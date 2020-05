ഡിവില്ലിയേഴ്സ് പറയുന്നു: സ്മിത്ത് നദാലിനെപ്പോലെ; കോലി ഫെഡററെപ്പോലെ!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകളുള്ള വിരാട് കോലി ടെന്നിസ് ഇതിഹാസം റോജർ ഫെഡററെപ്പോലെയും പരിശ്രമശാലിയായ ഓസ്ട്രേലിയൻ മുൻ നായകൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, റാഫേൽ നദാലിനെപ്പോലെയുമാണെന്ന് മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്. സിംബാബ്‌വെയുടെ മുൻ പേസർ പോം ബേൻഗ്വെയുമായി നടത്തിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് ഡിവില്ലിയേഴ്സിന്റെ ഈ താരതമ്യം.

കാണികളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ മിടുക്കരാണ് ഇരുവരും. സ്മിത്തിനെക്കാൾ ‘സ്വാഭാവിക’ കളിക്കാരനാണ് കോലി. ഇതാണു കോലിയെ സ്വിസ് ടെന്നിസ് താരം ഫെഡററുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കാരണം. എന്നാൽ, സ്മിത്തിന്റെ മനോബലം അപാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിശൈലി ഒട്ടും സ്വാഭാവികമാകണമെന്നില്ല. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ക്രീസിൽനിന്നു വലിയ സ്കോറുകൾ നേടുന്ന സ്മിത്ത് റെക്കോർഡുകൾ എഴുതിച്ചേർക്കാറാണു പതിവ്; സ്പാനിഷ് താരം റാഫേൽ നദാലിനെപ്പോലെ!

സ്മിത്ത്, നദാൽ

മനോബലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം സ്മിത്താണെന്നും റൺസ് പിന്തുടർന്നു കളി ജയിക്കാൻ മിടുക്കൻ കോലിയാണെന്നും ഡിവില്ലിയേഴ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Virat Kohli is the Roger Federer of cricket: AB de Villiers