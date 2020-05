സേവാഗും ഗംഭീറും നല്ല മനുഷ്യരാണ്, പക്ഷേ വായിൽ വരുന്നത് വിളിച്ചുപറയും: അക്തർ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ വീരേന്ദർ സേവാഗും ഗൗതം ഗംഭീറും നല്ല മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ ചാറ്റ് ഷോകളിൽ വന്നിരുന്ന് വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ പേസ് ബോളർ ശുഐബ് അക്തർ. ഹലോ ആപ്പിലെ ഒരു ലൈവ് സെഷനിടെയാണ് അക്തറിന്റെ വിമർശനം. ഒരിക്കൽ മത്സരത്തിനിടെ അക്തർ തന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചതായി ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാനുമൊത്തുള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോയിൽ സേവാഗ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ടിവിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്ന രീതി സേവാഗിനും ഗംഭീറിനുമുണ്ടെന്ന അക്തറിന്റെ വിമർശനം.

‘സേവാഗും ഗംഭീറുമൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരാണ്. നല്ല പെരുമാറ്റവുമാണ്. പക്ഷേ, ടിവി ഷോയിലൊക്കെ പോയിരുന്നാൽ പിന്നെ അവർ വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയും. നോക്കൂ, എനിക്കും വേണമെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ മോശം വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തോന്നുന്നതെല്ലാം പറയാം. പക്ഷേ, ഞാനത് ചെയ്യില്ല. കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇത്തരം ടിവി ഷോകൾ കാണുന്നതാണ്’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

താൻ സേവാഗിനെ ചീത്ത വിളിച്ചെന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ടിവി ഷോയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും അക്തർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേക്കുറിച്ച് താൻ നേരിട്ട് സേവാഗിനോടു ചോദിച്ചിരുന്നെന്നും അന്ന് സേവാഗ് അതു നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അക്തർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിന് ഗംഭീർ സാക്ഷിയാണെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു ടിവി ഷോയ്‌ക്കിടെയാണ് ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്ക് അരികിൽ നിൽക്കെ അക്തർ തന്നെ ‘സ്ലെജ്’ ചെയ്തതായി സേവാഗ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘ഞാൻ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയോട് അടുക്കുന്ന സമയമാണ്. നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് സച്ചിനും. നീണ്ട സ്പെല്ലുകളെറിഞ്ഞ് ആകെ അവശനായ നിലയിലായിരുന്നു അക്തർ. ഇതോടെ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ബൗൺസറുകളെറിയാന്‍ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല, ഹുക്ക് ഷോട്ട് കളിക്കാൻ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്തർ ഇതു തുടരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ സച്ചിനെതിരെ ബൗണ്‍സർ എറിഞ്ഞനോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഓവറിൽ അക്തർ സച്ചിനെതിരെയും ബൗണ്‍സറെറിഞ്ഞു. സച്ചിനാകട്ടെ അതു തൂക്കി ഗാലറിയിലെത്തിച്ചു’ – അന്ന് സേവാഗ് വെളിപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ, അത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അക്തറിന്റെ അവകാശവാദം. 2011ലെ ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് ബംഗ്ലദേശിൽവച്ച് നേരിട്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഇക്കാര്യം താൻ സേവാഗിനോടു ചോദിച്ചിരുന്നെന്നും അക്തർ വ്യക്തമാക്കി.

‘അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും എന്നോടു പറഞ്ഞയാളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? 2011ലെ ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ബംഗ്ലദേശിൽവച്ച് കണ്ടിരുന്നു. ഗംഭീറും അടുത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ടിവിയിൽ പോയിരുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ സേവാഗിനോടു ചോദിച്ചു. ഇല്ലെന്നായിരുന്നു സേവാഗിന്റെ മറുപടി. ആ സമയത്ത് ഗംഭീർ എന്റെ അടുത്തു തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അറിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വിടുമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്നും ഞാൻ സേവാഗിനോടു പറഞ്ഞു. ചില സമയത്ത് എന്റെ സ്വഭാവം തീരെ മോശമാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു’ – അക്തർ വിവരിച്ചു.

