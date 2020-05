‘വോണിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത 10 കാര്യങ്ങൾ; അതു വായിച്ചാണ് ഞാനുമറിഞ്ഞത്’

മെൽബൺ∙ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ട ഇതിഹാസ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ വിവാദ നായകനുമായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഷെയ്ൻ വോൺ. അച്ചടക്കമുള്ള ബോളിങ്ങിലൂടെ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളിൽനിന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വാരുമ്പോഴും, അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ജീവിതരീതി കൊണ്ട് ഏറെ പഴി കേട്ടയാൾ. ഒരുകാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം അടക്കി വാണിരുന്ന തന്റെ വ്യക്തിജീവിതം കീഴ്‌മേൽ മറിച്ചതെന്താണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ‘നൂറ്റാണ്ടിലെ പന്ത്’ എന്ന പേരിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഇപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്ന ആ പന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റിച്ചതത്രേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് വോൺ ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത്.

1993ലെ ആഷസ് പരമ്പരയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ടെസ്റ്റിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഇന്നും അദ്ഭുതംകൂറുന്ന നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ബോൾ പിറവികൊണ്ടത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് (ജൂൺ 4) ഷെയ്ൻ വോണിന്റെ വിരലുകൾ മാന്ത്രികം കാണിച്ചത്. സ്പിൻ ബോളിങ്ങിനെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ മൈക് ഗാറ്റിങ്ങിനെതിരെ പന്തെറിയാനെത്തുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ലെഗ്സ്പിന്നർ മാത്രമായിരുന്നു ഷെയ്ൻ വോൺ. അതുവരെ 11 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നായി 31 വിക്കറ്റുകളായിരുന്നു സമ്പാദ്യം.

ഗാറ്റിങ്ങിനെതിരായ ആദ്യ പന്ത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തന്നെ അദ്ഭുതമായിരുന്നു. ലെഗ് സ്റ്റംപിന് ഇഞ്ചുകൾ പുറത്തു കുത്തിയ പന്ത് തിരിഞ്ഞുകയറിയത് ഓഫ് സ്റ്റംപ് തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ലെഗ് സ്റ്റംപിന് വെളിയിൽ കുത്തി ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഗാറ്റിങ്ങിന്റെ ശ്രമം ‍അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു. അവിശ്വസനീയത ഗാറ്റിങ്ങിന്റെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞുകാണാമായിരുന്നു. പിന്നീട് എട്ടു വിക്കറ്റുകൾ കൂടി അതേ ടെസ്റ്റിൽ സ്വന്തമാക്കി. ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അഞ്ചു ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുമാത്രം വോൺ വീഴ്ത്തിയത് 35 വിക്കറ്റുകളാണ്. പിന്നീട് കണ്ടത് ഷെയ്ൻ വോണെന്ന പകരംവയ്ക്കാനില്ലാത്ത സ്പിന്നറുടെ സുവർണകാലം. പക്ഷേ അത് ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വോണിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കളത്തിനു പുറത്ത് ആ പന്ത് വോണിന് അത്ര നല്ലതായല്ല ഭവിച്ചത്.

‘ആ പന്ത് പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 23 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം. ആ മത്സരത്തിനുശേഷം ലണ്ടനിൽ വിൻഡ്മിൽ പബ്ബിൽ പോയത് എനിക്കോർമയുണ്ട്. വെസ്റ്റ്ബറി ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ താമസം. അന്ന് പബ്ബിൽനിന്ന് പുറത്തേക്കു വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 25–30 ഫൊട്ടോഗ്രഫർമാരാണ് എന്റെ ചിത്രം പകർത്താൻ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നതല്ല. പിറ്റേന്ന് പത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന വാർത്ത ഞാനായിരുന്നു. ‘ഷെയ്ൻ വോൺ പബ്ബിൽ’ എന്ന് വലിയ തലക്കെട്ടും പടവും സഹിതമാണ് വാർത്ത. ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുപോലും വിമർശനങ്ങൾ വന്നു. ‘ഷെയ്ൻ വോണിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത 10 കാര്യങ്ങൾ’ എന്ന പേരിലും വന്നു വാർത്തകൾ. അതിലെഴുതിയ പലതും അതു വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനുമറിയുന്നത്. ഇതൊന്നും ശരിയല്ല, എന്നെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കള്ളമാണ്’ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി’ – വോൺ വിവരിച്ചു.

തന്നെക്കുറിച്ച് അസത്യങ്ങളും അർധസത്യങ്ങളും വച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും വാർത്ത നൽകിയിരുന്നതെന്നും വോൺ ആരോപിച്ചു. ‘എന്നെക്കുറിച്ച് വന്നിരുന്ന വാർത്തകൾ കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതിൽ പലതും അംഗീകരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടി’ – വോൺ പറഞ്ഞു. ‘സത്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ, എനിക്കതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായി. ഇവർ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാനെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനരീതികളൊന്നും ഒരുകാലത്തും എനിക്കു മനസിലായിട്ടുമില്ല’ – വോൺ പറഞ്ഞു.

പലപ്പോഴും വളരെ ധാർഷ്ഠ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്ന തന്റെ പെരുമാറ്റമെന്നും വോൺ സമ്മതിച്ചു. ‘അതാത് നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പലപ്പോഴും എന്റെ രീതി. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അനന്തരഫലത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചാടിച്ചതും ഈ രീതിയാണ്. ഓരോന്നു ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും അത് എന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക എന്നത് ഞാൻ ഗൗനിച്ചിരുന്നു പോലുമില്ല’ – വോൺ പറഞ്ഞു.

‘എപ്പോഴും എന്റെ പെരുമാറ്റം സ്വാർഥമായിരുന്നു. എനിക്കു തോന്നിയതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു. അതെല്ലാം എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളായി വരികയും ചെയ്തു. എന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും തീർച്ചയായും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എന്നോടു സ്വയം നീതി പുലർത്തി എന്ന ബോധ്യം എന്നുമുണ്ട്. അതിൽ അഭിമാനവുമുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ പാളിപ്പോയി. എന്റെ ചില പ്രവർത്തികൾ കുടുംബത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. മക്കൾക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. പക്ഷേ അതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു’ – വോൺ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും തനിക്ക് ഇപ്പോൾ യാതൊരു നിരാശയുമില്ലെന്നും വോണ്‍ വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇത്തരം പിഴവുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനവുമുണ്ട്. ഞാൻ ഒട്ടേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആളുകൾക്ക് മോശം വശം കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കാരണം, അതിൽനിന്നാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമായ തലക്കെട്ടുകൾ കിട്ടുക’ – വോൺ പറഞ്ഞു.

