‘പുറത്തിറങ്ങി വാടാ’; പാക്ക് ഡ്രസിങ് റൂമിനു മുന്നിൽ അക്രത്തെ തല്ലാൻ റിച്ചാർഡ്സ്!

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഒരു കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ ബോളർമാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഇതിഹാസം വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. പേസ് ബോളർമാരെ അവരുടെ സുവർണ കാലത്തുപോലും ഹെൽമറ്റു പോലും കൂടാതെ നേരിട്ട നിർഭയനായ ക്രിക്കറ്റർ. അതു കളത്തിലെ കാര്യം. കളത്തിനു പുറത്തും ബോളർമാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു റിച്ചാർഡ്സെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇതിഹാസ താരം വസിം അക്രം.



1988ൽ ബാർബഡോസിൽ നടന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് കളിക്കളത്തിൽ പലതവണ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടും തന്നെ ചീത്തവിളിച്ച അക്രത്തെ മത്സരശേഷം തല്ലാനായി റിച്ചാർഡ്സ് പാക്ക് ഡ്രസിങ് റൂമിലെത്തിയത്. കയ്യിൽ ബാറ്റുമേന്തി ഷർട്ടുപോലും ധരിക്കാതെ തനി ‘ഗൂണ്ടാ സെറ്റപ്പി’ലായിരുന്നു വരവെന്ന് അക്രം അനുസ്മരിച്ചു. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്രയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് അക്രം ഈ സംഭവം വിവരിച്ചത്. ഈ സംഭവം അക്രത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കേൾക്കാം:

‘1988ലാണ് സംഭവം. അന്ന് റിച്ചാർഡ്സിനെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ കനത്ത പ്രഹരമേറ്റു വാങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബലിഷ്ഠമായ ശരീരമുള്ള കരുത്തനായ വ്യക്തിയാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു അശുവും. മത്സരത്തിനിടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. പിച്ചിൽനിന്ന് നല്ല വേഗവും ബൗൺസും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് റിച്ചാർഡ്സിനെതിരെ ഞാൻ ബോൾ ചെയ്യാനെത്തിയത്. ഇതിനിടെ റിച്ചാർഡ്സിനെതിരെ ഞാൻ ഒരു ബൗൺസർ പരീക്ഷിച്ചു. ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊപ്പി താഴെപ്പോയി. അന്ന് റിച്ചാർഡ്സിന്റെ തൊപ്പി താഴെ വീഴ്ത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമാണ്.’

‘ആ സമയത്ത് ക്രിക്കറ്റിൽ മാച്ച് റഫറിമാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊപ്പി വീഴ്ത്തിയ ആവേശത്തിൽ ഞാൻ റിച്ചാർഡ്സിന്റെ അടുത്തുചെന്ന് അറിയാവുന്ന മുറി ഇംഗ്ലിഷിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചീത്തവിളിച്ച് പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ആഞ്ഞൊരു തുപ്പുതുപ്പിയ ശേഷം എന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കി. എന്നിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിൽനിന്ന് എന്നെ വിലക്കി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ‘മാൻ’ എന്ന വാക്കു മാത്രമാണ് എനിക്കു മനസ്സിലായത്. ഞാൻ നേരെ എന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അടുത്തുചെന്ന് ചീത്ത വിളിക്കരുതെന്ന് റിച്ചാർഡ്സ് പറഞ്ഞകാര്യം അറിയിച്ചു. ആവർത്തിച്ചാൽ തല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞെന്നും വിശദീകരിച്ചു. നീ അതൊന്നും ഗൗനിക്കേണ്ട, ഇനിയും ബൗൺസറുകൾ എറിയാൻ ഇമ്രാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഞാൻ റിച്ചാർഡ്സിനെതിരെ വീണ്ടും ബൗൺസറെറിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ചീത്തവിളിച്ചു. ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ഒരു ഇൻ–സ്വിങ്ങറിലൂടെ ഞാൻ റിച്ചാർഡ്സിന്റെ കുറ്റി തെറിപ്പിച്ചു. ആവേശം കൂടുതലായിരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ‘യാത്രയയപ്പും’ കൊടുത്തു. ‘കേറിപ്പോടാ’ എന്നൊക്കെ ആക്രോശിച്ചായിരുന്നു ആഘോഷം.’ – അക്രം വിവരിച്ചു.

സംഭവത്തിന്റ ആദ്യ പകുതി ഇവിടെ തീരുന്നു. റിച്ചാർഡ്സിന്റെ തൊപ്പി എറിഞ്ഞിടുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത അക്രം തന്നെ ആ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വിജയിയുമായി. മത്സരം ജയിച്ചവനേപ്പോലെയാണ് അക്രം ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു മടങ്ങിയത്. പക്ഷേ സംഭവം അവിടെ തീർന്നില്ല!

‘ഇമ്രാൻ ഖാനോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു മടങ്ങിയത്. ബാർബഡോസിൽ രണ്ടു ടീമുകളുടെയും ഡ്രസിങ് റൂം തൊട്ടടുത്ത് മുഖാമുഖമാണ്. ഞാൻ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ കയറി ക്ഷീണിച്ച് ഷൂ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരോ വന്ന് എന്നെ ഒരാൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വന്നു നോക്കാനായിരുന്നു മറുപടി. പുറത്തേക്കു വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. ഷർട്ടു പോലുമിടാതെ കയ്യിൽ ബാറ്റുമായി നിൽക്കുകയാണ് റിച്ചാർഡ്സ്. ആകെ കലിപ്പിലാണ് കക്ഷി.’

റിച്ചാർഡ്സ് വിയർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തല്ലാൻ പിടിച്ചതുപോലെ കയ്യിൽ ബാറ്റും. പേടിച്ചരണ്ട ഞാൻ നേരെ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ബാറ്റുമായി റിച്ചാർഡ്സ് എന്നെ തല്ലാൻ ഡ്രസിങ് റൂമിനു പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇമ്രാനു കുലുക്കമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾതന്നെ തീർത്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു ഇമ്രാന്റെ പ്രതികരണം. ഞാൻ ഞെട്ടി. ക്യാപ്റ്റൻ, നിങ്ങളെന്താണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കരുത്തനായ മനുഷ്യനാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ആകെ മെലിഞ്ഞും. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിടുകയെന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു. രക്ഷയില്ലെന്ന് കണ്ട് ഞാൻ പുറത്തുചെന്ന് റിച്ചാർഡ്സിനോടു മാപ്പു ചോദിച്ചു. ഇനിയൊരിക്കലും ഇങ്ങനെയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്തു. ആവർത്തിച്ചാല്‍ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുമെന്നായിരുന്നു റിച്ചാർഡ്സിന്റെ മറുപടി’ – വസിം അക്രം വിശദീകരിച്ചു. എന്തായാലും ആ മത്സരം ഒടുവിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസ് തന്നെ വിജയിച്ചെന്നും അക്രം പറഞ്ഞു.

