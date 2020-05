കിങ്സ്റ്റൺ∙ മുൻ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരവും കരീബിയൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ജമൈക്ക ടാലവാസിന്റെ സഹപരിശീലകനുമായ രാംനരേഷ് സർവനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമുയർത്തിയ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ് ഗെയ്‍ലിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്കു സാധ്യത. അതിരുവിട്ട പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗെയ്‍ലിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതായി വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തലവൻ റിക്കി സ്കെറിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, മോശം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ അച്ചടക്ക നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നത് താരത്തിന്റെ ഉജ്വലമായ കരിയറിന് വിരാമമിടില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

ജമൈക്ക ടാലാവസിൽനിന്നും താൻ പുറത്താകാൻ കാരണം രാംനരേഷ് സർവനാണെന്നും അയാൾ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ ഭീകരനാണെന്നും ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി ഗെയൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിഷപ്പാമ്പ്, പിന്നിൽനിന്നു കുത്തുന്നവർ, ഇപ്പോഴും പക്വതയെത്താത്തയാൾ, പ്രതികാരദാഹി തുടങ്ങിയ കടുത്ത പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഗെയ്‍ൽ സർവനെതിരെ നടത്തിയത്. 2013 മുതൽ 2016 വരെ ടാലവാസിന്റെ താരമായിരുന്ന ഗെയ്ൽ ഇടക്കാലത്ത് മറ്റു ടീമുകളിലേക്കു പോയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി. മൂന്നു വർഷത്തെ കരാറിലായിരുന്നു ഇതെങ്കിലും ഇത്തവണ ടാലവാസ് ഗെയ്‍ലിനെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഗെയ്ൽ സെന്റ് ലൂസിയയിൽ മാർക്വീ താരമായി ചേർന്നു.

ഗെയ്‍ൽ തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ യാതൊരു വാസ്തവവുമില്ലെന്ന് സർവൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജമൈക്ക ടാലവാസിൽനിന്ന് ഗെയ്‍ലിനെ പുറത്താക്കാൻ താൻ ചരടുവലിച്ചെന്ന ആരോപണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അസംബന്ധമാണ്. എക്കാലവും അടുത്ത സുഹൃത്തായാണ് ഗെയ്‍ലിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും സർവൻ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കടുത്ത പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗെയ്‍ലിനെതിരെ ടനപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ഗെയ്‍ലും കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് അധികൃതരും തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രീമിയർ ലീഗിന് അതിന്റേതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ടീമുമായി കരാറിലായതിനാൽ ചട്ടങ്ങൾ ഗെയ്‍ലിനും ബാധകമാണ്’ – റിക്കി സ്കെറിട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

‘അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഗെയ്‍ലിന്റെ കരിയറിനെപ്പോലും ബാധിക്കുന്ന ആഗോളവിഷയമായി മാറില്ലെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. കാരണം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള കരിയറുകളിലൊന്നിന്റെ ഉടമയാണ് ഗെയ്‍ൽ. അത് ഇത്തരമൊരു വിഷയത്തിൽ തട്ടി നിറംകെട്ട രീതിയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് കാണാൻ ആർക്കും താൽപര്യമില്ല’ – റിക്കി വ്യക്തമാക്കി.

സർവനെതിരെ ഗെയ്‍ൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളോടുള്ള വിയോജിപ്പും അദ്ദേഹം പരസ്യമാക്കി. ‘തീർച്ചയായും ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വാക്കുകളല്ല ഗെയ്‍ലിന്റേത്. സംഭവിച്ചതെല്ലാം നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയെന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. എന്തായാലും കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കരാറുള്ള താരമെന്ന നിലയിൽ ഗെയ്‍ലിനെതിരായ നടപടിക്കുള്ള നീക്കം തുടരും. കാരണം, കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന താരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില പെരുമാറ്റ രീതികളുണ്ട്’ – റിക്കി സ്കെറിട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Gayle likely to be penalised for outburst against Sarwan, hope it doesn't end his career: CWI chief