഒരുപോലെ ക്യാച്ചെടുക്കുന്ന, ലോങ് ഓൺ ബൗണ്ടറിയിൽ ദീർഘദൂരം ഓടിനടന്ന് ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫീൽഡറുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ മികച്ച ഫീൽഡറാണ്. അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സ്ലിപ് ഫീൽഡിങ്ങാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രധാന പോരായ്മ’ – കൈഫ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Virat Kohli on another level, but would love to watch Rohit Sharma bat: Mohammad Kaif