സച്ചിന്റെ ഔട്ടും ഗാലറിയിലെ കലാപവും; ഒരു വിക്കറ്റിനായി ഒഴിപ്പിച്ചത് 1 ലക്ഷം പേരെ!

മത്സരം തീരാൻ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ആരാധകർ അക്രമസക്തരാകുന്നു. എല്ലാ വഴിയും നോക്കിയിട്ടും കാണികൾ അക്രമം തുടർന്നതോടെ ആ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴുന്നതിനായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കാണികളെ മൈതാനത്തുനിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഒരു ലക്ഷം കാണികളും പുറത്തുപോയിക്കഴിഞ്ഞ് മത്സരം പുനഃരാരംഭിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ആ വിക്കറ്റും നിലംപതിക്കുന്നു – കെട്ടുകഥ പോലെ തോന്നാമെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണിതെല്ലാം! കാണികളുടെ കൈവിട്ട പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് കുപ്രസിദ്ധമായ കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലാണ് ഈ നാണക്കേടും അരങ്ങേറിയത്. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരുന്നു വേദി. സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മൈതാനം മുഴുവൻ നടന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാണികൾ അടങ്ങാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഗാലറി ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്. കോവിഡ് 19 ഭീഷണി നിമിത്തം കാണികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം നടത്തുന്ന കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, കാണികളിൽനിന്ന് കളിക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് മൈതാനം ഒഴിപ്പിച്ച ചരിത്രമാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലേത്. അക്കഥ ഇങ്ങനെ:



ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നടന്ന ഏഷ്യൻ ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ആദ്യ മൽസരത്തിന് വേദിയൊരുക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്കയായ കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസ്. 1999 ഫെബ്രുവരി 16നാണ് മൽസരം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും നേർക്കുനേർ. തീപാറുന്ന പോരാട്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. തൊട്ടുമുൻപ് നടന്ന ഇന്ത്യ–പാക്ക് പരമ്പരയിലെ ഓരോ മൽസരം വീതം ഇരുടീമുകളും ജയിച്ചതിനാൽ ഫലം 1–1 എന്ന നിലയിൽ. മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, സൗരവ് ഗാംഗുലി, അനിൽ കുംബ്ലെ, ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്, വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ, ഹർഭജൻ സിങ് തുടങ്ങിയവരുടെ നീണ്ട നിര. പാക്കിസ്ഥാന്‍ നായകൻ വസീം അക്രം. സയീദ് അൻവർ, ഷാഹിദ് അഫ്രിദി, ഷൊയ്ബ് അക്തർ, മുഹമ്മദ് യുസഫ്, സലീം മാലിക്ക് എന്നിവർ മറുപക്ഷത്ത്.

പരിശീലകരും മോശക്കാരല്ല. പാക്ക് ടീമിന്റെ കോച്ച് സാക്ഷാൽ ജാവേദ് മിയാൻദാദ്. ഇന്ത്യൻ കോച്ച് അൻഷുമാൻ ഗെയ്ക്്വാദ്. ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ കാണികളാണ് മൽസരം കാണാനെത്തിയത്. ടോസ് നേടിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ബാറ്റിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്തു. 26 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടയിൽത്തന്നെ ആദ്യ ആറു വിക്കറ്റുകൾ പാക്കിസ്ഥാനു നഷ്ടം. നായകൻ അക്രവും (38) മോയിൻ ഖാനും (70) സീലം മാലിക്കും (32) മാത്രമാണ് അൽപമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്. പാക്ക് ഇന്നിങ്സ് 185 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി ഓപ്പണർ സദഗോപൻ രമേഷ് മികച്ച തുടക്കം നൽകി (79). എന്നാൽ പിന്നാലെ വന്ന ആർക്കും കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാനായില്ല.

അഞ്ചാമനായി ഇറങ്ങിയ സച്ചിൻ, ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ പുറത്ത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ബോളർ എന്ന പെരുമയുള്ള ഷൊയ്ബ് അക്തർ സച്ചിന്റെ മിഡിൽ സ്റ്റംപ് തന്നെ പിഴുതു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ താൻ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ സച്ചിൻ പുറത്താകുന്നതിനാണ് ഈഡൻ വേദിയായത്. ഏതായാലും ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ആതിഥേയർ 38 റൺസിന്റെ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. ഓപ്പണർ സയീദ് അൻവർ നേടിയ 188 റൺസിന്റെ ബലത്തിൽ പാക്ക് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് 316 റൺസിലെത്തി. ഇന്ത്യയ്ക്കു ജയിക്കാൻ 279 റൺസ്. അനായാസമെന്നു തോന്നിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് പക്ഷേ അക്തറും അക്രവും സഖ്‍ലെയ്ൻ മുഷ്താഖും ചേർന്ന് കനത്ത പ്രഹരമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.

മൽസരത്തിന്റെ നാലാം ദിവസം. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ റണ്ണൗട്ടായതാണ് കളിയിൽ വഴിത്തിരിവായത്. മൽസരം ആവേശത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോഴാണ് കാണികളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സച്ചിൻ പുറത്താകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 3/145. ഏഴു റൺസുമായി നിൽക്കേ, അക്രത്തിന്റെ പന്തിൽ മൂന്നാം റണ്ണിനായി ഓടുമ്പോൾ നദീം ഖാന്റെ ഡയറക്ട് ത്രോയിലാണ് സച്ചിൻ പുറത്തായത്. ക്രീസിലേക്ക് ബാറ്റു കുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നോട്ടിറങ്ങി നിന്ന അക്തറിന്റെ ദേഹത്തുതട്ടി സച്ചിന് ക്രീസിൽ കുത്താനാകാതെ പോയത്. മന:പൂർവമല്ല അക്തർ പിച്ചിൽ ഇറങ്ങിനിന്നതെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് അതിലും വിലയേറിയ വിക്കറ്റായിരുന്നു. അക്തറിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സച്ചിൻ പുറത്താകില്ലായിരുന്നു എന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാവുന്നതുമായിരുന്നില്ല.

