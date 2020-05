കോലി വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, 2 ക്യാപ്റ്റൻമാരെന്ന രീതി ഇന്ത്യയിൽ പ്രായോഗികമല്ല: ഹുസൈൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ വ്യത്യസ്ത ഫോർമാറ്റുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ക്യാപ്റ്റൻമാരെന്ന രീതി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനും കമന്റേറ്ററുമായ നാസർ ഹുസൈൻ. നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ‘സ്പ്ലിറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസി’ എന്ന രീതി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉടൻ യാഥാർഥ്യമാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന നാസർ ഹുസൈന്റെ പരാമർശം. ഓരോ ഫോർമാറ്റിനും ഓരോ ക്യാപ്റ്റനെന്ന രീതി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് ചർച്ചകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അതേസമയം, ഓരോ ഫോർമാറ്റിനും ഓരോ പരിശീലകരെന്ന രീതി ക്രിക്കറ്റിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നാസർ ഹുസൈൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പ്രശസ്ത കമന്റേറ്ററായ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് വിരാട് കോലിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നിമിത്തം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ‘സ്പ്ലിറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസി’ യാഥാർഥ്യമാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഹുസൈൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അതേസമയം ഒയിൻ മോർഗൻ, ജോ റൂട്ട് എന്നിവർ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരും ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരുമായതിനാലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഈ രീതി വിജയിക്കുന്നതെന്നും ഹുസൈൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇതൊക്കെ (സ്പ്ലിറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസി) ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തെയും രീതികളെയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. വിരാട് കോലി സത്യത്തിൽ ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള, എല്ലാറ്റിനെയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റനാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം പങ്കുവയ്ക്കുകയെന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമായിരിക്കും. ഒന്നും കൈവിട്ടു കളയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രകൃതമല്ല കോലിയുടേത്’ – ഹുസൈൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാര്യം നോക്കൂ. അവിടെ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻമാരുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സ്വഭാവരീതികൾ സമാനമാണ്. സമാന ചിന്താഗതിക്കാരാണെന്നു മാത്രമല്ല, മോർഗനും റൂട്ടും എന്തും സ്വീകരിക്കാൻ തയാറുള്ളവരുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടു പേരും ഒരേ സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻമാരായും കളിക്കാരായും തുടരുന്നത്’ – ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ, ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻമാരെന്ന രീതി പരീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ചകളിൽ വന്നെങ്കിലും ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി തന്നെ അതെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള രോഹിത് ശർമയെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ നായകനാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. കോലി ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി തുടരട്ടെയെന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നിരുന്നു.

∙ ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ കാലം

അതേസമയം, ക്രിക്കറ്റിൽ ഇനിയങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ കാലമാണെന്നും നാസർ ഹുസൈൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പരിശീലകർക്ക് കനത്ത ജോലിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹുസൈൻ, ഓരോ ഫോർമാറ്റിനും ഓരോ പരിശീലകനെന്ന രീതി വൻ വിജയമായിരിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘കോച്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലരെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. കാരണം അവർക്ക് വളരെയധികം ജോലികളുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ട്രെവർ ബെയ്‌ലിസിന്റെ ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഏകദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നോക്കൂ. ലോകകപ്പ് വരെ നേടിയില്ലേ. ടെസ്റ്റിൽ പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും കൈവരിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടായിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു പരിശീലകരെന്ന രീതി കൊണ്ടുവന്നാൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്’ – നാസർ ഹുസൈൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Virat Kohli imposing character, wouldn't want to give anything away: Nasser Hussain on India split captaincy