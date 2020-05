റെയ്ന ടീമിൽ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ടീമിൽത്തന്നെ സംസാരമുണ്ട്: രോഹിത്

മുംബൈ∙ സുരേഷ് റെയ്ന വീണ്ടും ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംനേടണമെന്ന ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപനായകനുമായ രോഹിത് ശർമ രംഗത്ത്. ദീർഘനാളായി സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം രോഹിത് പങ്കുവച്ചു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിൽ സുരേഷ് റെയ്നയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഇരുവരെയും വീണ്ടും ദേശീയ ടീം ജഴ്സിയിൽ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം രോഹിത് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഓൾറൗണ്ടറെന്ന നിലയിലുള്ള റെയ്നയുടെ മികവു കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ടീമിൽ സ്ഥാനമർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ടീമിനുള്ളിൽത്തന്നെ സംസാരമുണ്ടെന്ന് രോഹിത് വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ദീർഘനാൾ ദേശീയ ടീമിനായി കളിച്ചശേഷം മാറിനിൽക്കേണ്ടിവരുന്നത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. എങ്ങനെയും റെയ്ന കൂടി ഈ ടീമിൽ വേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. താങ്കള്‍ക്ക് നല്ല മത്സരപരിചയമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ബോളിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും ടീമിനെ സഹായിക്കാനുമാകും’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

‘എത്രയോ കാലം താങ്കൾ ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും താങ്കൾ ടീമിൽ മടങ്ങിയെത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കു പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ടല്ലോ’ – റെയ്നയുമായുള്ള സംഭാഷണമധ്യേ രോഹിത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, ദേശീയ ടീമിലേക്ക് ഇനിയും തിരിച്ചുവരവു സാധ്യമാണെന്നും താൻ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും റെയ്നയും വ്യക്തമാക്കി. ‘ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച പരുക്കും അതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയുമാണ് എന്നെ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ഇപ്പോഴും ദേശീയ ടീമിനായി കളിക്കാനുള്ള മികവുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് ഞാൻ. കളത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനല്ലേ നമുക്കാകൂ. ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മളല്ലല്ലോ. എല്ലാക്കാലവും ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീമിലെത്തിയ കാലത്ത് വലിയ താരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ ശരിക്കു പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതു തന്നെയാണ് ഞാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്തുണയ്ക്കാനും വഴികാട്ടാനും ചിലർ’ – റെയ്ന പറഞ്ഞു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും മനസ്സു തുറന്നു. 2019ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റ് പുറത്തായശേഷം ധോണി ദേശീയ ടീമിനായി കളിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വർഷം ഐപിഎല്ലിലൂടെ ധോണി തിരിച്ചുവരവു നടത്തിയേക്കുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം ടൂർണമെന്റ് തന്നെ മാറ്റിവച്ചത്.

‘വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു മുന്നോടിയായി ചെന്നൈയിൽ പരിശീലിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ബാറ്റിങ്ങിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും ധോണി മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചിരുന്നതെന്ന് റെയ്ന അനുസ്മരിച്ചു. ‘ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ആളേപ്പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പരിശീലിച്ചത്. മുൻപത്തേപ്പോലെ കായികക്ഷമതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് ധോണിക്കു മാത്രമേ അറിയൂ. എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായി തുടരാനുള്ള മികവുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല’ – റെയ്ന പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ധോണി എത്രയും വേഗം വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമാകണമെന്നായിരുന്നു രോഹിത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

English Summary: You should be back in the team: Rohit Sharma to Suresh Raina