മൂന്നാം അംപയർ ഒൗട്ട് അനുവദിച്ചതോടെ സച്ചിൻ ഒൻപതു റൺസുമായി പുറത്ത്. ഇതോടെ കാണികൾ അക്രമാസക്തരായി. കുപ്പികളും മറ്റും പാക്ക് താരങ്ങളുടെ നേർക്ക്. സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമായതോടെ അംപയർമാരും കളിക്കാരും കളംവിട്ടു. കളി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചു. ഒടുവിൽ സംഘാടകർതന്നെ പോംവഴി കണ്ടെത്തി. സച്ചിൻ നേരിട്ട് മൈതാനത്തിറങ്ങി കാണികളോട് ശാന്തരാകാൻ അഭ്യർഥിച്ചു. ഐസിസി അധ്യക്ഷൻ ജഗ്‍മോഹൻ ഡാൽമിയ, ഇന്ത്യൻ കോച്ച് അൻഷുമാൻ ഗെയ്ക്ക്‍വാദ് എന്നിവരും സച്ചിനൊപ്പം ഗാലറിക്കു ചുറ്റും നടന്ന് ആരാധകരെ ശാന്തരാക്കി. മൽസരം പുനഃരാരംഭിച്ചു. നാലാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 214/6. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 65 റൺസ്. നാലു വിക്കറ്റുകൾ ബാക്കി.

കനത്ത സുരക്ഷാസന്നാഹത്തോടെയാണ് അഞ്ചാം ദിനം മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. പക്ഷേ മറ്റൊരു പൂരത്തിനാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് വെടിമരുന്നിട്ടത്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ സൽപ്പേരിനു കളങ്കം ചാർത്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയിലെ കാണികളുടെ പെരുമാറ്റം. കളി തുടങ്ങി 4.3 ഓവർ പിന്നിട്ടശേഷമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കലാപം തുടങ്ങുന്നത്. ഗാംഗുലിയിലും കുംബ്ലെയിലുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും. പക്ഷേ ഗാംഗുലിയും പിന്നാലെയെത്തിയ ശ്രീനാഥും പുറത്തായത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അനിൽ കുംബ്ലെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം അക്തറിന് കീഴടങ്ങി. കവറിൽ അഫ്രിദിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മനോഹരമായ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കിയത്. ഇതോടെ കാണികൾക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി. കല്ലുകളും കുപ്പികളും വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. സുരക്ഷാ ഭടൻമാർ പാക്ക് താരങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി.

സാഹചര്യം അനുയോജ്യമല്ല എന്നു മനസിലാക്കിയ അരലക്ഷം കാണികൾ അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേഡിയം വിട്ടു. ബാക്കിയുള്ള അരലക്ഷത്തോളംപേർ ഗാലറിയിൽത്തന്നെ ഇരുന്നു. രണ്ടര മണിക്കൂറോളം കളി നിർത്തിവെച്ചെങ്കിലും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടർന്നു. തുടർന്നാണ് കാണികളെ മുഴുവൻ ഗാലറിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി മൽസരം പുനഃരാരംഭിക്കാൻ സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചത്. ഒഴിഞ്ഞ ഗാലറിയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സാക്ഷിനിർത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് 1.20ന് കളി വീണ്ടും തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയുടെ അവസാന വിക്കറ്റ് വീഴാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യ 232 റൺസിന് പുറത്ത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 46 റൺസിന്റെ തോൽവി. അവസാന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായ വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദും ഹർഭജൻ സിങ്ങും തലതാഴ്ത്തി മൈതാനം വിട്ടു. സംഘർഷത്തിൽ അഞ്ചു പൊലീസുകാർക്ക് പരുക്കേറ്റു. 47 കാണികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഏറെനാൾ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണിയിലായിരുന്നു.

ഈ സംഭവത്തിനു മുൻപും പിൻപും ഈഡൻ നാണക്കേടിന്റെ വേദിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1946ൽ അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് മുഷ്താഖ് അലിയെയും 2005ൽ സൗരവ് ഗാംഗുലിയെയും ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ വൻപ്രതിഷേധത്തിന് ഇവിടെ വേദിയായി. 1966-67ലെ ഇന്ത്യ- വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസ് ‌‌ടെസ്‌റ്റിൽ അധിക ടിക്കറ്റ് നൽകിയതിനെതുടർന്ന് കാണികൾ മൽസരം അലങ്കോലമാക്കി. 1969-70ലെ ഇന്ത്യ - ഓസ്‌ട്രേലിയ നാലാം ടെസ്‌റ്റും ഇതേ കാരണത്താൽ വിവാദമായി.1996 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ– ശ്രീലങ്ക സെമിഫൈനല്‍ കാണികളുടെ മോശമായ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചതും ലങ്കയെ ജേതാക്കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും കൊൽക്കത്തയിലെ കറുത്ത അധ്യായങ്ങളാണ്.

